นายกส.วิศวกรฯ หวั่นฝนตกเปลี่ยนดินเป็นของเหลว ทำอาคาร สน.สามเสน ทรุดตัวเพิ่ม

ศ.ดร.อมร มอง โครงสร้าง สน.สามเสน เสี่ยงดินสไลด์เสียหายหนัก ห่วงฝนตก เป็นดินเป็นของเหลวหวั่นอาคารทรุดตัว
เมื่อวันที่ 25 กันยายน ที่อาคารเพชรรัตน์ โรงพยาบาลวชิรพยาบาล ศ.ดร.อมร พิมานมาศ นายกสมาคมวิศวกรโครงสร้างไทย เปิดเผยหลังเข้าตรวจสอบโครงสร้างสถานีตำรวจนครบาลสามเสนที่ ได้รับผลกระทบจากเหตุถนนทรุดตัวความลึก 50 เมตร บริเวณหน้าทางเข้าโรงพยาบาลวชิรพยาบาล ถนนสามเสน โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน – ราษฎร์บูรณะ (วงแหวนกาญจนาภิเษก)โดยกล่าวว่า ตัวอาคารนั้นมีความเสียหาย โดยเฉพาะบริเวณเสาเข็มด้านล่างของอาคารแต่ตอนนี้ตัวโครงสร้าง ไม่มีเจ้าหน้าที่หรือบุคคลอยู่ภายในตัวอาคาร จึงทำให้สภาพของอาคารยังคงรับน้ำหนักไหวอยู่
แต่หากจะตอบว่าอาคารดังกล่าวปลอดภัยหรือไม่ในตอนนี้ จะต้องดูสองปัจจัยเป็นหลักคือ ปัจจัยหนึ่ง มีการสไลด์ของดินเพิ่มเติมหรือไม่ และโดยเฉพาะปัจจัยในเรื่องของสภาพอากาศเป็นเรื่องสำคัญเพราะหากฝนตกอาจทำให้เกิดดินสไลด์และเปลี่ยนดินเป็นของเหลวได้ และทำให้ฐานรากของตัวอาคารเกิดความเสียหายเพิ่มเติมได้
ปัจจัยที่สอง คือ หากฝนไม่ตกลงมา ไม่มีดินสไลด์เพิ่มเติมและอาคารไม่เกิดการขยับของอาคาร เชื่อว่าอาคารหลังนี้สามารถเสริมกำลัง ของเสาเข็มตัวที่ขาดไปได้ แต่ตอนนี้ต้องมีการประเมินสถานการณ์เป็นรายวันต่อไป เบื้องต้นต้องวางแผนเรื่องการจัดการอาคารดังกล่าว
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันศุกร์ที่ 26 กันยายน 2568 เวลา 10.30 น. สมาคมวิศวกรโครงสร้างแห่งประเทศไทย นำโดย ศ.ดร.อมร พิมานมาศ นายกสมาคมฯ ทีมงานและผู้เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตรวจสอบและค้นหาสาเหตุแท้จริงกรณีถนนทรุดตัวหน้า รพ.วชิรพยาบาล