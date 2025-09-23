DSI-ปปง. ตรวจสอบทรัพย์สิน คดี พีมายเนอร์ 264 รายการ 252 ล้านบ. เฉลี่ยคืนผู้เสียหาย

DSI – ปปง. ตรวจสอบทรัพย์สิน คดี พี มายเนอร์ คริปโตเคอเรนซี่กรุ๊ป กับพวก 264 รายการ 252 ล้านบาทเตรียมเฉลี่ยคืนให้ผู้เสียหาย
ตามที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ ได้ทำการสอบสวนคดีพิเศษที่ 290/2565 กรณีห้างหุ้นส่วนจำกัด พี มายเนอร์ คริปโตเคอเรนซี่ กรุ๊ป กับพวก ร่วมกันหลอกลวงประชาชนให้ลงทุนซื้อขายสกุลเงินคริปโตเคอเรนซี่ และทำเหมืองขุดบิตคอยน์ โดยอ้างว่าจะให้ผลตอบแทน 69 – 419 % ต่อปี เข้าข่ายเป็นความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน นั้น
เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 23 กันยายน ภายใต้การนำของ ร.ต.อ.วิษณุ ฉิมตระกูล รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ ได้มอบหมาย พ.ต.ท.อานนท์ อุนทริจันทร์ ผู้อำนวยการกองคดีธุรกิจการเงินนอกระบบ พันตรี อรรคริน ลัทธศักดิ์ศิริ รองผู้อำนวยการกองคดีธุรกิจการเงินนอกระบบ ร้อยตำรวจเอกหญิง อัศนีย์ รอดน้อย ผู้อำนวยการส่วนคดีธุรกิจการเงินนอกระบบ 3 และคณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ
ร่วมกับ นายจักรพงศ์ ไล่ชะพิษ นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการพิเศษ และคณะเจ้าหน้าที่สำนักงาน ปปง. ร่วมกันตรวจสอบทรัพย์สินที่พนักงานสอบสวนคดีพิเศษได้ยึดอายัดไว้และ ปปง. ได้มีคำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม ที่ ย.229/2568 ลงวันที่ 11 กันยายน 2568 ให้ยึดอายัดทรัพย์สิน จำนวนทั้งสิ้น จำนวน 264 รายการ มูลค่ากว่า 252 ล้านบาท อาทิ เงินในบัญชีธนาคาร สินทรัพย์ดิจิทัล บ้าน ที่ดิน คอนโดหรู รถยนต์หรูหลายยี่ห้อ เช่น BENTLEY PORSCHE FERRARI LAMBORGHINI BMW X4 รถจักรยานยนต์ยี่ห้อ HARLEY DAVIDSON HARLEY INDIAN เป็นต้น เพื่อดำเนินมาตรการทางแพ่งตามกฎหมายฟอกเงินและประกาศคุ้มครองสิทธิเพื่อเยียวยาผู้เสียหายต่อไป
กรมสอบสวนคดีพิเศษ จึงขอประชาสัมพันธ์ความคืบหน้าการดำเนินคดีให้ผู้ได้รับความเสียหายจากการกระทำของห้างหุ้นส่วนจำกัด พี มายเนอร์ คริปโตเคอเรนซี่ กรุ๊ป ทุกรายทราบและติดตามประกาศการเปิดรับคำร้องขอรับการคุ้มครองสิทธิของผู้เสียหายของสำนักงาน ปปง. โดยผู้เสียหายจะต้องยื่นคำร้องภายในเวลาที่กำหนด เพื่อมิให้เสียสิทธิในการขอรับการคุ้มครอง ทั้งนี้ ผู้เสียหายสามารถตรวจสอบข้อมูลการประกาศเปิดรับ คำร้องขอได้จาก เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา www.ratchakitcha.soc.go.th เว็บไซต์สำนักงาน ปปง. www.amlo.go.th หรือโทรสอบถามได้ที่สายด่วน ปปง. 1710