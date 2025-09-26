ลุยค้น5จุด ทลายโรงงานยาแก้ไอปลอม รวบตัวแม่บงการใหญ่ ยึดของกลางนับแสนขวด มูลค่า20 ล้าน

ปคบ.-อย. ลุยค้น 5 จุด ทลายโรงงานยาแก้ไอปลอม รวบตัวแม่บงการใหญ่ ยึดยาแก้ไอนับแสนขวด มูลค่า20 ล้าน
เมื่อวันที่ 26 กันยายน พล.ต.ต.พัฒนศักดิ์ บุบผาสุวรรณ ผบก.ปคบ.สั่งการ พ.ต.อ.วีระพงษ์ คล้ายทอง ผกก.4 บก.ปคบ. พ.ต.ท.พีระ พันธุวงศ์ สว.กก.4 บก.ปคบ. ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา นำกำลังออกปฏิบัติการกวาดล้างเครือข่ายผู้ผลิตและจำหน่ายยาแก้ไอปลอมรายใหญ่ในพื้นที่กรุงเทพฯ และปทุมธานี สามารถจับกุมผู้ต้องหา 1 ราย ยึดยาแก้ไอปลอมกว่า 172,000 ขวด พร้อมวัตถุดิบและอุปกรณ์การผลิต รวมมูลค่ากว่า20 ล้านบาท
พล.ต.ต.พัฒนศักดิ์ กล่าวว่า เมื่อวันที่ 11 มิ.ย.ที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่เข้าตรวจค้นเครือข่ายโรงงานผลิตยาแก้ไอปลอมรายใหญ่แห่งหนึ่ง ก่อนจะพบว่ากลุ่มผู้ผลิตยาแก้ไอเครือข่ายเดิม ย้ายสถานที่ผลิตและแหล่งเก็บยาแก้ไอปลอมไปไว้ที่อื่นอีก จึงรวบรวมพยานหลักฐานขออนุมัติศาลออกหมายค้น พร้อมเข้าจับกุมตัว น.ส.ไอลดา (สงวนนามสกุล) อายุ 34 ปี ตามหมายจับศาลจังหวัดปทุมธานี ข้อหา “ร่วมกันผลิตยาแผนปัจจุบันโดยไม่ได้รับอนุญาต และร่วมกันผลิตยาปลอม”
พล.ต.ต.พัฒนศักดิ์ กล่าวต่อว่า จากนั้นเมื่อวันที่ 22 ก.ย.ที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่ตำรวจ บก.ปคบ. ร่วมกับเจ้าหน้าที่อย. นำหมายศาลเข้าตรวจค้นสถานที่ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการผลิตและการขายยาแก้ไอปลอม จำนวน 5 จุด ในพื้นที่ จ.ปทุมธานี และกรุงเทพฯ ตรวจยึดยาแก้ไอปลอม จำนวน 170,000 ขวด พบเป็นยาแก้ไอปลอม ยี่ห้อ “ดาทิสซิน” จำนวน 40,000 ขวด และขวดเปล่าที่รอบรรจุอีก 120,000 ขวด รวมถึงวัตถุดิบและอุปกรณ์การผลิตจำนวนมาก รวมมูลค่าของกลางกว่า 20 ล้านบาท
โดยจุดที่ใช้ผลิตและแบ่งบรรจุ มียอดการผลิตถึงวันละ 30,000 ขวด คิดเป็นมูลค่าวันละประมาณ 1,500,000 บาท ทราบว่าทำมาแล้วประมาณ 2 เดือน
พล.ต.ต.พัฒนศักดิ์ กล่าวอีกว่า จากการสืบสวนพบว่าเครือข่ายผู้ต้องหาจะย้ายสถานที่ผลิตอยู่ตลอดเวลา โดยกระจายจุดผลิต บรรจุ และกระจายสินค้าให้แยกห่างจากกันในหลายพื้นที่ เพื่อให้ยากต่อการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ตำรวจ ซึ่งเครือข่ายนี้เป็นเจ้าเดิมที่เคยถูกจับกุมมาก่อนหน้านี้ถึง 4 ครั้ง แต่ยังทำผิดซ้ำซาก โดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัยของผู้บริโภค หวังแค่ผลประโยชน์ทางธุรกิจเท่านั้น
พล.ต.ต.พัฒนศักดิ์ กล่าวด้วยว่า ปฏิบัติการครั้งนี้เป็นผลมาจากการเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องของตำรวจบก.ปคบ. และ อย.หลังพบการใช้ยาแก้ไอและยาแก้แพ้ผิดวัตถุประสงค์เพื่อนำไปสร้างความมึนเมาในกลุ่มวัยรุ่น ซึ่งนอกจากไม่มีสรรพคุณรักษาโรคแล้ว อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อร่างกายในระยะยาวด้วย
ด้าน นพ. วิทิต สฤษฎีชัยกุล รอง เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) กล่าวว่า ขอเตือนให้ระมัดระวังการนำยาแก้แพ้และยาแก้ไอมาใช้ในทางที่ผิด เช่น การนำไปผสมในเครื่องดื่ม “4×100” ซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตรายร้ายแรงต่อสุขภาพ เนื่องจากสถานที่ผลิตยาปลอมเหล่านี้ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานการผลิตที่ดี (GMP) และไม่ถูกสุขลักษณะ ผลิตภัณฑ์ที่ได้อาจปนเปื้อนและเป็นอันตรายต่อผู้บริโภคอีกด้วย