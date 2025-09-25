ผวา ถนนสามเสน เป็นแอ่งน้ำซึม หน้าบริษัทบุญรอด ห่างวชิรพยาบาล 2 กม. เร่งกั้นพื้นที่หวั่นซ้ำรอย
จากกรณีเกิดเหตุทรุดตัวบริเวณหน้าโรงพยาบาลวชิรพยาบาล และ สถานีตำรวจนครบาลสามเสน ใกล้เคียงกับจุดก่อสร้างทางขึ้น-ลงที่ 4 สถานีวชิรพยาบาล ของโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน – ราษฎร์บูรณะ (วงแหวนกาญจนาภิเษก) ลักษณะเป็นหลุมขนาดความกว้าง 30×30 เมตร ความลึก 50 เมตร แต่ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิต เมื่อช่วงเวลา 07.00 น.ของวันที่ 24 กันยายน ที่ผ่านมานั้น
ล่าสุดเมื่อเวลา 08.30 น. วันที่ 25 กันยายน ผู้สื่อข่าวรายงานพบว่าพื้นที่บริเวณหน้าบริษัทบุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด ถนนสามเสน ซึ่งอยู่ห่างจากจุดเกิดเหตุถนนทรุดตัวประมาณ 2 กิโลเมตร มีนํ้าซึมขึ้นมาบนพื้นผิวการจราจรและถนนมีลักษณะพองตัวขึ้น เจ้าหน้าที่จึงได้นํากรวยมากั้นพื้นที่เกรงว่าอาจจะเกิดเหตุการณ์ซํ้ารอย