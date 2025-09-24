ศาลอาญา นัดฟังคำพิพากษา คดี กฤษณ์ ยักยอกทรัพย์มรดกตระกูลณรงค์เดช พรุ่งนี้
จากกรณีนายณพ ณรงค์เดช นักธุรกิจชื่อดัง เป็นโจทก์ยื่นฟ้อง นายกฤษณ์ ณรงค์เดช (จำเลย) ในคดีหมายเลขดำที่ อ.599/2567 ข้อหาความผิดฐานยักยอกทรัพย์มรดก ล่าสุด วันพรุ่งนี้ (พฤหัสบดีที่ 25 กันยายน 2568) ศาลอาญา รัชดาฯ ได้นัดฟังคำพิพากษาในคดีดังกล่าว
สำหรับที่มาของคดี สืบเนื่องจากการที่ฝ่ายโจทย์ฟ้องว่า นายกฤษณ์ ฐานะเป็นผู้จัดการมรดก ได้ยักยอกเงินที่ได้รับจากการขายที่ดินของกองมรดก ดร.ถาวร พรประภา โดยการโอนเงินจำนวนดังกล่าวไปยังบัญชีส่วนตัวของจำเลยเอง โดยไม่เคยแจ้งเรื่องดังกล่าวให้โจทก์ทราบ ต่อมาเมื่อโจทก์ตรวจสอบพบ จึงยื่นฟ้องคดีต่อศาล และศาลนัดไต่สวนมูลฟ้องไปเมื่อ 1 กรกฎาคมที่ผ่านมา
ในชั้นไต่สวนมูลฟ้อง ศาลพิเคราะห์พยานหลักฐานของโจทก์เห็นว่า เบื้องต้นเมื่อโจทก์เป็นพยานมีสิทธิได้รับมรดกของคุณหญิงพรทิพย์ ณรงค์เดช โดยมีสิทธิได้รับส่วนแบ่งในเงินสด และเงินฝากในธนาคารของเจ้ามรดก ซึ่งจำเลยในฐานะเป็นผู้จัดการมรดกของคุณหญิงพรทิพย์ มีหน้าที่รวบรวมทรัพย์มรดกเพื่อแบ่งให้ทายาทผู้รับพินัยกรรมตลอดจนทำบัญชีทรัพย์มรดก
เมื่อเอกสารหลักฐานของโจทก์ บ่งชี้สอดคล้องกับข้อกล่าวหาตามคำฟ้องไม่มีข้อพิรุธสงสัย พยานหลักฐานโจทก์น่าเชื่อว่า จำเลยในฐานะผู้จัดการมรดกตามคำสั่งศาลได้กระทำความผิดหน้าที่ของตนโดยทุจริต เป็นเหตุให้โจทก์เกิดความเสียหายแก่ประโยชน์ในลักษณะที่เป็นทรัพย์สินของโจทก์ หรือครอบครองและเบียดบังเงินจำนวนดังกล่าวไปเป็นของตนหรือบุคคลที่สามโดยทุจริต ศาลให้ประทับฟ้องไว้พิจารณา หมายเรียกจำเลยมาสอบคำให้การ ตรวจพยานหลักฐานและกำหนดวันนัดสืบพยาน
ทั้งนี้ ศาลได้สืบพยานโจทก์และจำเลยเสร็จสิ้นในวันที่ 19 สิงหาคม 2567 และพรุ่งนี้ (25 กันยายน 2568) ศาลได้นัดฟังคำพิพากษาในคดีดังกล่าว เวลาประมาณ 09.00 น.