สาว21 ถูกตร.รวบ เปิดบัญชีให้แฟนหนุ่มใช้ พอเลิกกันสุดท้ายกลายเป็น ‘บัญชีม้า’
วันที่ 24 กันยายน พล.ต.ต.วิทยา ศรีประเสริฐภาพ ผบก.ป สั่งการให้พ.ต.อ.เอกสิทธิ์ ปานสีทา ผกก.4 บก.ป. พ.ต.ท.เอนก บุญ รอง ผกก.4 บก.ป. พ.ต.ต.จิรัฎฐวัฒน์ กิจรุ่งเรืองเดช สว.กก.4 บก.ป. นำกำลังจับกุม น.ส.มุกตาภา (สงวนนามสกุล) อายุ 21 ปี ตามหมายจับศาลจังหวัดเชียงราย ข้อหา “เป็นผู้สนับสนุนฉ้อโกงประชาชน” และข้อหาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้ภายในร้านค้าแห่งหนึ่ง พื้นที่อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี
ทั้งนี้ทราบว่าเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ ที่ผ่านมามีผู้เสียหายหลายราย เข้าแจ้งความที่สภ.เมืองเชียงราย หลังถูกมิจฉาชีพหลอกขายกระเป๋าและเข็มขัดหนังผ่านเพจเฟซบุ๊ก หลังโอนเงินค่าสินค้าไปแล้ว กลับไม่ได้รับของ และถูกบล็อกการติดต่อ
จากการสืบสวนพบว่าบัญชีธนาคารที่คนร้ายใช้รับโอนเงินเป็นชื่อของน.ส.มุกตาภา ผู้ต้องหารายนี้ จนกระทั่งตามจับกุมได้ดังกล่าว
สอบสวน น.ส.มุกตาภาฯให้การรับสารภาพอ้างว่า ก่อนหน้าตนได้ไปเปิดบัญชีธนาคาร และติดตั้งแอพพลิเคชันให้ นายบุญชู ซึ่งเป็นแฟนเก่าของตน แต่หลังจากเลิกรากันไปแล้วตนก็ไม่ได้ขอบัญชีธนาคารคืน จึงไม่ทราบว่าถูกนำไปใช้ก่อเหตุฉ้อโกง โดยยืนยันว่าตนไม่มีส่วนรู้เห็นในการกระทำผิดและไม่ได้มีส่วนได้เสียกับเงินที่ได้จากการหลอกลวงแต่อย่างใด จึงนำตัวส่ง สภ.เมืองเชียงราย ดำเนินคดีต่อไป