ตร.คอมมานโด รวบชายวัย 43 ร่วมกับพวกรุมฟันหัวคนอื่นตายปี’67 หนีคดีไปอยู่จันทบุรี

ตำรวจคอมมานโด ตามรวบไอ้โหด ฆ่าฟันหัวหนุ่มสายเขียว
เมื่อวันที่ 23 กันยายน พล.ต.ต.ธีรชาติ ธีรชาติธำรง ผบก.ปพ. สั่งการ พ.ต.อ.ไผท คูสันเทียะ ผกก.1 บก.ปพ. พ.ต.ท.จตุพร ติกแก้ว สว.กก.1 บก.ปพ.จับกุมนายอาทิตย์ อายุ 43 ปี ตามหมายจับศาลจังหวัดกาฬสินธุ์ ที่ 662/2567 ลงวันที่ 9 ต.ค.2567 ข้อหาร่วมกันฆ่ากันผู้อื่นโดยเจตนา ได้ที่บริเวณสวนยาง ต.ปะตง อ.สอยดาว จ.จันทบุรี
การจับกุมครั้งนี้สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 21 ก.ย.2567 มีผู้พบศพนายพิทยาทร หรือเอ็ม อายุ 30 ปี เสียชีวิตจมกองเลือดอยู่บนแคร่ภายในบ้านพัก ต.นาทัน อ.คำม่วง จ.กาฬสินธุ์ ชันสูตรพลิกศพพบบาดแผลฉกรรจ์จากการถูกฟันด้วยอาวุธมีดที่บริเวณศีรษะ
สอบถามพยานบุคคลและผู้เห็นเหตุการณ์ทราบว่าผู้ก่อเหตุคือนายอาทิตย์ มีนิสัยเสพยาเสพติดและชอบดื่มสุรา ขณะที่ผู้ตายชอบเสพกัญชาแต่ไม่ดื่มสุรา ก่อนเกิดเหตุนายอาทิตย์และกลุ่มเพื่อนร่วมเหตุได้ตั้งวงนั่งดื่มสุรากันบริเวณแคร่หน้าบ้าน ระหว่างนั้นผู้ตายเดินเข้ามากวนและพูดท้าทายหลายครั้ง จนนายอาทิตย์และ พวกทนไม่ไหว หยิบอาวุธมีดออกมารุมฟันนายพิทยาทรจนเสียชีวิต ก่อนจะแยกย้ายกันหลบหนี
หลังเกิดเหตุตำรวจ สภ.คำม่วง จึงเร่งรวบรวมพยานหลักฐานออกหมายจับผู้ก่อเหตุจำนวน 2 ราย คือนายอาทิตย์ และนายวีระศักดิ์ ก่อนที่หลังจากนั้นไม่นานจะสามารถตามจับกุมตัวนายวีระศักดิ์ ผู้ร่วมก่อเหตุได้ 1 ราย คงเหลือนายอาทิตย์ ผู้ต้องหารายนี้ที่ยังอยู่ระหว่างหลบหนี
กระทั่งต่อมาตำรวจ กก.1 บก.ปพ. สืบทราบว่าหลังก่อเหตุนายอาทิตย์หนีมาซ่อนตัวอยู่ในพื้นที่ จ.จันทบุรี จึงนำกำลังตามจับกุมตัวได้ดังกล่าว อย่างไรก็ตาม จากการสอบสวนนายอาทิตย์ยังคงให้การปฏิเสธ แต่เจ้าหน้าที่ไม่ปักใจเชื่อ จึงนำตัวส่ง สภ.คำม่วง ดำเนินการตามกฎหมายต่อไป