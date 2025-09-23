ตร.แจ้ง 4 ข้อหา ‘ชายคลั่ง’ ถีบ-ขู่ ห้องเพื่อนบ้านคอนโด เผยผลตรวจปัสสาวะ ไม่พบสารเสพติด

พนักงานสอบสวนดินแดงแจ้งข้อหาหนุ่มคลั่งถีบห้องเพื่อนบ้านคอนโดย่านดินแดง ทำหนุ่มอินฟลูฯ ผวา
จากกรณีมีผู้ใช้เฟซบุ๊ก Thanid อินฟลูเอนเซอร์ โพสต์ข้อความเตือนภัยคนอยู่คอนโดย่านดินแดง มีเพื่อนบ้านเคาะประตู ถีบประตู เอามีดมาเคาะ และเอาเลือดสกปรกมาป้าย ด่าทอด้วยคำที่หยาบ คำกล่าวหามีการหมิ่นประมาทข่มขู่ จะตัวเราต้องไปหลบ และเกิดอาการวิตกกังวล โทรแจ้งนิติบุคคลให้คุมเหตุ
ผลที่ได้คือได้แต่เฝ้าดูให้ผ่านกล้องวงจร โทรหาตำรวจ ตำรวจอยู่ที่ล็อบบี้ไม่ได้ขึ้นมา จนผู้ก่อเหตุเดินลงไปเองที่ล็อบบี้เนื่องจากตอนเคาะประตูเผลอทำมีดบาดหัวตัวเอง ทางด้านค่าเสียหาย และทางด้านจิตใจ โดย พล.ต.ท.สยาม บุญสม ผบช.น. พร้อมด้วย พล.ต.ต.อัฏธพร วงศ์ศิริปรีดา ผบก.น.1 ได้สั่งการให้ พ.ต.อ.ภษิต กะเตื้องงาน ผกก.สน.ดินแดง ตรวจสอบนั้น
ความคืบหน้า เมื่อเวลา 16.00 น. พ.ต.ท.ปิติพล พรหมแก้ว รอง ผกก.(สอบสวน) สน.ดินแดง พ.ต.ต.วรณัฐ วงค์คำ สว.(สอบสวน) สน.ดินแดง ได้สอบปากคำผู้เสียหายเพิ่มเติมเพื่อยืนยันการกระทำความผิดกับผู้ก่อเหตุดังกล่าว ได้เรียก ผู้ต้องหา เข้าพบ ผู้ต้องหาได้แสดงความบริสุทธิ์ใจแก่เจ้าหน้าที่ตำรวจ โดยยินยอมให้ทำการตรวจสารเสพติดจากปัสสาวะ ผลการตรวจไม่พบสารเสพติดในปัสสาวะแต่อย่างใดและได้นำเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าค้นห้องพักเพื่อตรวจหาสิ่งผิดกฎหมาย ผลการตรวจค้นพบอาวุธมีดที่ใช้ในการก่อเหตุ
เบื้องต้นพนักงานสอบสวนได้แจ้งข้อกล่าวหาให้ผู้ต้องหาทราบว่า การกระทำของผู้ต้องหา เป็นความผิดฐาน พยายามบุกรุกโดยใช้กำลังประทุษร้าย หรือขู่เข็ญว่าจะใช้กำลังประทุษร้ายโดยมีอาวุธในเวลากลางคืน ,
ทำให้เสียทรัพย์,ข่มขู่ให้ตกใจกลัว,ก่อความเดือดร้อนรำคาญ,ดูหมิ่นซึ่งหน้า กรณีดังกล่าวเป็นกรณีที่ผู้ต้องหาเข้าพบพนักงานสอบสวน พนักงานสอบสวนจึงได้ทำการแจ้งข้อกล่าวหาและปล่อยตัวชั่วคราวในชั้นสอบสวนและจะได้ทำการสืบสวนสอบสวนดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป