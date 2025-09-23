บิ๊กเต่า ชี้คดีอลงกต ตร.เร่งสอบ ‘ตลกดัง’ เอี่ยวพระบาทน้ำพุ ปูด ‘โรงแรม’ ใช้เงินวัดซ่อมห้องพัก

บิ๊กเต่า เร่งสอบ ‘ทิดอลงกต’ ในเรือนจำ – จ่อขยายผลล็อต 2 คดีเงินวัดพระบาทน้ำพุ
เมื่อวันที่ 23 กันยายน ที่ กองบังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ (บก.ปปป.) พล.ต.ต.จรูญเกียรติ ปานแก้ว รองผบช.ก. กล่าวถึงความคืบหน้าการดำเนินคดีทิดอลงกตการละคร หรืออดีตเจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุ ว่า หลังจากการประชุมได้มีการเร่งให้มีการสอบสวนกับทิตอลงกตในเรือนจำ เพราะทิดอลงกตจะเป็นคนชี้แจงข้อเท็จจริงได้ทั้งหมด รวมทั้งให้เร่งสอบเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง มูลนิธิต่างๆและผู้เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินของวัด โดยขณะนี้อยู่ในขั้นดำเนินการทั้งหมด
ส่วนกรณีของ ตลกสามพยางค์ ที่มีความเกี่ยวข้องกับวัดนั้น ขณะนี้ชุดสืบสวนกำลังเร่งดำเนินการกับตลกคนดังกล่าว เพราะเข้ามาเกี่ยวข้องในช่วงที่วัดมีปัญหา และเข้ามาช่วยหลายส่วนจึงเกิดความน่าสงสัย โดยกองบังคับการปราบปรามกำลังทำคดีนี้อยู่ และตลกคนดังกล่าวยังไม่ได้มีการเข้ามาชี้แจงกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ
เมื่อถามว่าขณะนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจได้มีการสืบทรัพย์สินของวัดพระบาทน้ำพุไปถึงใครแล้วบ้าง พล.ต.ต.จรูญเกียรติ กล่าวว่า ในเรื่องนี้มีข้อเท็จจริงจำนวนมาก เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ตั้งหลายประเด็นขึ้นมา และไล่ประเด็นในบางส่วน ซึ่งก็จบลงแล้ว แต่บางประเด็นได้หยิบยกมาทำต่อ
ทั้งนี้มีอีกหลายเรื่องที่ยังเป็นข้อสงสัย จากหลักฐานที่ยึดมาได้และคิดว่าน่าจะเกี่ยวโยงกัน เช่น ประเด็นโรงแรม โดยโรงแรมนี้ได้มีการนำเงินวัดเข้าไปซ่อมบำรุงห้องพัก ยืนยันว่าโรงแรมนี้ได้ใช้เงินวัดเข้าไปซ่อมบำรุงภายในห้องพักและตัวโรงแรม แต่ยังไม่ทราบว่าเงินจากวัดเข้าไปทั้งหมดเท่าไหร่ นี่เป็นหนึ่งใน 24 ประเด็นที่มีการตั้งข้อสงสัยของพนักงานสอบสวน
พล.ต.ต.จรูญเกียรติ กล่าวว่า ขณะนี้มีบางประเด็นที่ชัดเจนแล้วและสามารถแจ้งข้อกล่าวหาทิดอลงกตได้ แต่ตอนนี้กำลังสอบปากคำผู้เกี่ยวข้องเพิ่มเติม
เมื่อถามว่าจะมีการออกหมายจับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับวัดพระบาทน้ำพุได้แล้วหรือยัง พล.ต.ต.จรูญเกียรติ กล่าวว่า ขอสอบปากคำก่อนเพราะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับทุรกรรมการเงินของวัดทั้งหมด และในล็อต 2 นี้ จะก่อคดีขึ้นมาใหม่ ไม่ได้เกี่ยวข้องกับคดีของหมอบีและทิดอลงกต แต่ถ้าพบความเชื่อมโยงกันก็พร้อมจะแจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มเติม