ผบ.ตร. รอ คณะกรรมการ ตัดสินใจ ทุบ หรือ ซ่อม สน.สามเสน แห่งใหม่ มูลค่า 40 ล้านบาท

ผบ.ตร. รอคณะกรรมการฯ เคาะ ทุบหรือซ่อม สน.สามเสนแห่งใหม่ มูลค่า 40 ล้านบาท จัดหาที่พักให้ข้าราชการตำรวจ 3 แห่ง พบชาวบ้านแจ้งความแล้ว 11 คน
เมื่อเวลา 11.30 น. วันที่ 25 กันยายน 2568 ที่ สน.สามเสน (ที่ทำการชั่วคราว) ใกล้ห้างสุพรีม ถนนอำนวยสงคราม แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กทม. พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร ผบ.ตร. พร้อมด้วย พล.ต.ท.สยาม บุญสม ผบช.น. พล.ต.ต.อัฏธพร วงศ์ศิริปรีดา ผบก.น.1 และ พ.ต.อ.ชายวุธ ชายโอฬาร ผกก.สน.สามเสน เข้าร่วมประชุมที่ สน.สามเสนชั่วคราว พร้อมทั้งไปตรวจเยี่ยมให้กำลังใจข้าราชการตำรวจ สน.สามเสน ที่เข้ามาพักอาศัยในสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ เปิดเผยว่า วันนี้ในที่ประชุม มีวาระการประชุมทั้งหมด 3 เรื่อง คือ การดูแลเรื่องการจราจร การดูแลที่พักอาศัยของข้าราชการตำรวจ สน.สามเสน ที่ได้รับผลกระทบ และเรื่องการสอบสวน จะร่วมกับคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง
สำหรับเรื่องแรก เรื่องการดูแลสภาพจราจรนั้น ถือว่าผ่านไปได้ด้วยดี ส่วนเรื่องจัดหาที่พักให้กับข้าราชการตำรวจที่ได้รับผลกระทบนั้น ได้มีการประสานไว้ 3 แห่งไว้ในระยะยาว คือ หอพักแพทย์ของโรงพยาบาลวชิรพยาบาล ตั้งอยู่ที่เขตคลองสาน วิทยาลัยการตำรวจ ถนนวิภาวดีรังสิต และโรงแรมสวนดุสิต เพลส
ส่วนความเสียหายของ สน.สามเสน และแฟลตตำรวจนั้น เบื้องต้นได้มีการประชุมร่วมกันหลายหน่วยงานเพื่อหาข้อสรุป โดย สน.สามเสนแห่งใหม่ ได้มีการส่งมอบงานงวดสุดท้ายแล้วกับผู้รับเหมา ตนได้เซ็นรับให้เป็นทรัพย์สินของสำนักงานตำรวจแห่งชาติแล้ว เพราะที่ผ่านมากระบวนการก่อสร้างถูกต้องเป็นไปตามระเบียบที่มีมูลค่ามากกว่า 40 ล้านบาท ตอนนี้อยู่ระหว่างจัดหาครุภัณฑ์
ก่อนจะมีการเปิดใช้อย่างเป็นทางการในวันที่ 1 ตุลาคมนี้ แต่เมื่อเกิดเหตุดังกล่าวขึ้น ทำให้มีเสาเข็มที่ค้ำยันอาคารขาดไป 3 ต้น และมีดินสไลด์ออกมา 15 เมตร จาก 20 เมตร ของความยาวตัวอาคาร อีกทั้งยังมีเสาไฟฟ้าล้มฟาดใส่ตัวอาคารทำให้ได้รับความเสียหาย รวมทั้งชั้นใต้ดินของแฟลตตำรวจก็มีดินสไลด์เข้ามาในพื้นที่เช่นเดียวกัน โดยรายละเอียดทั้งหมดจะต้องให้สภาวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยเป็นผู้ประเมินตรวจสอบ
สำหรับผู้รับผิดชอบนั้น ตนได้มีโอกาสพูดคุยกับตัวแทน รฟม. แล้ว ด้าน รฟม. ยืนยันว่าจะเป็นผู้รับผิดชอบ แต่ระยะเวลายังไม่สามารถกำหนดได้ รวมทั้งการที่ข้าราชการตำรวจจะกลับมาพักอาศัยอยู่ในแฟลตแห่งเดิมนั้น ก็ยังไม่สามารถกำหนดระยะเวลาได้
หากในอนาคต สภาวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยประเมินแล้วว่าสามารถซ่อมแซมและกลับเข้ามาอยู่ได้ตามปกติ ตนมั่นใจว่าสถานที่ดังกล่าวสามารถใช้งานได้ โดยตนจะเป็นผู้สร้างขวัญกำลังใจให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาเอง แม้ว่าความรู้สึกของผู้ใต้บังคับบัญชาอาจจะยังวิตกกังวล เหมือนกับกรณีตึกของกองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีก็ตาม
สำหรับเหตุการณ์นี้ มีชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบ ตอนนี้ได้มาแจ้งความและแสดงตนเป็นเจ้าของอาคารแล้ว 11 คน โดยส่วนใหญ่เป็นเพียงแค่ชาวบ้านที่แสดงฐานะเท่านั้น แต่ยังไม่ได้บอกในรายละเอียด ว่ามีส่วนใดที่เสียหายบ้าง โดยตรง ยืนยันว่าผู้ที่มีความประสงค์จะเข้าแจ้งความนั้น สามารถเข้ามาแจ้งได้ที่ สน.สามเสนชั่วคราว หรือที่ศูนย์ปฏิบัติการส่วนหน้า ตั้งอยู่บริเวณชั้น 6 ของโรงพยาบาลวชิรพยาบาลได้
ในขณะเดียวกัน ตนได้สั่งการให้ตำรวจ สน.สามเสน ออกไปลาดตระเวนดูแลความปลอดภัยแก่อาคารต่างๆ ในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ และไม่สามารถพักอาศัยได้เพื่อความมั่นใจในชีวิตและทรัพย์สิน
สำหรับ สน.สามเสนชั่วคราวนั้น ยังมีสัญญาเช่าภาคเอกชนอยู่อีก 6 เดือน ซึ่งค่าเช่าต่อเดือนนั้นอยู่ที่ 200,000 บาท โดยไม่ได้มีผลกระทบ หาก สน.สามเสนแห่งใหม่ ยังไม่สามารถเปิดให้บริการได้ ก็จะมีการขยายสัญญาเช่าแห่งเดิมไปก่อน และไม่ได้มีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการตำรวจแต่อย่างใด