ทลายโกดังจีนในนครปฐม ผงะ ‘หมวกกันน็อก-ปลั๊กพ่วง’ ไร้มอก.นับแสนชิ้น มูลค่ากว่า 30 ล้าน

ปคบ.ทลายโกดังหมวกกันน็อก-ปลั๊กพ่วงเถื่อนนับแสนชิ้น มูลค่า 30 ล้านบาท นำเข้าจากจีน-ปลอมเครื่องหมาย มอก.ลวงผู้บริโภค
เมื่อวันที่ 24 กันยายน พล.ต.ต.พัฒนศักดิ์ บุบผาสุวรรณ ผบก.บก.ปคบ. สั่งการ พ.ต.อ.พงษ์พันธ์ ศิริภัทรนุกุล ผกก.3 บก.ปคบ. พ.ต.ต.ธนภูมิ ศักดิ์ประศาสน์ สว.กก.3 บก.ปคบ. นำกำลังเข้าตรวจค้นโกดังเก็บสินค้าแห่งหนึ่งในพื้นที่ อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม หลังพบว่าปัจจุบันมีผู้นำสินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้า และหมวกกันน็อกที่ไม่มีคุณภาพ หรือผ่านการตรวจสอบมาตรฐานการรับรองจาก มอก. นำมาส่วขายผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ ซึ่งเสี่ยงเกิดอันตรายต่อผู้บริโภคเป็นอย่างมาก
จากการตรวจสอบพบสินค้าที่ไม่มีมาตราฐาน มอก. จำพวก หมวกกันน็อก 50,000 ใบ รวมถึงปลั๊กพ่วง หรือปลั๊กไฟ อีกกว่า 50,000 ชิ้น รวมมูลค่ากว่า 30 ล้านบาท เบื้องต้นทราบว่า สินค้าเหล่านี้ไม่ได้มาตรฐานถูกลักลอบนำเข้ามาจากประเทศจีน โดยมีกลุ่มนายทุนชาวจีนอยู่เบื้องหลัง ก่อนมาเช่าโกดังลับแห่งหนึ่งในพื้นที่ อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม ไว้เก็บสินค้าก่อนนำไปจำหน่ายผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ต่างๆ จึงเร่งรวบรวมหลักฐานขออำนาจศาลเข้าตรวจค้นดังกล่าว
ทั้งนี้ระหว่างเข้าตรวจค้นไม่พบตัวเจ้าของ หรือผู้ดูแล จึงตรวจยึดสินค้าทั้งหมดเอาไว้เป็นของกลาง ก่อนขยายผลหาตัวเจ้าของสินค้าทั้งหมด เพื่อนำตัวมาดําเนินคดี ข้อหา “นําเข้าเพื่อจําหน่ายซึ่งผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ไม่มีมาตรฐาน, ใช้เครื่องหมาย มอก. โดยไม่ได้รับอนุญาตฯ, จําหน่ายหรือมีไว้เพื่อจําหน่ายซึ่งผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่กฎหมายกําหนดให้ฯ” ต่อไป