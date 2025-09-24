ถนนทรุดอีก! หน้ามหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ทำดินหน้ารพ.วชิรพยาบาล ทรุดลงเพิ่ม

ถนนทรุดอีก! ถนนหน้ามหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ทำดินหน้ารพ.วชิรพยาบาล ทรุดลงเพิ่ม
เมื่อวันที่ 24 กันยายน จากกรณีเกิดเหตุถนนทรุดตัว บริเวณหน้าโรงพยาบาลวชิรพยาบาล ถนนสามเสน แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กทม. หลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่สถานีดับเพลิงและกู้ภัยสามเสนเร่งนำกำลังลงพื้นที่ตรวจสอบ
ที่เกิดเหตุเป็นถนนทรุดตัวขนาดใหญ่ เป็นหลุมกว้าง 30×30 เมตร ลึก 50 เมตร และเริ่มทรุดตัวเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ทั้งบริเวณหน้าโรงพยาบาลและหน้าสถานีตำรวจสามเสน จากการตรวจสอบเบื้องต้นพบเสาไฟฟ้าตกลงไปจำนวน 2 ต้น และมีรถยกของสถานีตำรวจสามเสนตกลงไปด้วย
ต่อมาเวลา 13.50 น. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า แท่นปูนจุดที่มีรถกระบะจอดด้านบน ได้เคลื่อนย้ายออกไปแล้วนั้น ล่าสุด จุดดังกล่าวพังลงมาแล้ว และยังมีดินสไลด์ลงมาเรื่อยๆ เจ้าหน้าที่ทีมกู้ภัยปฏิบัติงานยากขึ้นในการกู้รถยนต์ที่ตกลงไปด้านล่าง
ล่าสุด เมื่อเวลา 15.05 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า บริเวณหน้ามหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช เกิดเหตุดินทรุดตัวอีกครั้ง ทำให้ เป็นที่อยู่บริเวณด้านหน้าโรงพยาบาลถูกดึงลงไป ขณะที่กระถางต้นไม้ก็ตกลงไปเช่นเดียวกัน