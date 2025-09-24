เปิดไทม์ไลน์ ถนนทรุด หน้าวชิรพยาบาล ดินสไลด์ 7 ครั้ง ตึกสน.สามเสนใหม่ ทรุดด้วย
เมื่อวันที่ 24 กันยายน นายสุริยชัย รวิวรรณ ผู้อำนวยการสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เปิดเผยไทม์ไลน์สถานการณ์ถนนทรุด หน้า รพ.วชิรพยาบาล โดยสรุปเหตุการณ์ทั้งวัน ระบุว่า
07.08 น.รับแจ้งจากแอพพลิเคชั่นไลน์และศูนย์วชิระ เหตุถนนทรุดตัว บริเวณหน้าโรงพยาบาลวชิรพยาบาล ถนนสามเสน แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต เจ้าหน้าที่สถานีดับเพลิงและกู้ภัยสามเสน ไปที่เกิดเหตุ
07.13 น. เจ้าหน้าที่สถานีดับเพลิงและกู้ภัยสามเสน ถึงที่เกิดเหตุ ลักษณะที่เกิดเหตุเป็นถนนทรุดตัวขนาดใหญ่ หลุมกว้าง 30 x 30 เมตร ลึก 50 เมตร ทรุดตัวเพิ่มขึ้น บริเวณหน้าโรงพยาบาลและหน้าสถานีตำรวจสามเสน เบื้องต้นไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บ
07.24 น. ถนนทรุดตัว หน้า รพ.วชิระ เบื้องต้น มีลักษณะการทรุดตัวเป็นบริเวณกว้าง ใกล้เคียงอาคารของโรงพยาบาล เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย และประชาชนใกล้เคียง ออกจากจุดที่เกิดเหตุ
07.45 น. เสาไฟฟ้าหักโค่น ในที่เกิดเหตุมีเสาไฟฟ้าหักโค่นจำนวน 2 ต้น และ รถยกของสถานีตำรวจสามเสนตกลงไป การทรุดตัวได้ขยายเป็นวงกว้าง เจ้าหน้าที่การไฟฟ้านครหลวง ถึงที่เกิดเหตุอยู่ระหว่างดำเนินการ
07.50 น. อพยพผู้พักอาศัย เจ้าหน้าที่เร่งดำเนินการแจ้งให้ผู้พักอาศัยบริเวณแฟลตใกล้เคียง ออกจากที่เกิดเหตุ
07.56 น. อพยพผู้พักอาศัย มีการทรุดตัวเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เบื้องต้นทำการอพยพผู้พักอาศัยแฟลตใกล้เคียง ออกมาสู่พื้นที่ปลอดภัยเป็นที่เรียบร้อย
08.27 น. รถ USAR ชุดปฏิบัติการกู้ภัยและช่วยชีวิตจากอาคารถล่ม เข้าสนับสนุน รถ USAR ชุดปฏิบัติการกู้ภัยและช่วยชีวิตจากอาคารถล่ม พร้อมเจ้าหน้าที่ของสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสนับสนุนที่เกิดเหตุ
08.35 น. ถนนทรุดตัว หน้า รพ.วชิระ ขณะนี้มีรถยนต์ได้ตกลงไปภายในหลุมเพิ่มอีกจำนวน 1 คัน
10.39 น. สน.สามเสน แจ้งปิดถนน สน.สามเสน ได้ทำการปิดถนน ช่วงตั้งแต่แยกบางพลัด แยกซังฮี้, แยกวังสุโขทัย, บริเวณรพ.วชิระ บริเวณชุมชนสวนอ้อย และ ถนนสังคโลก
11.52 น. นำโดรนขึ้นบินตรวจสอบพื้นที่เกิดเหตุ เพื่อประเมินสถานการณ์ เพื่อประเมินสถานการณ์ และ นำกล้องตรวจจับการทรุดตัว พบยังมีการทรุดตัวเล็กน้อยในบางจุด ขณะนี้ได้มีการตัดกระแสไฟฟ้า และระบบน้ำประปา ในบริเวณที่เกิดเหตุ เจ้าหน้าที่ นำรถเครนเข้าดำเนินการกู้รถที่ติดค้างในที่เกิดเหตุ เป็นรถกระบะ จำนวน 1 คัน และอยู่ระหว่างร่วมกับเจ้าหน้าที่ของบริษัท ช. การช่าง เพื่อทำการกู้รถที่อยู่บริเวณด้านล่างจุดเกิดเหตุอีก จำนวน 2 คัน และ ได้ทำการกั้นเป็นพื้นที่อันตราย
12.50 น. ขอ เครื่อง CCBA เข้าสนับสนุนที่เกิดเหตุ จัดนำเครื่อง CCBA เข้าสนับสนุนที่เกิดเหตุ เข้าสนับสนุนที่เกิดเหตุ
13.25 น. เกิดดินสไลด์เพิ่มเติม ดินสไลด์ และ โครงสร้างอาคารของสถานีตำรวจนครบาลสามเสน เริ่มมีการทรุดตัว ขณะนี้เจ้าหน้าที่กำลังปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวัง เจ้าหน้าที่ชุด USAR เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานที่สูงของสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
14.42 น. เกิดดินสไลด์เพิ่มเติม เกิดเหตุดินสไลด์เพิ่มเติม 1 เมตร บริเวณพื้นผิวจราจร
14.48 น. อาคาร สน.สามเสน เริ่มทรุดตัวอาคารเริ่มทรุดตัวเมื่อเวลา 14.26 น. 2 มิลลิเมตร เมื่อเวลา 14.48 น. ประมาณ 4 มิลลิเมตร
15.05 น.เกิดดินสไลด์เพิ่มเติม หน้า สน.สามเสนเกิดเหตุดินสไลด์เพิ่มเติม 2 เมตร บริเวณพื้นผิวจราจร ฝั่งด้านถนนสุโขทัย
15.25 น. เกิดดินสไลด์เพิ่มเติม