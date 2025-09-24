เปิดคลิปนาที ถนนเริ่มทรุดตัว หน้าวชิรพยาบาล รถร่วง-เสาไฟฟ้าหัก ลึก 50 เมตร (คลิป)

เปิดคลิปนาที ถนนเริ่มทรุดตัว หน้าวชิรพยาบาล รถยนต์ร่วง เสาไฟฟ้าหักโค่น หลุมลึกกว่า 50 เมตร ก่อนทรุดลงขยายวงกว้างเรื่อยๆ ด้าน เขตดุสิต แจ้งปิดการจราจร
เมื่อเวลา 07.45 น. วันที่ 24 กันยายน ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เกิดเหตุถนนทรุดตัว บริเวณหน้าโรงพยาบาลวชิรพยาบาล ถนนสามเสน แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กทม. หลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่สถานีดับเพลิงและกู้ภัยสามเสนเร่งนำกำลังลงพื้นที่ตรวจสอบ
ที่เกิดเหตุเป็นถนนทรุดตัวขนาดใหญ่ เป็นหลุมกว้าง 30×30 เมตร ลึก 50 เมตร และเริ่มทรุดตัวเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ทั้งบริเวณหน้าโรงพยาบาลและหน้าสถานีตำรวจสามเสน จากการตรวจสอบเบื้องต้นพบเสาไฟฟ้าตกลงไปจำนวน 2 ต้น และมีรถยกของสถานีตำรวจสามเสนตกลงไปด้วย
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า มีผู้ถ่ายคลิปวิดีโอขณะดินกำลังยุบตัวไว้ได้ โดยในคลิปก่อนเกิดเหตุ พบว่ามีน้ำผุดขึ้นมาบนผิวถนนเป็นจำนวนมาก ขณะนั้นถนนเริ่มยวบลงเล็กน้อย และมีน้ำผุดขึ้นมาเรื่อยๆ โดยผ่านไปไม่ถึง 1 นาที ก่อนที่ผิวถนนจะทรุดลงพร้อมกันเป็นวงกว้าง ดินใต้ผิวถนนเริ่มร่วงลงไปใต้หลุมจนกลายเป็นโพรง ทำให้ผิวถนนค่อยๆ ทรุดตามมา เกิดเป็นภาพที่น่าหวาดเสียว เนื่องจากมีประชาชนอยู่บริเวณขอบหลุมหลายคน ที่ไม่รู้ตัวว่าใต้พื้นคอนกรีตไม่มีดินแล้ว
เปิดคลิปนาที ถนนเริ่มทรุดตัว หน้าโรงพยาบาลวชิรพยาบาล ทำให้รถยนต์ร่วง เสาไฟฟ้าหักโค่นหายลงไปในหลุมที่ลึกกว่า 50 เมตร ก่อนเริ่มทรุดลงขยายวงกว้างเรื่อยๆ
.#มติชนออนไลน์ #ถนนทรุด #วชิรพยาบาล
ทั้งนี้ การทรุดตัวได้ขยายวงกว้างไปเรื่อยๆ ขณะนี้เจ้าหน้าที่การไฟฟ้านครหลวงถึงที่เกิดเหตุอยู่ระหว่างดำเนินการ โดยเจ้าหน้าที่จึงกั้นแนวบริเวณดังกล่าว เพื่อความปลอดภัย โดยอยู่ระหว่างการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย และประชาชนใกล้เคียงออกจากจุดที่เกิดเหตุ เบื้องต้นไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต
ขณะที่ สำนักงานเขตดุสิต ประกาศแจ้งเตือนถึงประชาชนระบุว่า ปิดการจราจรแยกวชิรพยาบาล-แยกซังฮี้ และบริเวณใกล้เคียงโดยรอบ เนื่องจากเหตุผิวจราจรทรุดตัว ส่งผลกระทบต่อระบบสาธารณูปโภคโดยรอบ และอาจเป็นอันตรายต่อผู้สัญจรใกล้เคียง