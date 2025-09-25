26 ก.ย.68 ครบ 2 ปี คุมขัง อานนท์ นำภา ชวนติด #ผมคิดถึงคุณ คุยเรื่องนักโทษการเมือง

26 ก.ย.68 ครบ 2 ปี คุมขัง อานนท์ นำภา ชวนติด #ผมคิดถึงคุณ แลกเปลี่ยนเรื่องราวนักโทษการเมือง
เมื่อวันที่ 25 กันยายน แฟนเพจ อานนท์ นำภา ของนายอานนท์ นำภา ทนายความด้านสิทธิมนุษยชนและผู้ต้องขังคดี 112 รวมทั้งแฟนเพจ iLaw ของโครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชน กล่าวถึงการคุมขังอานนท์ครบ 2 ปี ในวันที่ 26 กันยายน พร้อมเชิญชวนติด #ผมคิดถึงคุณ บนทุกช่องทางโซเชียลมีเดีย ร่วมพูดคุยเรื่องราวของนักโทษการเมือง
ไอลว์กล่าวถึงอานทท์ว่า อานนท์ นำภา อายุ 41 ปี เป็นนักกฎหมายและทนายความด้านสิทธิมนุษยชน เป็นผู้ที่เคลื่อนไหวเรียกร้องเพื่อประชาธิปไตย เป็นผู้ที่เริ่มการปราศรัยเรียกร้องให้ปฏิรูปสถาบัน เมื่อปี 2563-2564 นอกจากนี้ อานนท์ยังเป็นพ่อของลูกสองคน ลูกชายคนเล็กอายุสองขวบเศษๆ
อานนท์เป็นผู้ปราศรัยในการชุมนุมหลายครั้ง บางครั้งเขาเป็นคนสำคัญในการนัดหมายเชิญชวนให้ประชาชนออกมาชุมนุมบนท้องถนนด้วยสัญลักษณ์ “ชูสามนิ้ว”
วันที่ 26 กันยายน 2566 เมื่อ 2 ปีที่แล้ว ศาลอาญาพิพากษาจำคุก อานนท์ นำภา เป็นเวลา 4 ปี จากกรณีการปราศรัยใน #ม็อบ14ตุลา เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2563 หลังจากต่อสู้คดีอยู่หลายปี คำพิพากษาคดีนี้ทำให้อานนท์ถูกส่งตัวเข้าเรือนจำทันที แม้เขาจะยื่นขอประกันตัวเพื่อต่อสู้คดีในชั้นศาลอุทธรณ์อีกหลายครั้ง แต่ก็ไม่ได้รับอนุญาตให้ประกันตัวอีกเลยนับจากวันนั้น
นอกจากคดีดังกล่าวแล้ว อานนท์ยังถูกดำเนินคดีมาตรา 112 จำนวน 14 คดีจากการปราศรัยและการโพสต์เฟซบุ๊กหลายครั้ง เรียกร้องให้ปฏิรูปสถาบัน หรือแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับพระราชอำนาจ โดยมีคดีที่ศาลพิพากษาแล้ว 10 คดี รวมโทษจำคุกของอานนท์เป็น 27 ปี 4 เดือน ทุกคดีอานนท์ขอต่อสู้ในชั้นอุทธรณ์ ไม่มีคดีใดที่เขายอมรับสารภาพ และไม่มีคดีใดที่ถึงที่สุด
อานนท์ยังเหลืออีก 4 คดีที่ยังรอคำพิพากษา ซึ่งอาจทำให้ช่วงเวลาต้องโทษยาวนานขึ้นไปอีก และไม่รู้ว่าอีกนานเท่าใด ที่เขาจะได้กลับมาใช้ชีวิต กินลาบ ซอยจุ๊ เชียร์ฟุตบอลทีมโปรด และอยู่กับครอบครัวที่เขารัก
26 กันยายน 2568 จะเป็นวันครบรอบ 2 ปีที่อานนท์ต้องอยู่ในเรือนจำ
เช่นเดียวกับผู้ต้องขังในคดีทางการเมืองอีกหลายคน เช่น เก็ท โสภณ ก็อยู่ในเรือนจำมาสองปีเศษ, อุดม ที่ต้องไปถูกคุมขังระยะไกลอยู่นราธิวาส ก็สองปีเศษแล้วเช่นกัน, อาลีฟ วีรภาพ ที่ถูกคุมขังหลังอานนท์เพียงสองวัน, แม็กกี้ ที่มีโทษจำคุกถึง 25 ปี ก็ถูกคุมขังใกล้ครบสองปีแล้ว ฯลฯ
ขอเชิญชวนทุกท่านที่มีความคิดถึงพวกเขา คนที่ถูกคุมขังด้วยคดีความทางการเมืองไม่ว่าในข้อหาอะไร และไม่ว่าเขาจะมีจุดยืนทางการเมืองอยู่ข้างไหน ช่วยกันโพสต์ทุกช่องทางโซเชียลมีเดีย เล่าเรื่องและพูดถึงผู้ถูกคุมขังทางการเมืองทุกคน หรือคนที่กำลังคิดถึงอยู่คนไหนก็ได้ โพสเป็นข้อความเล่าเรื่องราว หรือโพสเป็นรูปภาพ หรือวิดีโอ หรือรูปแบบใดก็ได้
ติด Hashtag #ผมคิดถึงคุณ
บนทุกช่องทางโซเชียลมีเดียที่ถนัด พร้อมกันในวันที่ 26 กันยายน 2568 เพื่อให้ชีวิตและเรื่องราวของผู้ถูกคุมขังทุกคนไม่ถูกลืมเลือน จนกว่าวันที่ท้องฟ้าจะสดใสและพวกเขาจะได้กลับคืนสู่สังคม กลับไปใช้ชีวิตร่วมกันกับคนที่ยังคงคิดถึงกัน
ขณะที่แฟนเพจอานนท์ระบุเพิ่มเติมว่า พรุ่งนี้ครบรอบ 2 ปีการคุมขังอานนท์ นำภา ศาลอาญา ห้อง 805 ยังคงมีการสืบพยาน (ครึ่งเช้า)