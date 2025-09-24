เปิดนาทีรวบ ไฮโซลูกนัท คาร้านกาแฟ หลังหนีหมายเรียก ทำร้ายคนขับรถ บังคับฝ่าไฟแดง

เปิดคลิปวินาทีเจ้าหน้าที่ตำรวจ ดส. นำกำลังบุกรวบ ไฮโซลูกนัท คาปั๊มนํ้ามันย่านรามคำแหง หลังศาลออกหมายจับ ทำร้ายร่างกายคนขับรถ U Drink I Drive
ไฮโซลูกนัท – จากกรณี น.ส.ปรางค์ อภินรา ศรีกาญจนา ผู้บริหาร U Drink I Drive โพสต์คลิปวิดีโอผ่านโซเชียลมีเดีย เล่าเหตุการณ์พนักงานขับรถบริการลูกค้าของบริษัท ถูกไฮโซนักกิจกรรมการเมืองชื่อดัง ซึ่งเป็นลูกค้า ให้ไปส่งซ้อมยิงปืน ที่สนามยิงปืน สัตหีบ จ.ชลบุรี ระหว่างทางไฮโซคนดังกล่าว พยายามจะเร่งให้คนขับไปถึงที่หมายโดยเร็ว และบังคับให้ขับรถฝ่าไฟแดง ซึ่งคนขับไม่ยอมทำตาม จึงถูกทำร้ายจนผู้เสียหายต้องจอดรถวิ่งหนีเข้าไปซ่อนตัวในโรงแรมแห่งหนึ่ง ย่านถนนสุขุมวิท ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี เหตุเกิดเมื่อวันที่ 5 ก.ค.68 ที่ผ่านมา
กระทั่งศาลจังหวัดพัทยา อนุมัติออกหมายจับ นายธนัตถ์ หรือ “ไฮโซลูกนัท” ในข้อหาทำร้ายผู้อื่นจนเป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่กาย หรือจิตใจ หลังออกหมายเรียก 3 ครั้งไม่มาพบตำรวจ
ความคืบหน้า ล่าสุด เมื่อวันที่ 24 กันยายน พ.ต.อ.ศานติ กรเกษม ผกก.ดส.บช.น. พ.ต.ท.ปียรัช เวสสะโกศล รอง ผกก.ดส.บช.น. พ.ต.ท.จักรี นารีผล พ.ต.ท.ชต พุ่มพันธุ์ม่วง สว.กก.ดส.บช.น. พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจ ชุดปฏิบัติการที่ 1 ได้ร่วมกันจับกุมตัว นายธนัตถ์ หรือ “ไฮโซลูกนัท” ตามหมายจับศาลจังหวัดพัทยา ที่ 165/2568 ลงวันที่ 22 ก.ย. 68
ในข้อหา “ทำร้ายผู้อื่นเป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่ร่างกายหรือจิตใจของผู้อื่น” โดยจับกุมได้ที่บริเวณร้านกาแฟภายในปั๊มนํ้ามัน ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ ก่อนคุมตัวส่ง พงส.สภ.บางละมุง ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
