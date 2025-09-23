บิ๊กเต่า รอข้อมูลธนาคาร มุ่งสอบเส้นเงิน 500 ล้าน วัดนาป่าพง สีกาเยอรมนี จ่อชี้แจง 2 ต.ค.นี้

‘บิ๊กเต่า’ เผยคืบหน้าคดีวัดนาป่าพงขณะนี้ รอสเตทเม้นท์จากธนาคารตรวจสอบเส้นเงิน 500 ล้านบาท จ่อออกหมายจับผู้ที่เกี่ยวข้องกับบัญชีวัด ด้านสีกาเยอรมนี เตรียมเข้าชี้แจ้ง 2 ต.ค. 68
เมื่อวันที่ 23 กันยายน พล.ต.ต.จรูญเกียรติ ปานแก้ว รอวผบช.ก. เปิดเผยความคืบหน้าภายหลังทนายจากวัดนาป่าพงเข้าพบพนักงานสอบสวนวานนี้ว่าเมื่อวานนี้ทางทนายความของวัดได้ เดินทางมาชี้แจงเรื่องยอดเงินวัดตั้งแต่ปี 56-59 ประมาณ 500 ล้านบาท ที่มีการฟ้องร้องกัน เบื้องต้นยังไม่มีการลงรายละเอียด เป็นเพียงการเดินทางมาชี้แจงที่ไปที่มาของเงินภายในวัด ซึ่งพนักงานสอบสวนก็รับไว้ดำเนินการแล้ว และทางสีกาประเทศเยอรมนีได้มีการประสานเพื่อจะเข้ามาให้ปากคำกับพนักงานสอบสวนบก.ปปป. ในวันที่ 2 ตุลาคม 2568
แต่อย่างไรก็ตามสำนวนคดีนี้ได้ส่งไปที่ ป.ป.ช. แล้วแต่อย่างไรก็ตามทางตำรวจบก.ปปป. ยังมี อำนาจในการสืบสวน และสอบปากคำได้อยู่ โดยการสอบปากคำมีหลายประเด็น เรื่องที่เกี่ยวข้องกับเอกสารที่ได้มา
เมื่อถามว่ามีการตั้งข้อสังเกตการมาดำเนินคดีในประเทศไทย เป็นการเพิ่มน้ำหนักให้คดีที่ประเทศเยอรมนีเกี่ยวข้องกันหรือไม่ พล.ต.ต.จรูญเกียรติ ระบุว่า เป็นเรื่องที่ฟ้องกันไปฟ้องกันมา มีทั้งจริง และเท็จ เป็นเรื่องที่คู่กรณีเขาดำเนินการกัน อย่างไรก็ตามจะจริงหรือเท็จเราต้องตรวจสอบ ทุกบัญชีที่เปิดไว้หรือเงินที่โอนเข้าไปในบัญชีต่างๆ ตำรวจจะมุ่งไปในประเด็นบัญชีวัด ส่วนการฟ้องร้องที่เกิดขึ้นจะมีการยักยอกทรัพย์หรือไม่ หรือทางเจ้าอาวาสได้เงินมาแล้วก็นำเงินไปใช้ไม่ได้เข้ามูลนิธิจริงหรือไม่นั้น หรือสีกาประเทศเยอรมนีมีการทุจริตเงินหรือไม่ ล้วนเป็นเรื่องที่ฟ้องร้องกันทั้งหมด ซึ่งเจ้าหน้าที่ก็จะมีการตรวจสอบพยานหลักฐานของทั้ง 2 ฝั่ง ไม่ได้เกี่ยวข้องว่ามีคดีในประเทศเยอรมนีหรือไม่
พล.ต.ต.จรูญเกียรติ ยืนยันว่า เราสนใจบัญชีวัด และไม่ได้นิ่งนอนใจ ภายในสัปดาห์นี้จะมีการเรียกประชุมชุดสืบสวน และชุดที่ได้รับเรื่องร้องทุกข์ของบก.ปปป. ว่าจะดำเนินการอย่างไรต่อ แต่ขอให้ได้เอกสารที่ขอไปก่อน เพราะตอนนี้เราต้องการสเตทเม้นท์จากทางธนาคาร และพยานต่างๆที่จะต้องไปตรวจสอบเพิ่มเติมเพื่อยืนยันพยานหลักฐาน อย่างไรก็ตามการขอสเตทเม้นท์จากทางธนาคาร ก็เพื่อให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่าย เนื่องจากเวลาพนักงานสอบสวนจะดำเนินการก็จะต้องมีพยานหลักฐานจากฝั่งตำรวจเอง ไม่ได้เอาพยานหลักฐานจากคนอื่นมาดำเนินการ แล้วไปกล่าวหาใคร
ซึ่งหลังจากที่ตำรวจได้พยานหลักฐานมาแล้วหลังจากนี้อาจจะมีการเตรียมพิจารณาออกหมายจับบุคคลที่มีอำนาจ หรือเกี่ยวข้องกับบัญชีของวัดต่อไป