กฟน.แจ้งดับไฟ เร่งแก้ไขถนนทรุดตัวหน้าวชิรพยาบาล
จากเหตุถนนทรุดตัว บริเวณหน้าโรงพยาบาลวชิรพยาบาล ลักษณะที่เกิดเหตุเป็นถนนทรุดตัวขนาดใหญ่ เป็นหลุมกว้าง 30 x 30 เมตร ลึก 50 เมตร ทรุดตัวเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ทั้งบริเวณหน้าโรงพยาบาลและหน้าสถานีตำรวจสามเสน เบื้องต้นมีเสาไฟฟ้าตกลงไปจำนวน 2 ต้น และมีรถ 3 คัน ตกลงไป โดยเป็นรถยกของสถานีตำรวจสามเสน 2 คัน และรถยนต์ 1 คัน ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บนั้น
เมื่อวันที่ 24 กันยายน เพจสำนักงานเขตดุสิต แจ้งว่า กฟน.แจ้งดับไฟฟ้าบริเวณดังกล่าว เพื่อเข้าแก้ไขเหตุผิวจราจรทรุดตัวบริเวณหน้าวชิรพยาบาล ถ.สามเสน กรุงเทพฯ