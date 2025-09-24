ทหาร-ตร.-ปค. ทลายแหล่งพักบุหรี่เถื่อนชายแดน เมืองกาญจน์ พบบุหรี่เถื่อนอื้อ มูลค่ากว่า 3 ล้านบาท

ทหาร-ตร.-ปค. ทลายแหล่งพักบุหรี่เถื่อนชายแดนจ.กาญจน์บุรี พบบุหรี่เถื่อนอื้อ มูลค่ากว่า 3 ล้านบาท
เมื่อวันที่ 24 กันยายน นายอธิสรรค์ อินทร์ตรา ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี พร้อม พล.ต.อัษฎาวุธ ปันยารชุน ผู้บัญชาการกองพลหารราบที่ 9 ในฐานะ ผู้บัญชาการกองกำลังสุรสีห์ เปิดเผยว่า ได้รับแจ้งจากแหล่งข่าวในพื้นที่ว่าตรวจพบผู้ต้องสงสัยเตรียมลักลอบนำสินค้าหนีภาษีจำนวนมาก จากบริเวณชายแดน จ.กาญจนบุรี เข้ามายังพื้นที่ตอนใน
จึงได้สั่งการให้ พ.อ.พรรณศักย์ เพรียวพานิช ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 29 ในฐานะ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจลาดหญ้า กองกำลังสุรสีห์ พร้อมด้วย พ.อ.ปิยะเณศร์ ภัทรศาศวัตวงษ์ รองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจลาดหญ้า กองกำลังสุรสีห์ ร่วมกับกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 134 สภ.สังขละบุรี และฝ่ายปกครอง อำเภอสังขละบุรี ทำการเข้าตรวจค้นห้องเช่าแห่งหนึ่งใน อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี
จากนั้นเจ้าหน้าที่พร้อมหมายค้น เข้าทำการตรวจค้นห้องเช่าหมายเลข 4 ซอยมัสยิด หมู่ 3 ต.หนองลู อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี พบนายตาลทุน อายุ 39 ปี ผู้เช่าห้องพักห้องดังกล่าว เจ้าหน้าที่จึงแสดงตนเพื่อขอทำการตรวจค้นภายในห้อง พบของกลาง บุหรี่เลี่ยงภาษี ยี่ห้อกรองทิพย์ สีแดง (ซองอ่อน) จำนวน 248 คอตตอน และบุหรี่เมียนมา ยี่ห้อไชโย จำนวน 600 ห่อ ซุกซ่อนอยู่ภายในห้องพักของนายตาลทุน มูลค่าเปรียบเทียบราคาค่าปรับของสรรพสามิต เป็นเงินกว่า 3 ล้านบาท
จากการซักถาม นายตาลทุนให้การว่า ตนซื้อของกลางดังกล่าวมาจาก ชายแดนบ้านพระเจดีย์ล่าง ต.หนองลู อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี จากนั้นใช้รถจักรยานยนต์ลักลอบทยอยขนของกลางทั้งหมดลัดเลาะมาตามเส้นทางธรรมชาติบ้านบ่อญี่ปุ่น เพื่ออ้อมจุดตรวจจุดสกัดของเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคง เมื่อถึงบริเวณริมถนนจึงขนของกลางทั้งหมดขึ้นรถยนต์ จากนั้นนำมาซุกซ่อนไว้ภายในห้องเช่าของตน เพื่อเตรียมนำไปจำหน่ายในพื้นที่ตอนในต่อไป เจ้าหน้าที่จึงได้ทำการตรวจยึดของกลางและนำตัวผู้กระทำความผิดส่ง สภ.สังขละบุรี เพื่อทำการเปรียบเทียบปรับและดำเนินการตามกฎหมายต่อไป