บชก.เปิดโครงการ CIB AI DAY 2025 นำ AI มาใช้เพิ่มขีดความสามารถ-ลดภาระที่ไม่จำเป็น

บชก.เปิดโครงการ CIB AI DAY 2025 นำ AI มาใช้เป็นอาวุธใหม่ เพิ่มขีดความสามารถการทำงาน-มุ่งลดภาระที่ไม่จำเป็นลง
เมื่อวันที่ 25 กันยายน พล.ต.ท.จิรภพ ภูริเดช ผบช.ก.พล.ต.ต.อธิป พงษ์ศิวาภัย ผบก.ปอท.ร่วมเป็นประธานเปิดงาน “CIB AI DAY 2025” เพื่อสะท้อนวิสัยทัศน์ขององค์กรในการนำ AI มาเป็น “อาวุธใหม่” ช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการทำงานของเจ้าหน้าที่ และมุ่งหวังลดภาระงานที่ไม่จำเป็นลง เพื่อให้ตำรวจมีเวลามากขึ้นในการทำงานเชิงสืบสวนสอบสวนที่ซับซ้อน
สำหรับไฮไลต์สำคัญของงานคือการนำเสนอผลงาน “Prompt สำเร็จรูป” หรือชุดคำสั่ง AI ที่สร้างขึ้นเพื่อลดขั้นตอนการทำงาน ซึ่งมาจากการประกวดไอเดียของเจ้าหน้าที่ตำรวจกว่า 82 นาย ที่ผลงานโดดเด่น สามารถลดขั้นตอนการทำงานได้ถึง 60.58% และลดเวลาทำงานได้มากถึง 85.81% โดยผลงานเหล่านี้จะถูกรวบรวมเป็นคลังความรู้กลางในระบบ e-Learning ให้เจ้าหน้าที่ทุกคนเข้าถึงและนำไปปรับใช้ได้จริง
นอกจากนี้ยังนำเสนอผลิตภัณฑ์ AI ที่พัฒนาขึ้นเองเพื่อตอบโจทย์การทำงานเฉพาะทาง เช่น ‘iJustice Chatbot’ แชตบอตที่ออกแบบมาเพื่อช่วยเหลือ และพูดคุยกับผู้เสียหายในคดีทางเพศอย่างละเอียดอ่อน, ‘Detective Assistant’ แชตบอตที่รวบรวมและจัดระเบียบข้อมูลงานสืบสวน เพื่อช่วยเจ้าหน้าที่วิเคราะห์คดี และ ‘CIB Little Cop AI’ เครื่องมือสำหรับสร้างสื่อการ์ตูน เพื่อเตือนภัยและให้ความรู้แก่ประชาชนอีกด้วย
พล.ต.ท. จิรภพ กล่าวว่า บชก.มุ่งมั่นพัฒนาองค์กรทุกมิติ โดยเฉพาะการนำ AI มาเป็นเครื่องมือสำคัญ ตนเชื่อว่า AI ไม่ได้ทำให้คนตกงาน แต่คนที่ใช้ AI ไม่เป็นต่างหากที่จะตกงาน และยังมองด้วยว่า AI เป็นอาวุธสำคัญที่เราไม่ควรมองข้าม ซึ่งตนวางแผนการพัฒนาการทำงานโดยใช้ AI ไว้ 3 เฟส เฟสแรก คือมุ่งสร้างความตระหนักรู้ถึงความสำคัญของ AI, เฟสที่สอง ให้เจ้าหน้าที่ได้เรียนรู้ ได้ทดลองใช้แอปพลิเคชัน AI ต่างๆ และเฟสที่สาม คือการนำ AI มาประยุกต์ใช้กับงานจริง ซึ่งเห็นผลเป็นรูปธรรมแล้วในวันนี้
พล.ต.ท.จิรภพ กล่าวอีกว่า สำหรับเป้าหมายต่อไปคือการพัฒนาระบบที่ช่วยลดงานที่ไม่จำเป็นต้องใช้คน เพื่อให้บุคลากรสามารถไปทุ่มเทกับงานสืบสวนที่มีความซับซ้อนมากขึ้น และยกระดับให้ตำรวจสอบสวนกลางเป็น “ตำรวจแนวหน้า” ที่ใช้เทคโนโลยีรับมืออาชญากรรมที่ซับซ้อนขึ้นทุกวัน สมกับคำขวัญ “มืออาชีพ เป็นกลาง เคียงข้างประชาชน” อย่างเต็มภาคภูมิ
ด้าน นายเรืองโรจน์ พูนผล ประธานกลุ่มบริษัท กสิกร บิสซิเนส-เทคโนโลยี กรุ๊ป (KBTG) ซึ่งเป็นผู้เข้ามาจัดการอบรมและพัฒนาองค์ความรู้ให้แก่ บชก. กล่าวว่า ตนรู้สึกภูมิใจในผลงานการใช้ AI ของบชก. เป็นอย่างมาก เพราะนอกจากจะนำ AI มาใช้แล้ว ยังสามารถประยุกต์ให้เข้ากับระบบการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะช่วยดึงศักยภาพของ AI ออกมาได้สูงสุด นอกจากนี้ยังมองว่า AI เป็นเสมือนดาบสองคม ยิ่งมิจฉาชีพใช้งานเก่งเท่าไหร่ ตัวตรวจจับก็จะยิ่งต้องพัฒนาให้เก่งมากขึ้นเท่านั้น ซึ่งขึ้นอยู่กับว่าใครจะนำเทคโนโลยีมาใช้ได้เร็วกว่าเท่านั้น จึงอยากเชิญชวนให้ประชาชนติดตามข้อมูลข่าวสารจากเพจ CIB เพื่อเป็นประโยชน์สำหรับป้องกันอาชญากรรมในทุกมิติด้วย