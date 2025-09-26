ขึ้นบัญชีดำ ‘หนุ่มรัสเซีย’ เซ็กซ์ซิ่ง เจ้าตัวอ้างแค่ทำท่าทาง – ส่งฟ้องศาล หญิงไทย 27 ก.ย.นี้

คุมตัวชาวรัสเซียแจ้งข้อหาฯ เพิกถอนวีซ่า Blacklist ห้ามเข้าประเทศ ส่วนหญิงไทย ส่งฟ้องศาลแขวง
เมื่อวันที่ 26 กันยายน พ.ต.อ.ชาตรี ชูแก้ว ผกก.สภ.เมืองภูเก็ต กล่าวว่า จากกรณีปรากฏคลิปภาพในวีดีโอชาวต่างชาติกระทำการไม่เหมาะสมท้ายรถกระบะและลงในโซเชียล จากการสืบสวนของชุดสืบสวน สภ.เมืองภูเก็ต ร่วมกับตำรวจท่องเที่ยวภูเก็ต และ ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดภูเก็ต สืบทราบว่าบุคคลดังกล่าวเป็น ชายสัญชาติรัสเซีย อายุ 23 ปี ส่วน ผู้หญิงเป็นคนไทย อายุ 42 ปี ซึ่งผู้หญิงทำงานในจังหวัดภูเก็ต สามารถติดตามตัวได้
โดยชาวรัสเซียผู้กระทำความผิดได้เดินทางไปที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เพื่อที่จะออกนอกประเทศไปประเทศเวียดนาม ก็ได้นำตัวกลับมา โดยพนักงานสอบสวน สภ.เมืองภูเก็ต แจ้งข้อหาชาวรัสเซียในความผิด การกระทำอนาจารในที่ธารกำนัล พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ซึ่งนำเข้าข้อมูลลามกอนาจารในเทเลแกรม (Telegram) ของตนเอง ส่วนผู้หญิงคนไทยข้อหาอนาจารในที่ธารกำนัล ส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดี
หลังจากนี้ในส่วนของชาวรัสเซียที่กระทำความผิด ทาง สภ.เมืองภูเก็ต ได้เสนอให้ ตม.จังหวัดภูเก็ต พิจารณาเพิกถอนวีซ่าที่อยู่ในประเทศไทย ซึ่งผู้บังคับการ ตม.6 ได้มีคำสั่งอนุมัติเรียบร้อยแล้ว ทำให้ชาวรัสเซียไม่มีสิทธิที่จะอยู่ในราชอาณาจักรอีกต่อไป
หลังจากมีการแจ้งข้อหาแล้ว ทาง ตม.จะรับไปดำเนินการแจ้งการเพิกถอนในราชอาณาจักรและกักตัวไว้ เมื่อเสร็จสิ้นคดีจะส่งกลับประเทศ หลังจากนี้ทาง ตม.จะพิจารณาลงแบล๊กลิสต์ (Blacklist) ในการต้องห้ามเข้าประเทศ เป็นหน้าที่ของตรวจคนเข้าเมือง
ส่วนผู้หญิงคนไทยที่ร่วมกระทำความผิดถึงแม้ว่าอัตราโทษปรับสถานเดียวแต่ในเรื่องนี้เป็นที่สนใจของประชาชน สร้างความเสียหายภาพลักษณ์ให้กับประเทศ ทาง สภ.เมืองภูเก็ต ทำสำนวนส่งฟ้องศาลแขวงจังหวัดภูเก็ต โดยจะนำตัวไปฟ้องที่ศาลแขวงในวันเสาร์นี้ (27 ก.ย.) ภายในเวลา 48 ชั่วโมง
จากการสอบถาม นักท่องเที่ยวชายรัสเซีย เบื้องต้นเขายอมรับว่าเขาเป็นบุคคลในคลิปจริง แต่ภาคเสธว่าเขาไม่ได้มีการร่วมเพศ เขาสวมกางเกงชั้นใน ซึ่งเป็นเรื่องของผู้ต้องหามีสิทธิที่จะให้การอย่างไรก็ได้ ส่วนพยานหลักฐานที่พนักงานสอบสวนแจ้งขึ้นอยู่กับข้อเท็จจริง
ส่วนผู้หญิงไทยเขาให้การรับสารภาพว่าเป็นบุคคลในคลิปจริง ซึ่งได้รับการว่าจ้างจากชาวรัสเซียเป็นเงิน 1,000 บาท ที่จะร่วมกันทำคอนเทนต์ให้กับชาวรัสเซียที่มีผู้ติดตามในเทเลแกรมหลายแสนคน และมักจะทำคอนเทนต์ประเภทนี้อยู่เป็นประจำทั้งในและนอกประเทศ เมื่อเข้ามาในประเทศไทย ได้รู้จักกับผู้หญิงคนไทยโดยการไปเที่ยวบาร์ ในที่ทำงานของผู้หญิงและชักชวนกันมา โดยการจ้างกัน เคยทำมาแล้ว 2 ครั้ง
ภาพ สภ.เมืองภูเก็ต