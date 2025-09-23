ระทึกกลางดึก! ไฟไหม้จยย.ไฟฟ้า เพลิงลุกลามเผารถยนต์-บ้านประชาชน จนท.ระดมกำลังระงับเหตุ
เมื่อวันที่ 23 กันยายน ผู้สื่อข่าวรายงานว่า Fire & Rescue Thailand รายงานเหตุ ไฟไหม้รถในบ้านซอยบางบอน 5 เขตบางบอน
เมื่อเวลา 22.32 น. วันที่ 23 กันยายน 2568 รับแจ้งจากสายด่วน 199 เหตุเพลิงไหม้รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าภายในบ้าน ซอยบางบอน 5 ซอย 12 ถนนบางบอน 5 แขวงบางบอนเหนือ เขตบางบอน เจ้าหน้าที่สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางบอน กำลังไปที่เกิดเหตุ
เวลา 22.44 น. เหตุเพลิงไหม้รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าภายในบ้าน ซอยบางบอน 5 ซอย 12 เจ้าหน้าที่สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางบอน ถึงที่เกิดเหตุ เพลิงอยู่กำลังลุกไหม้รถยนต์และลุกลามบ้านเรือนประชาชน เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการใช้น้ำ
เวลา 22.53 น. เหตุเพลิงไหม้บ้านเรือนประชาชน ซอยบางบอน 5 ซอย 12 ขณะนี้เพลิงสงบ รายละเอียดเพิ่มเติมอยู่ระหว่างการตรวจสอบ
#ศูนย์วิทยุพระราม199
#ศูนย์วิทยุอุรุพงษ์