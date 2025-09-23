รวบแล้ว! หนุ่มขายน้ำ วัดไร่ขิง อ้างตัวเป็นตร. ข่มขู่-ตรวจค้นไรเดอร์ อ้างโมโหถูกปาดหน้า
จากกรณี สมาชิก TikTok รายหนึ่ง ซึ่งเป็นไรเดอร์โพสต์คลิปเจอชายอ้างตัวเป็นตำรวจชุดสืบสวน ขอตรวจสอบเพราะวิ่งไรเดอร์แต่ไม่มีกระเป๋าใส่ของ บริเวณปากซอยเพชรเกษม 81/5 ถนนเพชรเกษม แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร โดยระบุข้อความว่า “หนองแขม สายสี่ ตำรวจอีกแล้วเหรอ เพิ่งเคยเห็น ตำรวจแบบนี้” ขณะที่ชาวเน็ตต่างจับพิรุธและฟันธงว่าไม่ใช่ตำรวจอย่างแน่นอน หลังชายอ้างเป็นสายสืบ ขอตรวจสอบ พูดไปขู่ไป ชาวเน็ตฮาลั่น จับผิดรถจยย. ชาวเน็ตลงเป็นคนขายน้ำอยู่วัดไร่ขิง นำเสนอข่าวไปเมื่อวันที่ 20 ก.ย.ที่ผ่านมานั้น
ความคืบหน้า เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 23 กันยายน พล.ต.ท.สยาม บุญสม ผบช.น. สั่งการให้ พ.ต.อ.คงศักดิ์ ปานน้อย ผกก.สน.หนองแขม ,พ.ต.ท.สยาม ชื่นครุฑ รอง ผกก.สส.สน.หนองแขม พ.ต.ท.ศุภฤกษ์ ศรีคง สว.สส.สน.หนองแขม พร้อมกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจงานสืบสวน สน.หนองแขม ควบคุม นายมงคล หรืออ๊อด อายุ 48 ปี หลังเดินทางเข้ามามอบตัวที่สน.หนองแขม
สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 21 กันยายน 2568 เวลา 18.15 น.ที่ผ่านมา นายปัญญารักษ์ อายุ 26 ปี ผู้เสียหาย ผู้แจ้งได้มาที่ สน.หนองแขม เพื่อพบพนักงานสอบสวน สน.หนองแขม แจ้งว่าเมื่อวันที่ 21 ก.ย. 2568 เวลาประมาณ 00.22 น. ที่ผ่านมา ผู้แจ้งมีอาชีพเป็นไรเดอร์ส่งอาหารของแอพพลิเคชั่นสีเขียว ขณะที่ผู้แจ้งขับขี่รถจักรยานยนต์มาตามถนนเพชรเกษมขาออก ได้มีคนร้ายเป็นชาย ไม่ทราบชื่อ-นามสกุลจริง จำนวน 1 คน ขับขี่รถจักรยานยนต์ไม่ทราบยี่ห้อรุ่น และหมายเลขทะเบียน และได้ต่อว่าผู้แจ้ง เป็ยไรเดอร์ยังไงไม่มีกระเป๋าและได้แอบอ้างว่าตนเป็นสายสืบ
จากนั้นได้ดูหมิ่นผู้แจ้ง จากนั้นชายคนดังกล่าวได้ใช้คำพูดและพฤติกรรมไม่เหมาะสม ข่มขู่ทำให้ผู้แจ้งเกิดความกลัว ผู้แจ้งเกรงว่าอาจจะเกิดอันตรายในภายภาคหน้าเกี่ยวกับชีวิตและทรัพย์สิน จึงได้มาแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวน สน.หนองแขม เพื่อติดตามตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมาย ให้ถึงที่สุด เจ้าหน้าที่ตำรวจฝ่ายสืบสวน สน.หนองแขม ได้ออกทำการสืบสวนหาข่าวตรวจสอบกล้องวงจรปิดบริเวณใกล้เคียงสถานที่เกิดเหตุและเส้นทางหลบหนีของคนร้าย จนทราบว่าคนร้ายที่ก่อเหตุชื่อ นายมงคล หรืออ๊อด อายุ 48 ปี
ต่อมาวันนี้(23 ก.ย.2568) เจ้าหน้าที่ตำรวจฝ่ายสืบสวนได้ออกติดตามกดดันจน นายมงคล หรืออ๊อด ผู้ก่อเหตุได้เดินทางเข้ามาพบเจ้าหน้าที่ตำรวจฝ่ายสืบสวนสน.หนองแขม จากการสอบสวนทราบว่า นายมงคล หรืออ๊อด ทำอาชีพขายน้ำอยู่วัดไร่ขิง สาเหตุที่อ้างตัวเป็นสายสืบ แต่ไม่ได้มีเจตนาจะอ้างตัวเป็นตำรวจแต่อย่างใด แต่เพราะคู่กรณีขับรถจยย. ปาดหน้ากันจึงเกิดความโมโหและก่อนเหตุดังกล่าว
ก่อนหน้านี้เคยเจอไรเดอร์ปลอมเลยฝังใจว่า ผู้เสียหายอาจจะเป็นไรเดอร์ปลอม เพราะไม่มีกระเป๋าใส่ของ แต่ผู้เสียหายเป็นไรเดอร์ที่รับส่งผู้โดยสารเลยเอากระเป๋าออก เบื้องต้นแจ้งข้อหา “ทำให้ผู้อื่นเกิดความกลัว หรือความตกใจ โดยการขู่เข็ญและดูหมิ่นผู้อื่นซึ่งหน้า” ก่อนนำตัวผู้ต้องหาส่งพนักงานสอบสวน สน.หนองแขม ดำเนินคดีตามกฎหมาย
ล่าสุด มีรายงานข่าวแจ้งว่า ศาลแขวงบางบอนพิพากษาลงโทษจำเลย เลขคดีดำ อ.1036/2568,เลขคดีแดง อ.989/2568, จำเลยให้การรับสารภาพคดีอาญาศาลพิพากษาลงโทษปรับ 5,000 บาท, คดีแพ่งให้จำเลยชดใช้เป็นเงินจำนวน 10,000 บาท ให้แก่ผู้เสียหาย