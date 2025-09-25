พล.ต.ท.รุทธพล รมว.ยุติธรรม คนใหม่ เข้ากระทรวง 10.45 น.พรุ่งนี้ เลื่อนแถลงข่าว ดีเอสไอ

พล.ต.ต.รุทธพล รมว.ยุติธรรมคนใหม่ เข้ายธ. 10.45 น. ประเดิมงานลุย แถลงข่าว ดีเอสไอ
เมื่อวันที่ 25 กันยายน รายงานข่าวจากระทรวงยุติธรรม แจ้งว่า ช่วงเช้าในวันศุกร์ที่ 25 ธันวาคม พล.ต.ท.รุทธพล เนาวรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม จะเดินทางเข้าปฏิบัติหน้าที่หน้าที่ ที่กระทรวงยุติธรรม ณ อาคารกระทรวงยุติธรรม ถนนแจ้งวัฒนะ อย่างเป็นทางการวันแรก
โดยนางพงษ์สวาท นีละโยธิน ปลัดกระทรวงยุติธรรม ได้ทางกระทรวงยุติธรรม ได้แจังไปยังผู้บริหารกระทรวงระดับสูง อธิบดี รองอธิบดี แต่กรม ให้เดินทางมาร่วมต้อนรับ พล.ต.ต.รุทธพล ในครั้งนี้ เวลา 10.00 น.ทั้งนี้เป็นขั้นตอนดังกล่าวเป็นวิธีปฏิบัติ ตามปกติของการต้อนรับ และแนะนำตัวผู้บริหารกระทรวง ให้รัฐมนตรีรับทราบ
สำหรับกำหนดการเข้าปฏิบัติหน้าที่ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ณ อาคารกระทรวงยุติธรรม ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ
เริ่มตั้งแต่ เวลา 10.45 น. พล.ต.ท.รุทธพล เนาวรัตน์ รมว.ยุติธรรม และคณะเดินทางมาถึงบริเวณทางลาด (Ramp) ชั้น 2 อาคารกระทรวงยุติธรรม ทำความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล (รัชกาลที่ 8) โดยปลัดกระทรวงยุติธรรมพร้อมด้วยคณะผู้บริหารกระทรวงยุติธรรมให้การต้อนรับ บริเวณตราดุลพาห ชั้น 2
จากนั้น 10.50-11.00 น. สักการะพระภูมิพลาภิบาลทศพลญาณมุนี พระประจำกระทรวงยุติธรรม บริเวณด้านหน้าอาคารกระทรวงยุติธรรม ต่อด้วย สักการะศาลจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ และศาลตายาย บริเวณด้านหลังอาคารกระทรวงยุติธรรม
เวลา 11.20-11.30 น. เดินทางไปยังห้องทำงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ชั้น 11 อาคารกระทรวงยุติธรรม
เวลา 11.30-11.35 น. ทำความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 10) ณ บริเวณโถง ชั้น 11 อาคารกระทรวงยุติธรรม สักการะพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 5) บริเวณภายในสำนักงานรัฐมนตรี ชั้น 11 อาคารกระทรวงยุติธรรม จากนั้นสักการะพระพุทธยุติธรรมโลกนาถ บริเวณภายในห้องทำงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
เวลา 11.35-12.00 น. ผู้บริหารกระทรวงยุติธรรมถ่ายภาพร่วมกัน ณ ห้องรับรองกระทรวงยุติธรรม ชั้น 3 อาคารกระทรวงยุติธรรม จากนั้นผู้บริหาร คณะบุคคล และบุคคล ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสรับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เวลา 12.00 น. เสร็จสิ้นพิธีการ
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในวันพรุ่งนี้ 26 กันยายน เวลา 14.00 น. กรมสอบสวนคดีพิเศษได้แจ้งกำหนดการ แถลงข่าว โดยระบุว่า พลตำรวจตรี รุทธพล เนาวรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม พันตำรวจตรี ยุทธนา แพรดำ อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ และร้อยตำรวจเอก เขมชาติ ประกายหงษ์มณี ผู้อำนวยการกองคดีเทคโนโลยีและสารสนเทศร่วมกันแถลงข่าว
ปฏิบัติการปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยี กรณีปฏิบัติการ “ธัญโวลต์ (Thanya Volt)” ทลายเหมืองบิตคอยน์ 25 แห่ง และ ปฏิบัติการ “DEV Shutdown” ทลายเครือข่ายเว็บไซต์ละเมิดลิขสิทธิ์ inwiptv ณ โถงหน้าห้องรับรองกรมสอบสวนคดีพิเศษ ชั้น 2 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ (อาคารเอ) ถนนแจ้งวัฒนะ
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับกำหนดการแถลข่าวนั้น ดีเอสไอได้แจ้งเลื่อนการแถลงข่าวออกมาไปก่อน