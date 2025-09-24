จับได้แล้ว! โจรยกเค้าบ้าน ‘แน็ก ชาลี’ กว่าพันชิ้น ได้คืน ไวโอลิน-กีต้าร์-ปืน

สืบ 4 รวบโจรยกเค้าบ้าน แน็ก ชาลี ดาราชื่อดังไล่ติดตามของไวโอลิน กีต้าร์ ปืน ส่งคืนแล้ว
จากกรณี แน็ก ชาลี ไลฟ์สดติ๊กต็อก พาทัวร์สภาพบ้านที่โชคชัย 4 ถูกโจรยกเค้าทรัพย์สินหมดเกลี้ยง เป็นของสะสมมานานเป็น 10 ปี โดยเฉพาะเครื่องดนตรีไวโอลิน อายุ 100 ปี หลายร้อยตัวที่แน็กเสียดายสุดๆ รวมของทั้งหมดที่ถูกยกเค้าไปเป็น 1,000 ชิ้น แม้กระทั่งแอร์ก็ถูกถอดเอาไปด้วย เมื่อวันที่ 23 พ.ค.ที่ผ่านมา
ความคืบหน้า เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 24 ก.ย. พล.ต.ท.สยาม บุญสม ผบช.น. พ.ต.อ.ธัญญพัทธ์ บุญสุข ผกก.สส.บก.น.4, พ.ต.ท.ศุภากร แก้วเขียว รอง ผกก.สส.บก.น.4, พ.ต.ท.วิบูลย์ นนทะแสง รอง ผกก.สส.บก.น.4, พ.ต.ท.ธรรศพงศ์ พัฒนกิตติสกุล รอง ผกก.สส.บก.น.4, พ.ต.ท.เอกธนัช อ้นรักษ์ สว.กก.สส.บก.น.4 พร้อมกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดปฏิบัติการที่ 3 ร่วมกันจับกุม นายอิทธิพล อายุ 29 ปี บริเวณบ้านพักแขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร แจ้งข้อหา “ร่วมกันลักทรัพย์ หรือ ร่วมกันรับของโจร” และ “เสพยาเสพติดให้โทษประเภท 1 เมทแอมเฟตามีน (ยาไอซ์) โดยผิดกฎหมาย” ของพื้นที่ สน.โชคชัย เมื่อวันที่ 3 มิ.ย. เวลา 16.00 น.ที่ผ่านมา
ภายหลังจากเกิดเหตุชุดสืบสวนนครบาล 4 ออกสืบสวนหาข่าวจนพบว่ามีการโพสต์ขายสินค้ากีต้าร์บนแพลตฟอร์มมาร์เก็ตเพลสของเฟซบุ๊กชื่อว่า “กีต้าร์คลาสสิคญี่ปุ่น” ซึ่งผู้เสียหายยืนยันว่ากีต้าร์ที่โพสต์ประกาศขายดังกล่าว เป็นกีต้าร์ของตนจริง ซึ่งเป็นกีต้าร์ที่ถูกลักทรัพย์มาจากบ้านพัก
เจ้าหน้าที่ชุดจับกุมจึงได้ทำการสืบสวนและให้สายลับติดต่อสั่งซื้อสินค้ากีต้าร์ผ่านบัญชีเฟซบุ๊ก ชื่อว่า “Yuji ไวโอลีน Suzuki ปีเก่า” ในราคา 1,000 บาท โดยได้ทำการโอนเงินซื้อกีต้าร์ผ่านบัญชี 15xxxxxxx ชื่อบัญชีนายเอกพันธ์ ผู้ต้องหา และผู้ขายได้นัดรับส่งสินค้าบริเวณแมนชั่น ซอยรามคำแหง 60
เจ้าหน้าที่ตำรวจวางแผนและนำกำลังเดินทางไปยังจุดหมายที่ได้รับแจ้ง ต่อมาเวลา 20.45 น. พบนายเอกพันธ์ อายุ 39 ปี ซึ่งมีตำหนิรูปพรรณสัณฐานตรงตามที่สายลับได้แจ้งไว้ ยืนอยู่บริเวณหน้าแมนชั่น เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดจับกุมทุกนายจึงได้แสดงตนขอทำการตรวจค้น ก่อนการตรวจค้นเจ้าหน้าที่ตำรวจทุกนายได้แสดงความบริสุทธิ์ใจให้ดูจนเป็นที่พอใจแล้ว จึงเข้าทำการตรวจค้น
จากการตรวจค้นพบ กีต้าร์ (ภาษาจีน) มีเลข 35 พร้อมกล่อง จำนวน 1 ตัว, กีต้าร์ (ภาษาจีน) มีเลข 1967 พร้อมกล่อง จำนวน 1 ตัว, กีต้าร์ (ภาษาจีน) มีเลข 85 จำนวน 1 ตัว, กีต้าร์ ยี่ห้อ ACADEMY GUITAR พร้อมกล่อง จำนวน 1 ตัว พบของกลางอยู่บริเวณหน้าแมนชั่น จากนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดจับกุมจึงได้นำกีต้าร์ให้ผู้เสียหายดูและตรวจสอบ ซึ่งผู้เสียหายตรวจสอบแล้วและยืนยันว่าของกลางที่เจ้าหน้าที่ตำรวจได้จากการตรวจค้นและจับกุมดังกล่าวเป็นของที่หายไปจริง
จากการสอบถามนายเอกพันธ์ให้การยอมรับของกลางดังกล่าวเป็นของตนเองจริง ซึ่งของกลางทั้งหมดได้มาจาการซื้อขายกับ นายสำอางค์ หรืออ้น ซึ่งเป็นผู้ต้องหาในคดี “ร่วมกันลักทรัพย์ หรือ ร่วมกันรับของโจร” และ “เสพยาเสพติดให้โทษประเภท 1 เมทแอมเฟตามีน (ยาไอซ์) โดยผิดกฎหมาย” ของพื้นที่ สน.โชคชัย เมื่อวันที่ 26 พ.ค.2568 เลขคดีที่ 903/2568 และเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ทำการสืบสวนขยายผล นายเอกพันธ์ ให้การยอมรับว่ายังมีทรัพย์สินที่ได้มาจากการลักทรัพย์ฯ เก็บรักษาไว้ที่ห้องพักซอยรามคำแหง 60 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดจับกุมจึงขอทำการตรวจค้นพบ ไวโอลิน ยี่ห้อ Kisosozaki violno co 1720 จำนวน 1 ตัว, หมวกกันน็อก ยี่ห้อ SORYO จำนวน 1 ใบ, กีต้าร์ Yamaha พร้อมกล่อง จำนวน 1 ตัว, กีต้าร์ AG 6F พร้อมกล่อง จำนวน 1 ตัว, กีต้าร์ (ภาษาจีน) มีเลข 33 พร้อมกล่อง จำนวน 1 ตัว, เบ็ดตกปลา พร้อมรอก ยี่ห้อ V.I.P. FISHERMAN 8 จำนวน 1 คัน, เบ็ดตกปลา พร้อมรอก ยี่ห้อ FRC 601 จำนวน 1 คัน, กระเป๋าผ้าสีดำ จำนวน 1 ใบ พบอยู่บริเวณภายในห้องพัก แมนชั่น ซอยรามคำแหง 60 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร
นอกจากนี้ ยังมีทรัพย์สินที่ได้มาจากการลักทรัพย์ฯ เก็บรักษาไว้อีกแห่งหนึ่ง ซึ่งอยู่ที่บริเวณห้องเช่าไม่มีเลขที่ ซอยโชคชัย 4 ซอย 19 ถนนโชคชัย 4 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดจับกุมจึงเดินทางลงไปตรวจสอบบริเวณดังกล่าวและขอทำการตรวจค้น และนายเอกพันธ์ ได้แสดงความยินยอมให้ทำการตรวจค้น ก่อนการตรวจค้นเจ้าหน้าที่ตำรวจทุกนายได้แสดงความบริสุทธิ์ใจให้ดูจนเป็นที่พอใจแล้ว จึงเข้าทำการตรวจค้น
ผลการตรวจค้นพบ กีต้าร์ ยี่ห้อ CLASSIC GUITAR 100 พร้อมกล่อง จำนวน 1 ตัว, กีต้าร์ ยี่ห้อ YOKOHAMA พร้อมกล่อง จำนวน 1 ตัว, กล่องกีต้าร์ จำนวน 1 ใบ (ของกลางลำดับที่ 13-15) พบอยู่บริเวณภายในห้องเช่าไม่มีเลขที่ ซอยโชคชัย 4 ซอย 19 ถนนโชคชัย 4 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร
จากพยานหลักฐานดังกล่าว จึงมีหลักฐานตามสมควรว่า ผู้ต้องหาน่าจะได้กระทำความผิดอาญา และเชื่อว่า จะหลบหนี หรือจะไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐาน หรือก่อเหตุอันตรายประการอื่น และไม่มีที่อยู่เป็นหลักแหล่ง เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดจับกุมจึงได้แจ้งข้อกล่าวหาให้ นายเอกพันธ์ทราบว่า “ลักทรัพย์ หรือรับของโจร” พร้อมทั้งแจ้งสิทธิตามกฎหมายให้ผู้ถูกจับทราบ ผู้ถูกจับกุมทราบและเข้าใจข้อกล่าวหาและสิทธิตามกฎหมายดีแล้ว ผู้ถูกจับกุมให้การรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหา และยอมรับว่าของกลางทั้งหมดได้มาจากการซื้อขายกับนายสำอางค์ หรืออ้น ทำเพียงครั้งแรก ซึ่งเป็นผู้ต้องหาที่ถูกจับกุมตัวในคดี “ร่วมกันลักทรัพย์ หรือ ร่วมกันรับของโจร” ของ สน.โชคชัย เลขคดีที่ 903/2568 เมื่อวันที่ 26 พ.ค.2568 เป็นความจริง หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดจับกุม ได้นำตัวผู้ถูกจับกุมพร้อมของกลางดังกล่าวมายัง กก.สส.บก.น.4 เพื่อจัดทำบันทึกการจับกุมนำตัวผู้ต้องหาพร้อมด้วยของกลางทั้งหมดส่ง พนักงานสอบสวน สน.หัวหมาก ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
จากการสืบสวนขยายผล กก.สส.บก.น.4 ได้ติดตามออาวุธปืนกลับ คืนมาได้จำนวน 1 กระบอก ชุดปฏิบัติการที่ 3 กก.สส.บก.น.4 ได้ติดตามของกลางที่โดนยกเค้า เคสลักทรัพย์บ้าน แน็ก ชาลี
เบื้องต้นผลการติดตามของกลางดังกล่าวได้ปืนสั้น กึ่งอัตโนมัติ ขนาด 6.35 มม. BT65556V ยี่ห้อ BERETTA จำนวน 1 กระบอก ลงประจำวัน รับของกลางคืนเรียบร้อย จากการสืบสวนขยายผล กก.สส.บก.น.4 ต่อมา กก.สส.บก.น.4 (ชุดปฏิบัติงานที่ 3) ได้ติดตามของกลางเคสลักทรัพย์บ้านแน็ก ชาลี ได้ ไวโอลินเพิ่มอีก 8 ตัว