ชัชชาติ ไลฟ์สดกลางดึก ยังพบน้ำไหลอยู่ เผยนายกฯรุดให้กำลังใจ พาดูจนท.ปิดทองหลังพระ ทำงานทั้งคืนช่วยประชาชน
เมื่อเวลาประมาณ 23.45 น. วันที่ 24 กันยายน ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ไลฟ์สดกลางดึกผ่านเพจ “ชัชชาติ สิทธิพันธุ์” ตอนหนึ่งระบุว่า
เมื่อครู่ นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เข้ามาในพื้นที่ เพื่อให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงาน ทั้งนี้หากพี่น้องประชาชนในพื้นที่ ในส่วนไหนน้ำประปายังไม่มา สามารถแจ้งเข้ามาได้
ก่อนที่จะผ่านไปดูเจ้าหน้าที่ที่ปิดทองหลังพระ เพื่อช่วยให้ประชาชน และโรงพยาบาลมีอินเตอร์ใช้ในเวลายากลำบาก ซึ่งเจ้าหน้าที่ต้องนั่งต่อสายอินเทอร์เน็ตทีละเส้น สายเคเบิลคาดว่าใช้เวลาทั้งคืน
ก่อนที่จะพาไปดู เจ้าหน้าที่การประปา มาดูเรื่องตัดน้ำ พบผู้ว่าการประปา โดยเบื้องต้น บอกว่ามีน้ำค้างท่ออยู่นิดหน่อย เจ้าหน้าที่พร้อมทำงานทั้งคืนเพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชน และโรงพยาบาล พร้อมระบุว่า การประปาเข้มแข็งมาก เดินทางมาตั้งแต่เช้า
“เป็นเหตุที่เราไม่คาดคิด ตอนเช้าที่ได้ยินข่าวนึกว่านิดเดียว แต่มาดูพบว่าไปใหญ่ เหมือนเพลง “เธอมาจากไหน” โรงพยาบาลยังมีผู้ป่วยอยู่ เราตรวจสอบแล้วไม่มีอะไร เพราะมีกำแพงกันดินลึก 60 เมตรอยู่”
ซึ่งจุดที่ถนนทรุด พบว่ายังมีน้ำไหลอยู่ ได้มีการตั้งกล้องเพื่อมอนิเตอร์อยู่ตลอด ด้วย
ส่วนสาเหตุที่เอารถกระบะขึ้น ไม่ใช่เพราะหวงรถ เพราะต้องการให้การทำงานเป็นไปราบรื่น
ส่วนตึกสน.ขยับมาประมาณ 0.004 มม.
ก่อนที่จะพามาเยี่ยมส่วนของพยาบาล ในห้อง ER พร้อมกำให้กำลังใจเจ้าหน้าที่พยาบาลและหมอ โดยพยาบาลระบุว่า ปกติคนแน่น แต่วันนี้คนไม่กล้ามา
ทาง ผอ.เขตดุสิตระบุว่า ประสานการประปา ยังมีน้ำไม่ไหลบ้าง ตอนนี้นำถังน้ำวางไว้ในจุดต่างๆประมาณ 40 ถัง เบื้องต้นมีผู้ป่วยในแต่ละชุมชน ประมาณ 40 คน ส่วนใหญ่ต้องการน้ำดื่ม ซึ่งมีคนเข้ามาให้บริจาคบ้าง ส่วนไฟฟ้า ไม่พบปัญหา ประชาชนสามารถใช้งานได้ปกติ ใครที่ขาดน้ำแจ้งมาได้