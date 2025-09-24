ตร.สามเสน แนะเส้นทางเลี่ยงถนนทรุดตัว หน้าวชิรพยาบาล 

ตำรวจจราจร สน.สามเสน แนะเส้นทางเลี่ยงถนนทรุดตัว หน้าวชิรพยาบาล ช่วงบริเวณหน้า รพ.วชิระ
เมื่อเวลา 07.24 น. วันที่ 24 กันยายน เกิดเหตุถนนทรุดตัว บริเวณหน้าโรงพยาบาลวชิรพยาบาล ถนนสามเสน เจ้าหน้าที่ตำรวจจราจร สน.สามเสน ได้ปิดการจราจร เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องทั้งการปะปานครหลวง การไฟฟ้านครหลวงและกรุงเทพมหานคร เข้ามาแก้ไขปัญหาเร่งด่วนต่อไป
พ.ต.ท.ศุภฤกษ์ ตรีเจตน์ รอง ผกก.จร.สน.สามเสน ได้แจ้งประชาสัมพันธ์ประชาชนให้หลีกเลี่ยงเส้นทางในถนนสามเสน ดังนี้
- กรณีลงสะพานกรุงธน สามารถเลี้ยวขวาเข้าถนนขาว มุ่งหน้า ถนนสุโขทัยได้ตามปกติ แต่ไม่สามารถเลี้ยวซ้ายเข้าถนนสามเสนได้
- หากมาจากแยกเกียกกาย ถ.สามเสน ให้เลี้ยวซ้ายที่แยกวชิระ มุ่งหน้าแยกสวนรื่นฤดี เลี้ยวขวาที่แยกขัตติยานี
- มาจากถนนสุโขทัยให้เลี้ยวซ้ายที่แยกสวนรื่นฤดี เลี้ยวขวาที่แยกการเรือน เข้าถนนราชวิถี ขึ้นสะพานกรุงธน
ในส่วนของ สน.สามเสน ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์นี้ เบื้องต้น พบว่ามีรถยกของทางราชการตกลงไปได้รับความเสียหาย 1 คัน และรถยนต์ส่วนตัวของเจ้าหน้าที่ตำรวจใน สน.สามเสน อีก 2 คัน ตกลงไป ส่วนอาคารที่พักของเจ้าหน้าที่ สน.สามเสน นั้น ขณะนี้ได้มีคำสั่งให้ย้ายไปพักอาศัยอยู่ที่แฟลตส่วนกลางของ ตร. ก่อน
ร.ต.อ.รัชฏ์วิทย์ สิทธิโชค รอง สว.จร.สน.สามเสน ซึ่งเป็นเจ้าของรถยนต์โตโยต้า รุ่นอัลติส เจ้าของรถที่ตกลงไป กล่าวว่า เดินทางมาปฏิบัติหน้าที่ตามปกติในช่วงเช้าโดยนำรถยนต์ส่วนตัวมาจอดไว้ที่ด้านหน้า สน. จากนั้นจึงเดินออกมาปฏิบัติหน้าที่อำนวยการจราจรด้านหน้า สังเกตเห็นที่พื้นถนนด้านหน้า รพ.เริ่มมีการทรุดตัวลงทีละน้อยมีท่อปะปาแตก และเสาไฟฟ้าก็เริ่มหักลง จากนั้นก็เป็นไปตามภาพที่เห็นในโซเชียลกันทั่วไปเลยครับ ซึ่งตนก็ทำอะไรไม่ได้ต้องปฏิบัติหน้าที่ไปตามปกติ เรื่องทรัพย์สินส่วนตัวอื่นๆ ค่อยมาว่ากันทีหลัง
พร้อมขอฝากเตือนประชาชนผู้ใช้เส้นทางในถนนสามเสน ช่วงหน้า รพ.วชิร ซึ่งมีระยะทางประมาณ 800 เมตร คงต้องปิดชั่วคราวไประยะหนึ่งก่อน
โดยรายงานว่า ในวันที่ 1 ต.ค.นี้ ตามกำหนดเดิมจะมีพิธีเปิดอาคารสถานีตำรวจนครบาลสามเสน (หลังใหม่) โดยคาดว่าจะมีการประชุมสรุปความคืบหน้าต่อไป