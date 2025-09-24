รฟม.เร่งตรวจหาสาเหตุ ถนนทรุดตัวหน้า รพ.วชิรพยาบาล
จากกรณีเกิดเหตุถนนทรุดตัว บริเวณหน้าโรงพยาบาลวชิรพยาบาล ลักษณะที่เกิดเหตุเป็นถนนทรุดตัวขนาดใหญ่ เป็นหลุมกว้าง 30 x 30 เมตร ลึก 50 เมตร ทรุดตัวเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ทั้งบริเวณหน้าโรงพยาบาลและหน้าสถานีตำรวจสามเสน เบื้องต้นได้รับผลกระทบ 4 ตึก ใกล้เคียงมี 2 ตึกมีแนวโน้มทรุดตัว ยังไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บ ต่อมาเสาไฟฟ้าตกลงไปจำนวน 2 ต้น และมีรถ 3 คัน ตกลงไป โดยเป็นรถยกของสถานีตำรวจสามเสน 2 คัน และรถยนต์ 1 คัน เหตุถนนทรุดตัวดังกล่าว ส่งผลให้ประชาชนและผู้ใช้เส้นทางได้รับผลกระทบต่อการสัญจรนั้น
เมื่อวันที่ 24 กันยายน ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ขณะนี้ทางการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) กำลังลงพื้นที่ตรวจสอบหาสาเหตุของการทรุดตัว ทั้งนี้ รฟม.ระบุว่าจะมีการแจ้งความคืบหน้าต่อประชาชนทราบอีกครั้งต่อไป