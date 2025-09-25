ด่วน! ไฟไหม้ตึกร้าง 3 ชั้น แยกสี่พระยา จนท.ระดมกำลังเร่งดับเพลิง 

ด่วน! ไฟไหม้ตึกร้าง 3 ชั้น ใกล้แยกสี่พระยา จนท.ระดมกำลังเร่งดับเพลิง
เมื่อวันที่ 25 กันยายน ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เพจ ดับเพลิง ร่วมกตัญญูไลฟ์สดนาทีเกิดเหตุไฟไหม้ตึกร้างแห่งหนึ่ง ถนนเจริญกรุง ตัดแยกสี่พระยา เขตบางรัก
โดยในคลิป ระบุว่า ขณะนี้อยู่ระหว่างฉีดน้ำดับเพลิง พบว่าเพลิงอยู่ชั้นสอง และเหตุไฟไหม้นี้ อาคารดังกล่าวเคยถูกไฟไหม้มาแล้วเมื่อปีที่แล้ว ทั้งนี้ยังไม่ทรายสาเหตุว่าเกิดจากอะไร
ขณะที่ ศูนย์วิทยุพระราม199 รายงานว่า เวลา 15.04 น. รับแจ้งจากสถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางรัก เหตุเพลิงไหม้อาคารร้าง ใกล้เคียงแยกสี่พระยา ถนนเจริญกรุง แขวงบางรัก เขตบางรัก เจ้าหน้าที่สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางรัก กำลังไปที่เกิดเหตุ
เวลา 15.05 น. เหตุเพลิงไหม้อาคารร้าง ใกล้เคียงแยกสี่พระยา เจ้าหน้าที่สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางรัก ถึงที่เกิดเหตุ ลักษณะที่เกิดเหตุเป็นอาคารร้าง 3 ชั้น อยู่ระหว่างดำเนินการ
เวลา 15.16 น. เหตุเพลิงไหม้อาคารร้าง ใกล้เคียงแยกสี่พระยา ตรวจสอบแล้วเป็นเพลิงลุกไหม้กองขยะ บริเวณชั้นที่ 2 เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างดำเนินการใช้น้ำ
เวลา 15.23 น. เหตุเพลิงไหม้อาคารร้าง ใกล้เคียงแยกสี่พระยา ขณะนี้สามารถควบคุมเพลิงไว้ได้
