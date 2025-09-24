อาชญากรรม-กระบวนการยุติธรรม

ผู้ว่าการ รฟม.เผยเหตุถนนถล่ม น้ำ-ดินเคลื่อนตัวในชั้นอุโมงค์ ทำดินทรุดตัว-ท่อประปาแตก

ผู้ว่าการ รฟม.เผยสาเหตุถนนทรุดตัวในเบื้องต้น ดิน-น้ำในดินเคลื่อนตัวในชั้นอุโมงค์ชั้นล่าง ทำรอยต่อกับผนังสถานี เคลื่อนตัว พร้อมดูแลความเสียหาย

เมื่อวันที่ 24 กันยายน นายกาจผจญ อุดมธรรมภักดี ผู้ว่าการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ให้สัมภาษณ์ภายหลังลงพื้นที่ตรวจสอบกรณีถนนทรุดตัวบริเวณหน้ารพ.วชิรพยาบาลและหน้าสถานีตำรวจสามเสน ว่า บริเวณที่เกิดเหตุ อยู่ตรงสถานีวชิรพยาบาล จุดปลายสถานี รอยต่อระหว่างตัวสถานีกับอุโมงค์ซึ่งเป็นอุโมงค์ทางวิ่งของรถไฟฟฟ้าใต้ดิน มุ่งหน้าไปทางรัฐสภา ซึ่งอุโมงค์นี้เป็นอุโมงค์ซ้อนกัน 2 ชั้น อุโมงค์ชั้นบนลึก 15 เมตร ส่วนอุโมงค์ชั้นล่าง ลึก 20 เมตรเศษ

สำหรับสาเหตุนั้น ทางรฟม.ร่วมกับภาควิชาการขอเวลาตรวจสอบสาเหตุที่เกิดขึ้น เพียงแต่ข้อเท็จจริงที่พอทราบ นั่นคือ คาดว่าน้ำใต้ดินกับดินที่มีการเคลื่อนตัวในชั้นอุโมงค์ชั้นล่าง ทำให้รอยต่อระหว่างตัวอุโมงค์กับผนังสถานีมีการเคลื่อนตัว ดินจึงมีทรุดตัวลงไปและมีดินบางส่วนพร้อมกับน้ำที่การทรุดตัวทำให้ท่อประปา 1.20 เมตร ข้างบนหักลงไปด้วย ทำให้น้ำกับดินไหลเข้าไปในตัวสถานี

ตอนนี้รฟม.กำลังเร่งหยุดการเคลื่อนตัวของดินทั้งหมด จะรีบคืนสภาพให้เร็วที่สุด ส่วนความเสียหายที่เกิดขึ้น ทางรฟม.น้อมรับในการดูแลทั้งหมด

