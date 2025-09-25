กทม. เผยต้องใช้เครน 200 ตัน ยกแผ่นปูน 30 ตันออก ก่อนซ่อมหลุมยักษ์หน้ารพ.วชิระ

ผอ.สปภ.กทม. เผย ต้องใช้เครน 200 ตันยกแผ่นปูน 30 ตันออก ก่อนเดินหน้าซ่อมหลุมยักษ์หน้า รพ.วชิระ
จากกรณีเกิดเหตุทรุดตัวบริเวณหน้าโรงพยาบาลวชิรพยาบาล และสถานีตำรวจนครบาลสามเสน ใกล้เคียงกับจุดก่อสร้างทางขึ้น-ลงที่ 4 สถานีวชิรพยาบาล ของโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน – ราษฎร์บูรณะ (วงแหวนกาญจนาภิเษก) ลักษณะเป็นหลุมขนาดความกว้าง 30×30 เมตร ความลึก 50 เมตร แต่ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิต เมื่อช่วงเวลา 07.00 น.ของวันที่ 24 กันยายน ที่ผ่านมานั้น
ความคืบหน้าเมื่อวันที่ 25 กันยายน นายสุริยชัย รวิวรรณ ผู้อำนวยการต่อสายสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานคร เปิดเผยทางโทรศัพท์กับผู้สื่อข่าว ว่า ในส่วนของแผนการซ่อมหลุมขนาดใหญ่ด้านหน้าโรงพยาบาลวชิรพยาบาล ที่เมื่อวานนี้ (24 กันยายน) ทางกรุงเทพมหานคร ได้นำกระสอบทรายกว่า 50,000 ลูก หรือประมาณ 500 ลูกบาศก์เมตร มาอุดช่องว่างใต้ดิน เพื่อเพิ่มความเสถียรมั่นคง และลดการสไลด์ ทรุดตัวของดิน
แต่ปรากฏว่า การอุดช่องว่างทำไม่สำเร็จ ต้องหยุดภารกิจชั่วคราวตั้งแต่ช่วงเย็นวานนี้ เนื่องจากแท่นปูนขนาดใหญ่ ที่เคยเป็นจุดจอดรถกระบะได้ทรุดตัวถล่มลงมา ทำให้มีแผ่นปูนขนาด 30 ตัน มาขวางช่องอุโมงค์ ส่งผลให้กระสอบทรายที่ทิ้งลงไปปิดได้ไม่สนิท
เบื้องต้นเจ้าหน้าที่จึงได้ประชุมกัน และวางแผนจะใช้รถเครนขนาด 200 ตันมายกแผ่นปูนออก แต่เนื่องจากตัวรถเครนมีน้ำหนักมาก จึงต้องมีตัวเสริมค้ำยันด้านใต้ เพื่อรองรับน้ำหนักตัวรถ
ส่วนปัญหาเรื่องน้ำค้างท่อประปา เมื่อช่วงประมาณ 03.00 น. การประปานครหลวงได้มาซ่อมท่อจนน้ำหยุดไหล และไม่มีดินสไลด์ทรุดตัวเพิ่มเติมแล้ว