จับผับดังเมืองสุพรรณ โจ๋นับพันมั่วสุม เด็กสุดอายุ 15 ฉี่ม่วงพุ่ง 415 ราย เตรียมสั่งปิด 5 ปี!!

กระทรวงมหาดไทย สั่งการชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครองร่วมกับชุดปฏิบัติการพิเศษฝ่ายปกครองจังหวัดสุพรรณบุรี เปิดปฏิบัติการ ‘24 นี้เลิกเมานะ’ บุกจับสถานบริการชื่อดังในพื้นที่ จ.สุพรรณบุรี พบนักท่องเที่ยวกว่าพันราย หนำซ้ำพบอาวุธมีด ยาเสพติดเกลื่อน และนักเที่ยวฉี่ม่วงเกือบครึ่งพันราย เตรียมชง ผู้ว่าฯสุพรรณบุรี สั่งปิด 5 ปี
เมื่อเวลา 01.30 น. วันที่ 24 กันยายน กระทรวงมหาดไทยโดยชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครองและชุดปฏิบัติการพิเศษฝ่ายปกครองจังหวัดสุพรรณบุรี เข้าทำการจับกุมสถานประกอบการ “24 BAR” ตั้งอยู่ที่ตำบลสนามชัย อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี
สืบเนื่องมาจากกรมการปกครองได้รับแจ้งเบาะแสจากประชาชนในพื้นที่ จ.สุพรรณบุรี ว่ามีสถานบริการหลายแห่งเปิดให้บริการโดยผิดกฎหมายในพื้นที่ จ.สุพรรณบุรี โดยมีการปล่อยปละละเลยให้เด็กอายุต่ำกว่า 20 ปี เข้าไปใช้บริการ มีการปล่อยปละละเลยให้มีการจำหน่ายและใช้ยาเสพติดภายในร้าน และมีการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เกินกว่าเวลาที่กฎหมายกำหนด สร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนในพื้นที่ จึงขอให้กรมการปกครองตรวจสอบข้อเท็จจริงดังกล่าว และดำเนินการจับกุมหากพบการกระทำผิดกฎหมาย
นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ปลัดกระทรวงมหาดไทย สั่งการให้นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร อธิบดีกรมการปกครอง พร้อมด้วยนายพิริยะ ฉันทดิลก ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี นายรณรงค์ ทิพย์ศิริ รองอธิบดีกรมการปกครอง นายพีระ การุญ ผู้อำนวยการสำนักการสอบสวนและนิติการ นายอิสรา เจริญชาศรี ผู้อำนวยการกองอาสารักษาดินแดน นายเรืองลักษณ์ เรืองยังมี ผู้อำนวยการกองการสื่อสาร นายศักดิ์ชัย โรจนรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการบังคับใช้กฎหมายพนักงานฝ่ายปกครอง พร้อมด้วยชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครอง ชุดปฏิบัติการพิเศษฝ่ายปกครองจังหวัดสุพรรณบุรี และสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนกว่า 80 นาย เข้าปฏิบัติการฯ
โดยส่งชุดสายลับพนักงานฝ่ายปกครองในช่วงวันที่ 23 กันยายน 2568 ต่อเนื่องถึงเช้าวันที่ 24 กันยายน 2568 เวลา 01.30 น. เมื่อพบการกระทำผิดจริง ชุดจับกุม ได้เปิดปฏิบัติการจู่โจมจับกุมสถานบริการ “24 BAR” ทันที โดยพบนักเที่ยวกว่าพันคนกำลังดื่มด่ำบรรยากาศความสนุกสนานกันอย่างเมามัน เมื่อเจ้าหน้าที่แสดงตัว นักเที่ยวต่างแตกตื่น พยายามวิ่งฝ่ากำลังเจ้าหน้าที่เพื่อหลบหนี แต่เจ้าหน้าที่ได้ปิดล้อมประตูไว้ทุกด้าน จึงสามารถป้องกันการหลบหนีได้ทั้งหมด
จากการเข้าตรวจค้นพบว่า สถานบริการแห่งนี้มีการปล่อยปละละเลยให้เด็กอายุต่ำกว่า 20 ปี เกือบ 50 ราย เด็กสุดอายุเพียง 15 ปี เข้าไปใช้บริการ (เด็กเสพยาเสพติดจำนวน 35 ราย) มีการเปิดขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เกินกว่าเวลาที่กฎหมายกำหนด พบอาวุธมีด และมียาเสพติดตกอยู่เกลื่อน จึงได้ทำการตรวจปัสสาวะนักเที่ยวทั้งหมด 1,042 ราย พบปัสสาวะเป็นสีม่วงกว่า 415 ราย เป็นชาย 261 ราย และหญิง 154 ราย ซึ่งทั้งหมดจะถูกส่งตัวไปดำเนินคดี/บำบัดรักษาตามกระบวนการของกฎหมายต่อไป
เจ้าหน้าที่ชุดจับกุมได้แจ้งข้อหากล่าวหากับผู้ประกอบการ ได้แก่ 1.ปล่อยปละละเลยให้ผู้มีอายุต่ำกว่า 20 เข้าไปใช้บริการในสถานบริการ 2.จำหน่ายสุราให้แก่บุคคลอายุต่ำกว่า 20 ปี และ 3.จำหน่ายสุราเกินกว่าเวลาที่กฎหมายกำหนด ทั้งยังปล่อยปละละเลยให้มีการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดในร้านเข้าข่ายเป็นการฝ่าฝืนคำสั่ง คสช. จึงเสนอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งเป็นผู้มีอำนาจตามคำสั่งฯ สั่งปิดสถานบริการแห่งนี้เป็นเวลา 5 ปี