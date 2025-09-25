ณพ ณรงค์เดช จ่อยื่นอุทธรณ์ หลังศาล ยกฟ้อง กฤษณ์ ปมคดียักยอกทรัพย์กองมรดก
เมื่อวันที่ 25 กันยายน ที่ศาลอาญา ถนนรัชดาภิเษก ห้องพิจารณา 806 ศาลนัดฟังคำพิพากษาคดีดำ อ.599/2567 ที่ นายณพ ณรงค์เดช นักธุรกิจชื่อดัง เป็นโจทก์ฟ้อง นายกฤษณ์ ณรงค์เดช พี่ชายเป็นจำเลยในความผิดฐานยักยอกทรัพย์กองมรดก
กรณีนายกฤษณ์ เป็นจำเลยในฐานะเป็นผู้จัดการมรดก ได้ยักยอกเงินที่ได้รับจากการขายที่ดินของกองมรดก ดร.ถาวร พรประภา และคุณหญิง พรทิพย์ พรประภา โดยการโอนเงินจำนวนดังกล่าวไปยังบัญชีส่วนตัวของจำเลยเอง โดยไม่เคยแจ้งเรื่องดังกล่าวให้โจทก์ทราบ ต่อมาเมื่อโจทก์ตรวจสอบพบจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลพิพากษาจำเลย
จำเลยให้การปฏิเสธ และได้รับการประกันตัว
ต่อมาศาลพิพากษายกฟ้องนายกฤษณ์ จากเหตุที่เจ้าตัวไม่ได้มีเจตนาเบียดบังทรัพย์สินในกองมรดก
ด้านนายณพ ให้สัมภาษณ์ภายหลังจากที่ศาลมีคำพิพากษายกฟ้องว่า คดีนี้เป็นเรื่องของการจัดการมรดกข้อเท็จจริงในวันนี้ ศาลฟังได้ว่ามีการนำเงินกองมรดกเข้าบัญชีส่วนตัวจริง แต่การตีความข้อกฎหมายศาลมองว่าผู้จัดการมรดกสามารถนำเงินไปไว้ในบัญชีของตนเองได้ ซึ่งภายหลังจากนี้ตนและทีมทนายความจะใช้สิทธิ์ยื่นอุทธรณ์ต่อไป
เมื่อถามว่าคำพิพากษาในวันนี้กับช่องทางอุทธรณ์คดีจะมีความยากหรือไม่ นายณพ กล่าวว่า ตนมองว่าเป็นสิทธิ์ตามกฎหมาย ถ้าเห็นต่างกับศาลชั้นต้นก็ใช้สิทธิ์อุทธรณ์ต่อไป
เมื่อถามว่าสาเหตุหลักที่ศาลยกฟ้องในวันนี้เป็นเรื่องเจตนาหรือไม่ นายณพ กล่าวว่า เป็นเรื่องของข้อกฎหมายซึ่งตนปรึกษากับที่ปรึกษาทางกฎหมายก็มองว่าในเรื่องการตีความข้อกฎหมายอาจจะเห็นต่างกัน และตนยืนยันว่าถ้าเรื่องนี้สามารถคุยกันได้ตั้งแต่แรกจะดีที่สุด ไม่จำเป็นต้องขึ้นมาสู่ชั้นศาล เมื่อมาถึงขั้นนี้ก็ต้องดำเนินตามขั้นตอนทางกฎหมายต่อไป
เมื่อถามว่าคดีที่ศาลแขวงพระนครใต้ที่ชนะคดีเป็นอย่างไรบ้าง นายณพ กล่าวว่า คดีนั้นจำเลยใช้สิทธิ์อุทธรณ์คดีอยู่และตนก็ได้ยื่นค้านการอุทธรณ์ซึ่งกำลังรอคำพิพากษาอยู่
ขณะที่นายกฤษณ์ กล่าวสั้น ๆ ภายหลังจากที่ศาลพิพากษายกฟ้องว่า ตนต้องขอขอบคุณศาลที่ให้ความเป็นธรรม และยืนยันว่าได้จัดการส่วนแบ่งมรดกทั้งหมดเรียบร้อยแล้ว