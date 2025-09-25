อัยการ กางสัญญาจ้างสร้างรถไฟฟ้า พร้อมเงื่อนไขเอกชนต้องรับผิด กรณีถนนทรุด

อัยการธนกฤตกางสัญญาจ้างก่อสร้างรถไฟฟ้า ถนนทรุดตัว กรณีไหนที่กิจการร่วมค้า เงื่อนไขเอกชนต้องรับผิด
เมื่อวันที่ 25 กันยายน ดร.ธนกฤต วรธนัชชากุล อัยการผู้เชี่ยวชาญ และอาจารย์พิเศษผู้บรรยายวิชากฎหมายวิธีพิจารณาความ และกฎหมายพยานหลักฐาน ที่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, มหาวิทยาลัยรามคำแหง, สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ หรือนิด้า และมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้โพสต์เฟซบุ๊ก ว่า ความรับผิดตามสัญญาจ้างก่อสร้าง กรณีถนนทรุดตัวหน้า รพ.วชิรพยาบาล
โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน-ราษฎร์บูรณะ ระยะทาง 23.6 กิโลเมตร มีสัญญาจ้างก่อสร้างทั้งสิ้น 6 สัญญา สำหรับการก่อสร้างบริเวณที่ถนนทรุดตัวหน้าโรงพยาบาลวชิรพยาบาลเป็นการก่อสร้างตามสัญญาที่ 1 งานออกแบบและก่อสร้างอุโมงค์ทางวิ่งและสถานีใต้ดิน ช่วงเตาปูน-หอสมุดแห่งชาติ ระหว่าง รฟม. ผู้ว่าจ้าง กับกิจการร่วมค้า ซีเคเอสที-พีแอล ผู้รับจ้าง ซึ่งเป็นการร่วมทุนระหว่างบริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) สัดส่วน 55% และบริษัท ชิโน-ไทย เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) สัดส่วน 45% โดยมีมูลค่าตามสัญญา 19,430 ล้านบาท
สำหรับสัญญาจ้างก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน-ราษฎร์บูรณะ ทั้ง 6 สัญญา ได้ยกร่างเป็นภาษาอังกฤษ เพื่อใช้สำหรับการประกาศประกวดราคานานาชาติ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ให้หน่วยงานของรัฐดำเนินการประกาศประกวดราคานานาชาติ (International Bidding) สำหรับงานก่อสร้างที่มีวงเงินตั้งแต่ 5,000 ล้านบาทขึ้นไป และเป็นการดำเนินงานที่มีความซับซ้อน ต้องใช้เทคโนโลยีขั้นสูงและบุคลากรที่มีความชำนาญเป็นพิเศษ
ในเรื่องความรับผิดตามสัญญาจ้างก่อสร้างสัญญาที่ 1 ดังกล่าวข้างต้นนั้น ผู้เขียนได้ตั้งสมมติฐานความรับผิดของผู้รับจ้างโดยอิงจากสัญญาจ้างก่อสร้างโครงการขนาดใหญ่ของภาครัฐ เช่น โครงการรถไฟฟ้าที่กำหนดให้ผู้รับจ้างต้องทำการประกันภัยโครงการก่อสร้างที่ครอบคลุมความเสี่ยงภัยทุกชนิด และความรับผิดต่อบุคคลภายนอกที่ครอบคลุมความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อทรัพย์สิน การบาดเจ็บหรือการเสียชีวิต รวมทั้งความเสียหายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นหรือเป็นผลสืบเนื่องจากการทำงานก่อสร้างของผู้รับจ้างตามวงเงินที่กำหนดไว้ในสัญญาจ้างก่อสร้าง
หากความเสี่ยงภัยใดที่ประกันภัยครอบคลุมไปไม่ถึงและความเสี่ยงภัยนั้นไม่ใช่เหตุสุดวิสัย ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งหมด
ประการสำคัญ สัญญาจ้างก่อสร้างโครงการขนาดใหญ่ของภาครัฐจะกำหนดให้ผู้รับจ้างต้องเป็นฝ่ายรับผิด หากมีความเสียหายเกิดขึ้นจากการกระทำหรืองดเว้นไม่กระทำการ โดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้าง ลูกจ้างของผู้รับจ้าง และผู้รับจ้างช่วงของผู้รับจ้าง
ทั้งนี้ ผู้รับจ้างต้องรับผิดในกรณีที่มีผู้เสียชีวิต หรือได้รับบาดเจ็บจากการออกแบบและก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้า ไม่ว่าจะเกิดจากการกระทำของผู้รับจ้าง ลูกจ้าง บริวาร หรือผู้รับจ้างช่วงของผู้รับจ้าง และในกรณีที่มีความเสียหาย ค่าใช้จ่าย เกิดขึ้นแก่บุคคลภายนอกอันเกิดจากความผิดพลาดหรือการละเว้นไม่กระทำการของผู้รับจ้างหรือผู้รับจ้างช่วงของผู้รับจ้าง ผู้รับจ้างต้องเป็นฝ่ายรับผิดชดใช้ค่าเสียหายและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น รวมทั้งในกรณีที่ผู้รับจ้างและผู้รับจ้างช่วงของผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อหนึ่งข้อใดทำให้เกิดความเสียหายขึ้น ผู้รับจ้างก็ต้องรับผิดชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นด้วย
ดังนั้น หากข้อเท็จจริงปรากฏชัดเจนว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นแก่ถนนที่ทรุดตัว ตึกแถวและทรัพย์สินของประชาชน อาคารที่ทำการของสถานีตำรวจนครบาลสามเสน ทรัพย์สินของทางราชการ รวมทั้งความเสียหายอื่นๆ เกิดขึ้นจากความผิดพลาด จงใจ หรือประมาทเลินเล่อ การละเว้นไม่กระทำการ การไม่ปฏิบัติตามสัญญาของกิจการร่วมค้า ซีเคเอสที-พีแอล ผู้รับจ้าง ลูกจ้าง บริวารของผู้รับจ้าง หรือผู้รับจ้างช่วงของผู้รับจ้าง ผู้รับจ้างต้องเป็นผู้รับผิดชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นรวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เป็นผลสืบเนื่องตามมาจากความเสียหายที่เกิดขึ้น ให้แก่ประชาชนและหน่วยงานรัฐที่ได้รับความเสียหาย ซึ่งขณะนี้ยังต้องรอผลการตรวจสอบจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องถึงสาเหตุของการเกิดเหตุถนนทรุดตัวว่าเกิดจากสาเหตุใด และเป็นความผิดของใคร