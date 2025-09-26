ผกก.สน.สามเสน เร่งสอบปมถนนทรุด ตร.รวบรวมหลักฐานเอาผิด ‘ผู้เกี่ยวข้อง’

ผกก.สน.สามเสน เร่งสอบปมถนนสามเสนทรุด ตร.รวบรวมหลักฐานเอาผิดผู้เกี่ยวข้อง
จากกรณี ถนนทรุด ตัวบริเวณหน้าโรงพยาบาลวชิรพยาบาล และ สถานีตำรวจนครบาลสามเสน ใกล้เคียงกับจุดก่อสร้างทางขึ้น-ลงที่ 4 สถานีวชิรพยาบาล ของโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน – ราษฎร์บูรณะ (วงแหวนกาญจนาภิเษก) เมื่อวันที่ 24 กันยายน ที่ผ่านมา
ความคืบหน้าล่าสุดเมื่อวันที่ 26 กันยายน พ.ต.อ.ชายวุธ ชายโอฬาร ผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบาลสามเสน (ผกก.สน.สามเสน) เปิดเผยว่า ขณะนี้ ตำรวจอยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเพื่อดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องโดยแบ่งเป็น 2 ส่วน ส่วนแรกคือ ความเสียหายส่วนบุคคล ส่วนที่สองคือ ความเสียหายซึ่งเกิดขึ้นกับอาคารของสถานีตำรวจนครบาลสามเสน โดยเบื้องต้นพบมีผู้เสียหาย เข้ามาลงบันทึกประจำวันไว้ประมาณ 4-5 คน ส่วนใหญ่เป็นเจ้าหน้าที่ที่พักอาศัยอยู่ภายในแฟลตตำรวจ เพราะทรัพย์สินภายในห้องพักและรถยนต์ที่จอดทิ้งไว้ได้รับความเสียหาย
ส่วนความเสียหายที่เกิดขึ้นกับอาคารของสถานีฯทาง รอง ผกก.สน.สามเสน ได้ลงบันทึกประจำวันไว้ ซึ่งก็ทำได้เเค่นั้น เพราะความเสียหายที่เกิดขึ้นในแต่ละวันแตกต่างกัน ซึ่งการจะดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องขณะนี้ยังไม่สามารถตอบได้ว่าจะดำเนินคดีในข้อหาอะไร และต้องดำเนินคดีกับใคร เนื่องจากจะต้องรวบรวมพยานหลักฐานและรอการสรุปข้อมูลจากผู้เชี่ยวชาญทางด้านวิศวกรรม ที่พิสูจน์หาสาเหตุว่าเหตุการณ์ครั้งนี้เกิดจากอุบัติเหตุ หรือความประมาทจากการทำงานของเจ้าหน้าที่
โดยกระบวนการทั้งหมดจะสามารถเพิ่มขึ้นได้ก็ต่อเมื่อการซ่อมแซมพื้นผิวถนน ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว หลังจากนั้นจึงจะมีการเรียกผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าให้ข้อมูลอีกครั้ง