ตร.เร่งหาสาเหตุน้องเอ๋เสียชีวิต สอบปากคำเพื่อนสนิท สางปมหายตัวลึกลับนาน 12 ปี ก่อนพบเป็นศพนิรนาม
จากกรณี เพจเฟซบุ๊ก “มูลนิธิกระจกเงา” โพสต์ข้อความระบุว่า พบแล้วน้องเก๋ หรือ นางสาวภาวิณี กอไธสง อายุ 23 ปี หลังเรียนจบราชภัฏบุรีรัมย์ แล้วเดินทางไปหางานทำที่โรงงานย่านแหลมฉบัง จ.ชลบุรี จากนั้นขาดการติดต่อกับครอบครัวตั้งแต่เดือนมิถุนายน ปี 2556 หรือเมื่อ 12 ปี ล่าสุดตรวจดีเอ็นเอ พบว่าเธอตรงกับศพนิรนาม
เมื่อเวลา 25 กันยายน ผู้สื่อข่าวรายงานความคืบหน้าล่าสุด ว่า พล.ต.ต.เกียรติกุล สนธิเณร ผบก.น.3 เปิดเผยว่า เบื้องต้น พล.ต.ท.สยาม บุญสม ผบช.น. ได้สั่งการให้ทาง บก.น.3 โดย สน.จรเข้น้อย ทำการตรวจสอบ ทางพนักงานสอบสวน สน.จรเข้น้อย จะไปดำเนินการสอบปากคำพยานเพิ่มเติมซึ่งเป็นเพื่อนสนิทก่อน นัดสอบปากคำเพื่อนสนิทผู้ตายที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) ในวันนี้ อย่างไรก็ตาม ทางพนักงานสอบสวน สน.จรเข้น้อย ต้องดำเนินการทำสำนวนชันสูตรพลิกศพก่อน เนื่องจากไม่ทราบสาเหตุการเสียชีวิต
ขณะที่มีรายงานข่าวแจ้งว่า พ.ต.ท.กตัญญู ศรีคง รอง ผกก.(สอบสวน) สน.จรเข้น้อย ได้ทำการสอบปากคำพ่อของ น.ส.ภาวิณี หรือน้องเก๋ หลังตรวจสอบพบว่าโครงกระดูกผู้เสียชีวิตที่พบในพื้นที่ สน.จรเข้น้อย โดยเข้ามาแจ้งความ จากการตรวจสอบพบว่ามีการหายตัวไปบริเวณพื้นที่ สภ.แหลมฉบัง ทางพนักงานสอบสวน สน.จรเข้น้อย จะเดินทางไปขอข้อมูลเพิ่มเติมในวันพรุ่งนี้ (วันที่ 26 ก.ย.)
นอกจากนี้ คาดว่าจะต้องดำเนินการสอบปากคำพยานอีก 5-6 คน อย่างไรก็ตาม จากการสอบปากเพื่อนสนิทที่ทำงานอยู่ดีเอสไอ เป็นเพื่อนกันตั้งแต่สมัยมัธยม ยังไม่สามารถระบุได้ถึงสาเหตุของการหายตัวไปหรือเสียชีวิต ทั้งนี้ ทางชุดสืบสวน สน.จรเข้น้อย เร่งติดตามพยานหลักฐานเพิ่มเติม ซึ่งอาจจะต้องใช้เวลาสักระยะ เนื่องจากพยานหลักฐานค่อนข้างน้อยและเวลาผ่านมามากกว่า 10 ปี