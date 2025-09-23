อาชญากรรม-กระบวนการยุติธรรม

ศาลพิพากษายกฟ้อง ครูชัยยศ หลังถูกป.ป.ช.ชี้มูลความผิด ทุจริตอาหารกลางวัน

จากกรณี นายชัยยศ สุขต้อ ตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3) โรงเรียนยางเปา อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ ที่ ป.ป.ช.ชี้มูลความผิด เป็นผู้ถูกกล่าวหาที่ 4 มีมูลเป็นความผิดทางอาญา ฐานเป็นเจ้าพนักงานกระทำความผิด ฐานปฏิบัติ หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบฯ สืบเนื่องจากครูชัยยศเป็นกรรมการตรวจรับพัสดุอาหารกลางวันนักเรียน ที่อดีตผู้บริหารสถานศึกษาฯ ระบุว่าเป็นการบริหารจัดการอาหารกลางวันเด็ก จากเด็กอนุบาลและประถมศึกษา ให้เด็กระดับมัธยมได้กินด้วย เพราะส่วนใหญ่เป็นนักเรียนกินนอน ครอบครัวยากจน

เมื่อวันที่ 23 กันยายน ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายรัชชัยย์ ศรสุวรรณ นายกสมาคมพิทักษ์สิทธิ์ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา โพสต์ข้อความผ่านเพจ “ดร.รัชชัยย์ ศรสุวรรณ

ขอแสดงความยินดีกับครูชัยยศ สุขต้อ ครูบนดอย ที่เชียงใหม่ ครูที่ทุ่มเทเงินเดือน และ อุทิศตนเพื่อนักเรียน แต่ถูก ป.ป.ช.กล่าวหาว่าทุจริตเรื่องอาหารกลางวันนักเรียน บัดนี้ ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ ภาค 5 (เชียงใหม่) มีคำพิพากษาว่าครูชัยยศฯ ไม่ได้กระทำผิดตามที่ ป.ป.ช.กล่าวหา พิพากษายกฟ้อง

คดีนี้ ผม และ ผอ อุทัย ขัติวงษ์ อดีต ผอ โรงเรียนกาวิละ เชียงใหม่ นักกฎหมายมือหนึ่งและเป็นทีมงานของสมาคมฯได้ช่วยกันทำคำฟ้องศาลปกครองขอให้เพิกถอน มติ ป.ป.ช. และ การต่อสู้คดีในศาลอาญาฯ ครูชัยยศ ฯ และทนายความ ก็ได้อาศัยข้อมูล ที่เป็นคำฟ้องในศาลปกครอง เป็นหลักด้วย

หาก ป.ป.ช.ไม่ยื่นอุทธรณ์ ครูชัยยศ ฯก็จะได้กลับเข้ารับราชการ ไปดูแลเด็กๆชาวเขาชาวดอยผู้ขาดโอกาส ต่อไป

รัชชัยย์ ศรสุวรรณ

นายกสมาคมพิทักษ์สิทธิ์ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา

 