หมายจับ 20 บริษัทเถื่อน เปิดเพจอ้างเป็น ‘นักวิเคราะห์หุ้นดัง’ ลวงลงทุน คนเดียวสูญ 27 ล้าน

ตำรวจไซเบอร์ดำเนินคดี 20 บริษัทเถื่อน รวมเครือข่ายลวงลงทุนหุ้น เสียหายกว่า 27 ล้าน
เมื่อเวลา 13.30 น. วันที่ 22 กันยายน ที่กองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี หรือ บช.สอท. เมืองทองธานี พล.ต.ท.ไตรรงค์ ผิวพรรณ ผบช.สอท. แถลงผลการการดำเนินคดี 20 บริษัทเถื่อนร่วมเครือข่ายหลอกลงทุน เสียหายกว่า 27 ล้านบาท พร้อมรวบรวบหนุ่มโพสอวดปืนบนโซเชียล และการบูรณาการร่วม IAC
พล.ต.ท.ไตรรงค์ กล่าวว่า ผลการปฏิบัติการตำรวจไซเบอร์ในช่วงนี้มีการระดมกวาดล้างจับกุมอาชญากรรมทางออนไลน์ที่เกี่ยวกับอาวุธปืน ซึ่งถือว่าเป็นนโยบายเน้นหนักของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และจับกุมเครือข่ายหลอกลวงออนไลน์ที่มีการเปิดบัญชีในรูปแบบนิติบุคคล หรือม้านิติบุคล เพื่อทำการรับเงินที่ได้จากการหลอกลวงผู้เสียหาย ซึ่งการเปิดบัญชีม้าในรูปบริษัทก็เพื่อทำให้มีความน่าเชื่อถือว่าบัญชี ที่รับโอนเงินเป็นของบริษัท ซึ่งแก๊งคอลเซ็นเตอร์เหล่านี้จะมีการจ้างบุคคลเพื่อไปจดทะเบียนบริษัทนิติบุคคลแล้วเปิดบัญชีนำมาใช้รับเวินที่หลอกผู้เสียหาย
สำหรับเคสนี้มีผู้เสียหาย ได้เข้าแจ้งความร้องทุกข์ไว้กับ กก.3 บก.สอท.2 ว่าถูกหลอกชักชวนให้ลงทุนซื้อขายหุ้นที่มีราคาถูกกว่าราคาตามตลาด ผ่านบัญชีเฟซบุ๊ก “อ.นเรศ xxxx” โดยอ้างตนเป็น “ผู้วิเคราะห์หุ้นชื่อดัง” จึงได้หลงเชื่อโอนเงินเข้าไปร่วมลงทุนมูลค่าความเสียหายประมาณ 27 ล้านบาท ซึ่งผู้เสียหายได้โอนเงินไปยังบัญชีกลุ่มคนร้ายที่เป็นรูปแบบบริษัททั้งหมด 20 บริษัท จำนวน 21 บัญชี โดยจะอ้างว่าเป็นการชำระค่าธรรมเนียม ค่าวิเคราะห์ ค่าแพลตฟอร์ม ค่าวางเงินสำรองปลดล็อกบัญชีหากไม่ชำระจะถูกรีเซ็ตระบบทำให้ผู้เสียหายต้องโอนเงินเพิ่มไปเรื่อยๆ ตั้งแต่หลักแสนจนถึงหลักล้านบาท แต่สุดท้ายก็ไม่สามารถถอนเงินออกมาได้ และยังถูกอ้างว่าระบบล็อกบัญชีไปแล้วเนื่องจากมีคนพยายามแฮ็ก สุดท้ายผู้เสียหายจับพิรุธได้จึงเชื่อว่าถูกหลอก รวมมูลค่าความเสียหายทั้งสิ้น 26,679,568 บาท
จากการสืบสวนของทางเจ้าที่พบว่ามีผู้ต้องหาเกี่ยวข้องรวม 18 รายโดยได้แจ้งข้อกล่าวหากรรมการผู้จัดการบริษัทและได้ออกหมายจับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัทนิติบุคคลแล้วทั้งสิ้น 18 ราย จาก 20 บริษัท ซึ่งอยู่ระหว่างการ ติดตามจับกุมผู้ต้องหาที่เหลือมาดำเนินคดีต่อไป
ฝากไปยังพี่น้องประชาชนเมื่อมีความจำเป็นจะต้องทำทุรกรรมทางออนไลน์ถึงแม้จะมีการส่งบัญชีในรูปแบบบริษัทมา ให้ก็ขอให้ตรวจสอบให้ดี โดยตรวจสอบข้อมูลของบริษัทที่จะทำธุรกิจจากหน่วยงานรัฐ อย่าไปหาข้อมูลเองจากโซเชียลซึ่งอาจจะถูกหลอกซ้ำ