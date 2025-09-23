เบบี๋ สุพรรณี ไม่ทน แจ้งความมือดีนำภาพไปโปรโมตเว็บพนัน ยันปิด OnlyFans แล้ว

เบบี๋ สุพรรณี มิสแกรนด์ประจวบฯ สุดทนเข้าแจ้งความดำเนินคดีกับบุคคลที่นำภาพไปโปรโมทเว็บพนันออนไลน์ ยืนยันไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง พร้อมเดินหน้าสร้างชีวิตใหม่ ฝันอยากเปิดสตูดิโอให้เช่าถ่ายภาพ ขอสังคมให้โอกาสและสนับสนุน เผยรับงานแนวเซ็กซี่ได้ตามเหมาะสม
เบบี๋ สุพรรณี – เมื่อวันที่ 23 กันยายน ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ล่าสุดหลังจากที่ออกรายการโหนกระแส เบบี๋ สุพรรณี ได้เดินทางเข้าพบพนักงานสอบสวน สน.ห้วยขวาง เพื่อแจ้งความดำเนินคดีกับบุคคลที่นำรูปภาพและชื่อของเธอไปใช้ โดย เจ้าตัวยืนยันชัดเจนว่า ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกลุ่มลับหรือธุรกิจเว็บพนันแต่อย่างใด ไม่เคยแปะลิงก์เว็บพนันและไม่เคยยุ่งเกี่ยว เพราะเธอทราบดีว่า มันเป็นเรื่องผิดกฎหมาย พร้อมระบุว่าการกระทำดังกล่าวทำให้ตนเสียหายทั้งชื่อเสียงและโอกาสในอนาคต ยิ่งตอนนี้โดนดราม่าอยู่แล้ว มาเจอเรื่องนี้อีก เธอจึงตัดสินใจเดินทางมาแจ้งความดำเนินคดี
ส่วนเรื่อง OnlyFans เบบี๋ เปิดใจว่า หลังเกิดกระแสดราม่า ได้ตัดสินใจยุติบัญชี OnlyFans แต่ระบบต้องใช้เวลาประมาณ 100 วันกว่าจะปิดได้สมบูรณ์ ระหว่างนี้เจ้าตัวขอใช้เวลาในการปรับตัวและวางแผนอนาคตใหม่ โดยยอมรับข้อผิดพลาดที่ผ่านมา และตั้งใจจะสร้างรายได้ ทำงานหาเงินจากเส้นทางที่ถูกต้อง เช่น การขายสินค้าออนไลน์ รีวิวแบรนด์สินค้าต่างๆ หรือเป็นอินฟลูเอนเซอร์ ซึ่งเธอก็ขอโอกาสจากทุกคนด้วย รวมถึงเธอมีความตั้งใจอยากเปิดสตูดิโอให้เช่าถ่ายภาพที่ทุกคนสามารถมาเช่าใช้บริการได้
นอกจากนี้ เบบี๋ ยืนยันว่า จะไม่กลับไปทำคอนเทนต์ 18+ ที่เป็นประเด็นดราม่าอีก แต่ยังเปิดรับงานถ่ายแบบแนวบิกินี่ตามที่เหมาะสม และขอแรงสนับสนุนจากสังคมในการเริ่มต้นชีวิตใหม่อย่างสุจริต ส่วนคอมเมนต์คำวิพากษ์วิจารณ์ต่างๆ หลายคนบอกว่า อย่าไปอ่าน แต่เธอบอกว่า อ่านทุกคอมเมนค์ทั้งดีและไม่ดี เธอจะนำมาปรับปรุงและพัฒนาตัวเองต่อไป