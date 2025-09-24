CIB เปิดศูนย์ฝึกโดรน-ยุทธวิธีตร. เพิ่มขีดความสามารถ อัปสกิล ‘ชุดปฏิบัติการพิเศษ’

CIB เปิดศูนย์ฝึกอบรมอากาศยานไร้คนขับและยุทธวิธีตำรวจ เพิ่มขีดความสามารถ ‘ชุดปฏิบัติการพิเศษ’ อัปสกิล ‘หน่วยโดรน’ เสริมความแข็งแกร่ง
เมื่อวันที่ 24 กันยายน พล.ต.ท.จิรภพ ภูริเดช ผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง(ผบช.ก.) เปิดศูนย์ฝึกอบรมอากาศยานไร้คนขับและยุทธวิธีตำรวจ หรือ Drone and Tactical Training Arena สถานที่ฝึก “หน่วยโดรน CIB” ซึ่งเป็นการปรับปรุงลานเอนกประสงค์ให้เป็นสถานที่ฝึกเอนกประสงค์ภายในอาคาร รองรับการพัฒนาศักยภาพของตำรวจสอบสวนกลาง (CIB) ให้สามารถฝึกทักษะความชำนาญในการใช้เทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับ หรือโดรนทางยุทธวิธี พร้อมฝึกซ้อมการต่อสู้ระยะประชิดเพื่อพัฒนาสมรรถนะทางร่างกายของหน่วยปฏิบัติการพิเศษตำรวจสอบสวนกลาง (CIB) ซึ่งถือเป็นการบูรณาการร่วมกันระหว่างการใช้โดรนทางยุทธวิธี และการปฏิบัติการทางยุทธวิธีของชุดปฏิบัติการพิเศษตำรวจสอบสวนกลาง (CIB)
โดยมีคณะผู้บังคับบัญชาจาก ตำรวจสอบสวนกลาง (CIB), ภาคเอกชนที่ให้การสนับสนุน, ตัวแทนจาก FBI, HSI และ AFP, เจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายจากสถานทูตสหรัฐอเมริกา, เจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายจากประเทศอิสราเอล, อินเดีย และฝรั่งเศส เข้าร่วมงาน ทั้งนี้ พ.ต.อ.ภัทรพล ปัทวงศ์ ผู้กำกับการสนับสนุน กองบังคับการปราบปราม เป็นผู้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการสร้างศูนย์ฝึกฯ ดังกล่าว
ทาง พล.ต.ท.จิรภพ ให้เกียรติมอบโล่ประกาศเกียรติคุณและของที่ระลึกแก่ผู้แทนภาคเอกชนที่ให้การสนับสนุนองค์ความรู้ และการพัฒนาสถานที่ดังกล่าว ประกอบด้วย นายสิทธิเดช มัยลาภ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สกาย ไอซีที จำกัด (มหาชน ) ( SKY ), นายสยาม เตียวตรานนท์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เทิร์นคีย์ คอมมูนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด (มหาชน ) ( TKC ) และนายวิชัย เบญจรงคกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานบริหารกลุ่มเบญจจินดา พร้อมด้วยคุณ พิรชัย เบญจรงคกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มธุรกิจ บริษัท ยูไนเต็ด เทเลคอม เซลส์ แอนด์ เซอร์วิสเซส จำกัด ( UTEL )
ขณะที่ภายในงานยังมีการแสดงบินโดรนแบบ First Person View หรือ FPV การแสดงบินโดรนเข้าทำลายเป้าหมาย โดย น้องมิลค์ น.ส.วรรญา วรรณผ่อง วัย 17 ปี รองแชมป์โลกบินโดรนจากการ แข่งขัน 2024 FAI World Drone Racing Championship นอกจากนี้ยังมีโชว์ทักษะการเคลื่อนไหวต่อสู้ผ่านการแข่งขัน Paint Ball โดยทีมนักกีฬามืออาชีพ Destroyer by TKC กับทีมตำรวจสอบสวนกลาง (CIB) พร้อมกันนี้ยังมีการสาธิตการปฏิบัติการทางยุทธวิธีตำรวจเข้าช่วยเหลือตัวประกันของชุดปฏิบัติการพิเศษ “หนุมาน” จากกองบังคับการปราบปราม ร่วมกับ ชุดปฏิบัติการพิเศษ “มัจฉานุ” จากกองบังคับการตำรวจน้ำ และชุดปฏิบัติการพิเศษ “คอมมานโด” จากกองบังคับการปฏิบัติการพิเศษ
พล.ต.ท.จิรภพ เปิดเผยว่า สนามบินโดรนแห่งนี้ คือ สนามฝึกอเนกประสงค์ภายในอาคารที่ออกแบบมาเพื่อให้เจ้าหน้าที่ตำรวจสอบสวนกลาง (CIB) ได้ฝึกทักษะการบินโดรน และบูรณาการการฝึกซ้อมร่วมกัน โดยสนามแห่งนี้มีการจัดสภาพแวดล้อมให้ใกล้เคียงกับสถานการณ์จริง จึงเสมือนกับเจ้าหน้าที่ได้ปฏิบัติการในสถานที่จริง นอกจากนี้สนามดังกล่าวยังสามารถดัดแปลงสถานที่เพื่อใช้ในการฝึกซ้อม และแข่งขันกีฬาประเภทจำลองการยิงต่อสู้ เช่น การแข่งขัน BB GUN หรือ Paint Ball ได้อีกด้วย โดยนี่ถือเป็นการใช้สถานที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ครอบคลุมในทุกมิติ ไม่เพียงเป็นการพัฒนาศักยภาพทางด้านร่างกายของเจ้าหน้าที่ตำรวจสอบสวนกลาง (CIB) เพียงอย่างเดียว แต่ยังเป็นการพัฒนาทักษะการทำงานเป็นทีม การวางแผน และการตัดสินใจ ทำให้ชุดปฏิบัติการพิเศษ และหน่วยโดรนตำรวจสอบสวนกลาง (CIB) มีความพร้อม มีความมั่นใจ มีศักยภาพในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อประชาชน
พล.ต.ท.จิรภพ กล่าวอีกว่า เทคโนโลยี “โดรน” มีบทบาทสำคัญต่อการทำงานตำรวจในปัจจุบัน นอกจากจะช่วยให้การเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ทำได้รวดเร็ว ครอบคลุม และปลอดภัย ยังสามารถรวบรวมข้อมูลภาพถ่ายได้อย่างรวดเร็ว ช่วยลดความเสี่ยงของเจ้าหน้าที่ในพื้นที่อันตราย “ตำรวจสอบสวนกลาง (CIB)” จึงจัดตั้ง “ทีมโดรน” ขึ้นมาเพื่อเป็นกำลังสำคัญในการเสริมสร้างประสิทธิภาพการทำงาน โดย “หน่วยโดรน CIB” มีภารกิจหลัก 4 ด้าน คือ
1. ภารกิจถวายความปลอดภัย ซึ่งเป็นภารกิจหลักของตำรวจสอบสวนกลาง (CIB)
2. สนับสนุนการสืบสวนหาข่าว เพื่อเก็บข้อมูลสำหรับการสืบสวน การเก็บหลักฐานในการดำเนินคดี
3. สนับสนุนการดำเนินยุทธวิธีตำรวจ ใช้โดรนช่วยสนับสนุนปฏิบัติการทางยุทธวิธีที่มีความอันตราย
4. การรักษาความปลอดภัยและช่วยเหลือประชาชน เฝ้าระวังพื้นที่สำคัญ การค้นหา กู้ภัย การลาดตระเวน และตรวจสอบสภาพการจราจร
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ผ่านมา ตำรวจสอบสวนกลาง ( CIB ) มีการใช้โดรนสนับสนุนในหลายภารกิจ ทั้งการเข้าช่วยเหลือในเหตุการณ์ Terminal 21 โคราช, การปิดล้อมตรวจค้นจับกุมผู้ต้องหา คดี “ฉุย รักจันทร์”, คดีแก๊งเงินกู้นอกระบบ “บอย หลังเขา”, คดีเครือข่ายยาเสพติด “แจ็ค สามหมอ” อีกทั้งยังสนับสนุนการค้นหาและกู้ภัยในเหตุอาคารสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินถล่ม และภารกิจที่สำคัญอื่นๆ อีกมากมาย