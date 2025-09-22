รอง ผบ.ตร.ถกแผนเร่งรัดจัดซื้อ ‘เสื้อเกราะกันกระสุน’ ให้ตำรวจภูธรภาค 2 เพิ่มความปลอดภัยจนท.

รอง ผบ.ตร. เรียกประชุมติดตามการจัดซื้อเสื้อเกราะกันกระสุนให้ตำรวจภูธรภาค 2
เมื่อวันที่ 22 กันยายน ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ พล.ต.อ.กรไชย คล้ายคลึง รอง ผบ.ตร. เป็นประธานการประชุมเพื่อติดตามความคืบหน้ากรณีตำรวจภูธรภาค 2 ขอรับการสนับสนุนยุทธภัณฑ์ ประเภทเสื้อเกราะกันกระสุน โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม
สำหรับการประชุมในครั้งนี้เป็นไปเพื่อเร่งรัดการจัดซื้อจัดหายุทธภัณฑ์ที่จำเป็นสำหรับเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ตำรวจภูธรภาค 2 ซึ่งรับผิดชอบพื้นที่ 8 จังหวัดในภาคตะวันออก ได้แก่ ฉะเชิงเทรา, ชลบุรี, ระยอง, จันทบุรี, ตราด, นครนายก, ปราจีนบุรี และสระแก้ว เนื่องจากเป็นพื้นที่ที่มีความสำคัญทางยุทธศาสตร์ มีแนวชายแดนติดกับประเทศเพื่อนบ้านทั้งทางบกและทางทะเล
ขณะเดียวกันยังมีปัญหาความมั่นคงที่เกี่ยวข้องกับอาชญากรรมข้ามชาติ, การลักลอบเข้าเมือง, และการค้าอาวุธสงคราม โดยเจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่ต้องเผชิญกับภัยคุกคามอย่างต่อเนื่อง ทำให้มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องได้รับยุทธภัณฑ์ที่เหมาะสมและทันสมัยอย่างเสื้อเกราะกันกระสุน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและสร้างความปลอดภัยสูงสุดให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่