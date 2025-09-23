ตร.จ่อเอาผิด ลูกบ้านคอนโด พยายามบุกรุก-เสียทรัพย์ ใช้มีดเคาะ เอาเลือดป้ายห้องผู้อาศัยรายอื่น

ผบช.น.-ผบก.น.1 สั่งตรวจสอบเหตุสามี-ภรรยาทะเลาะกัน ไล่เคาะ ถีบห้องเพื่อนบ้านคอนโดย่านดินแดง ทำหนุ่มอินฟลูฯผวา แจ้งความดำเนินคดี
เมื่อวันที่ 23 กันยายน ที่กองบัญชาการตำรวจนครบาล (บช.น.) พล.ต.ท.สยาม บุญสม ผบช.น. พร้อมด้วย พล.ต.ต.อัฏธพร วงศ์ศิริปรีดา ผบก.น.1 ได้สั่งการให้ พ.ต.อ.ภษิต กะเตื้องงาน ผกก.สน.ดินแดง ตรวจสอบกรณีมีผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่ง เป็นอินฟลูเอนเซอร์ โพสต์ข้อความเตือนภัยคนอยู่คอนโดย่านดินแดง มีเพื่อนบ้านเคาะประตู ถีบประตู เอามีดมาเคาะ และเอาเลือดสกปรกมาป้าย ด่าทอด้วยคำหยาบ คำกล่าวหา มีการหมิ่นประมาทข่มขู่ จนตัวเองเกิดอาการวิตกกังวล โทรแจ้งนิติบุคคลให้คุมเหตุ ผลที่ได้คือได้แต่เฝ้าดูผ่านกล้องวงจรปิด โทรหาตำรวจ ตำรวจอยู่ที่ล็อบบี้ไม่ได้ขึ้นมา จนผู้ก่อเหตุเดินลงไปเองที่ล็อบบี้เนื่องจากตอนเคาะประตูเผลอทำมีดบาดหัวตัวเอง ส่วนตนเองก็ไม่ได้การชดเชยใดๆ อีกทั้งนิติไม่ย้ายผู้อาศัยที่มีปัญหาออกไป
จากการตรวจสอบทราบว่า เหตุเกิดเมื่อเวลา 22.47 น. วันที่ 20 กันยายน สายตรวจ สน.ดินแดง ลงพื้นที่พบผู้ก่อเหตุและภรรยาลงมารอพบเจ้าหน้าที่อยู่ด้านล่าง ซึ่งเป็นเหตุภายในครอบครัว ภรรยาผู้ก่อเหตุแจ้งว่าสามีมีอาการมึนเมาและทำร้ายตัวเอง มีบาดแผลบริเวณศีรษะ
จากการซักถามผู้ก่อเหตุอยู่ในอาการมึนเมา พูดจาไม่รู้เรื่อง และไม่ยอมให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่จึงเรียกกู้ภัยเข้ามาปฐมพยาบาลเบื้องต้นและนำตัวส่ง รพ.แพทย์ปัญญา เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ได้ประชาสัมพันธ์ให้นิติบุคคลและผู้แจ้งสำรวจความเสียหายที่เกิดจากผู้ก่อเหตุ หากต้องการดำเนินคดีสามารถมาแจ้งความกับพนักงานสอบสวนได้ที่ สน.ดินแดง
ต่อมาผู้เสียหายเดินทางมาแจ้งความกับพนักงานสอบสวน สน.ดินแดง กรณีผู้ก่อเหตุเคาะห้องเพื่อหาเรื่อง ไม่พอใจผู้เสียหายที่ไปแจ้งนิติบุคคลให้มาตรวจสอบเรื่องที่ผู้ก่อเหตุทะเลาะกับภรรยาเสียงดัง
พนักงานสอบสวน สน.ดินแดงสอบคำให้การผู้เสียหายแล้ว พร้อมประสานชุดสืบสวน สน.ดินแดงตรวจสอบกล้องวงจร นัดสอบปากคำผู้เสียหายเพิ่มเติม โดยนัดหมายอีกครั้งวันที่ 23 ก.ย. เวลา 11.00 น. เพื่อยืนยันภาพผู้ก่อเหตุ
พนักงานสอบสวนจะรวบรวมพยานหลักฐานออกหมายเรียกผู้ก่อเหตุดำเนินคดีพยายามบุกรุกและทำให้เสียทรัพย์ รวมถึงการกระทำความผิดอื่นที่เกี่ยวข้องตามกฎหมาย ทั้งนี้ หากมีผู้เสียหายประสงค์จะแจ้งความเพิ่ม สามารถแจ้งความร้องทุกข์ได้ที่ สน.ดินแดง ต่อไป