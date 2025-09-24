ตร.นครบาล แนะเส้นทางเลี่ยง ถนนสามเสนทรุดตัวตั้งแต่แยกวชิรพยาบาล-แยกซังฮี้
เมื่อวันที่ 24 กันยายน กองบัญชาการตำรวจนครบาล แจ้งขอความร่วมมือหลีกเลี่ยงเส้นทาง กรณีถนนสามเสนทรุดตัวตั้งแต่แยกวชิรพยาบาล-แยกซังฮี้ ว่า กรณีลงสะพานกรุงธน สามารถเลี้ยวขวาเข้าถนนขาว มุ่งหน้า ถนนสุโขทัยได้ตามปกติ แต่ไม่สามารถเลี้ยวซ้ายเข้าถนนสามเสนได้
กรณีมาจากแยกเกียกกาย ถ.สามเสน ให้เลี้ยวซ้ายที่แยกวชิระ มุ่งหน้าแยกสวนรื่นฤดี เลี้ยวขวาที่แยกขัตติยานี
กรณีมาจากถนนสุโขทัยให้เลี้ยวซ้ายที่แยกสวนรื่นฤดี เลี้ยวขวาที่แยกการเรือน เข้าถนนราชวิถี ขึ้นสะพานกรุงธน
ขออภัยในความไม่สะดวก สอบถามการจราจรเพิ่มได้ที่ 1197 หรือโทร พ.ต.ท.ศุภฤกษ์ ตรีเจตน์ รอง ผกก.จร.สน.สามเสน โทร 086-8356262
