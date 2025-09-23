งานนี้มีคนขมคอ จับ 3 หัวจ่ายย่านลาดพร้าว ยาไอซ์ยัดเป้า-ยาอียัดรองเท้า
เมื่อวันที่ 22 กันยายนที่ผ่านมา พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผบ.ตร. , พล.ต.ท..สําราญ นวลมา ผู้ช่วย ผบ.ตร. , พล.ต.ท.สยาม บุญสม ผบช.น. , พล.ต.ต.พัลลภ แอร่มหล้า รอง ผบช.น. , พล.ต.ต.โชติวัฒน์ เหลืองวิลัย ผบก.สส.บช.น. , พ.ต.อ.สุวัฒน์ เกิดแก้ว รอง ผบก.สส.บช.น. , พ.ต.อ.อรรชวศิษฏ์ ศรีบุณยมานนทน์ ผกก.กก.สส.3 บก.สส.บช.น. ร่วมกันสั่งการ พ.ต.ต.ธัญพีรสิษฐ์ จุลพิภพ สว.กก.สส.3 บก.สส.บช.น. ร.ต.อ.นิคม ราชัยภูมิ ร.ต.อ.ปรินทร์ ส่วนบุญ รอง สว.กก.สส.3 บก.สส.บช.น.
ร่วมกันสืบสวนติดตามจับกุม นายพิทักษ์ หรือทัก อายุ 29 ปี ชาวเขตลาดพร้าว จ.กรุงเทพฯ ข้อหา “จำหน่ายโดยมีไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายยาเสพติดให้โทษประเภท 1 (เมทแอมเฟตามีนหรือยาไอซ์) มีไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายโดยผิดกฎหมาย และจำหน่ายวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทประเภท 2 (เคตามีน) โดยมีไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายโดยผิดกฏหมาย”
น.ส.พัชริดา หรือตาล อายุ 32 ปี ชาวสระบุรี ข้อหา “จำหน่ายโดยมีไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายยาเสพติดให้โทษประเภท 1 (เมทแอมเฟตามีนหรือยาไอซ์) มีไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายโดยผิดกฎหมาย และจำหน่ายวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทประเภท 2 (เคตามีน) โดยมีไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายโดยผิดกฏหมาย” และ นายอัครวินท์ หรือเกมส์ อายุ 28 ปี ชาวเขตวังทองหลาง จ.กรุงเทพฯ ข้อหา “จำหน่ายโดยมีไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายยาเสพติดให้โทษประเภท 1 (ยาอี) อันเป็นการกระทำเพื่อการค้าโดยผิดกฎหมาย และจำหน่ายยาเสพติดให้โทษประเภท 1 (ยาอี) อันเป็นการกระทำเพื่อการค้าโดยผิดกฎหมาย”
ตรวจยึดของกลาง ดังนี้ 1.ยาเสพติดให้โทษประเภท 1 (ยาอี) จำนวน 101 เม็ด 2.ยาเสพติดให้โทษประเภท 1 (ยาไอซ์) จำนวน 3 กรัม 3.วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทประเภท 2 (เคตามีน) จำนวน 23 กรัม 4.อุปกรณ์การแพ็คขายและจัดส่งพัสดุจำนวนมาก 5.รถจักรยานยนต์ใช้ขนส่งยาเสพติด จำนวน 1 คัน ได้ที่ หอพักย่านลาดพร้าว จ.กรุงเทพฯ หลังจับกุมและขยายผลนำตัวพร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวน สน.โชคชัย ดำเนินคดี