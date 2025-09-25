ตำรวจทางหลวงจัดพิธีเกษียณอายุราชการ มอบโล่ห์เชิดชูเกียรติ ขอบคุณทุ่มเท เสียสละ อุทิศตน
เมื่อวันที่ 24 กันยายน กองบังคับการตำรวจทางหลวง กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง (CIB) ได้จัดพิธีมอบโล่ห์เกียรติคุณ และของที่ระลึกแสดงความยินดีในโอกาสเกษียณอายุราชการตำรวจทางหลวงประจำปี 2568 ณ สวนนงนุช พัทยา จว.ชลบุรี เพื่อเป็นการแสดงมุทิตาจิต ขอบคุณแก่ตำรวจทางหลวงเกษียณอายุราชการ ที่ได้ทุ่มเทปฏิบัติหน้าที่มาต่อเนื่องยาวนาน
พล.ต.ต.คงกฤช เลิศสิทธิกุล ผู้บังคับการตำรวจทางหลวง เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย รองผู้บังคับการ ผู้กำกับการ สารวัตรใหญ่ สารวัตรหัวหน้าสถานีตำรวจทางหลวง ข้าราชการตำรวจทางหลวงที่เกษียณอายุราชการ และครอบครัวเข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพียง
ผู้การทางหลวงกล่าวแสดงความยินดี พร้อมทั้งกล่าวชื่นชมและขอบคุณข้าราชการตำรวจที่เกษียณอายุราชการทุกท่านที่ได้เสียสละ อุทิศตนเพื่อประโยชน์ของหน่วยงานมาตลอด สร้างผลมากมายให้ตำรวจทางหลวงเป็นที่เชื่อมั่นและศรัทธาของประชาชน ฝ่าฝันอุปสรรคในการทำงานจนสามารถเกษียณอายุราชการได้อย่างสมบูรณ์ พร้อมอวยพรให้ทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรง มีความสุขกับชีวิตหลังเกษียณในฐานะประชาชน ที่พร้อมจะเป็นพลเมืองดีสนับสนุนช่วยเหลือประเทศชาติต่อไป
และย้ำว่าความผูกพันในฐานะครอบครัวตำรวจทางหลวง ที่พร้อมจะคอยสนับสนุนช่วยเหลือซึ่งกันและกันตลอดไป
สร้างบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความอบอุ่นและประทับใจแก่ตำรวจทางหลวงที่เกษียณอายุราชการ ผู้ร่วมงานทุกคน โดยตำรวจทางหลวงที่เกษียณอายุราชการต่างซาบซึังขอบคุณผู้บังคับบัญชา ที่ให้ความสำคัญกับตำรวจผู้ปฏิบัติจัดงานยิ่งใหญ่สมเกียรติ เป็นภาพความทรงจำที่ดีที่หน่วยงานมีให้พวกตน
สำหรับงานเลี้ยงในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อเป็นเกียรติแก่ข้าราชการตำรวจที่เกษียณอายุราชการ ซึ่งเป็นธรรมเนียมปฏิบัติของตำรวจทางหลวงทุกปี เพื่อแสดงความขอบคุณตำรวจทางหลวงที่ปฏิบัติหน้าที่เพื่อองค์กรตลอดมา