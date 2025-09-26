รวบแก๊ง ทวงหนี้ยาเสพติด ใช้ปืนM16 ยิงถล่มบ้านกลางดึก คาสถานีรถไฟทุ่งสง กำลังหนีเข้ากรุง

กองปราบ รวบแก๊ง ทวงหนี้ยาเสพติด ใช้ปืน M16 ยิงถล่มบ้านกลางดึก 2 คืนซ้อน
เมื่อวันที่ 26 ก.ย. ที่ กองปราบปราม พล.ต.ต.วิทยา ศรีประเสริฐภาพ ผบก.ป.สั่งการ พ.ต.อ.ภัทราวุธ อ่อนช่วย ผกก.5 บก.ป. พ.ต.ท.ธีระพงษ์ คงเขียว สว.กก.5 บก.ป. นำกำลังจับกุม นายวีระพงศ์ หรือฉู่ อายุ 27 ตามหมายจับศาลจังหวัดตรัง ที่ จ.427/2568 ลงวันที่ 10 ก.ย.68 ข้อหา “ร่วมกันพยายามฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อน ,ร่วมกันมีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ที่นายทะเบียนไม่สามารถออกใบอนุญาตให้ได้ไว้ในครอบครองฯ ,พกพาอาวุธปืนฯ และยิงปืนโดยใช่เหตุในเมือง หมู่บ้าน หรือทางสาธารณะฯ และหมายจับที่ จ.428/2568 ลงวันที่ 10 ก.ย.68 ข้อหาเดียวกัน ได้บริเวณชุมทางรถไฟทุ่งสง ต.ปากแพรก อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช
สืบเนื่องจาก เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.บ้านโคกยาง จ.ตรัง รับแจ้งเหตุคนร้ายใช้อาวุธปืนสงครามกราดยิงใส่บ้านหลังหนึ่งในพื้นที่ ม.1 ต.คลองลุ อ.กันตัง จ.ตรัง ทำให้ประตูและภายในบ้านได้รับความเสียหาย จากการตรวจสอบพบปลอกกระสุนปืน ขนาด 5.56 มม. จำนวน 5 ปลอก ตกอยู่บนถนนหน้าบ้าน ต่อมา ที่บ้านหลังเดียวกันถูกยิงซ้ำอีกครั้ง โดยคนร้ายขับรถยนต์เก๋งมาจอดหน้าบ้านแล้วใช้อาวุธปืนยิงใส่บ้านประมาณ 10 นัด ก่อนหลบหนีไป ตรวจพบปลอกกระสุนปืนขนาดเดียวกันอีก 4 ปลอก โชคดีไม่มีผู้ใดได้รับบาดเจ็บ
จากการสืบสวนจนได้พยานหลักฐานเชื่อมโยงไปยังผู้ก่อเหตุคือ นายกิตติ์ธวัช หรือจอน กับ นายวีระพงศ์ หรือฉู่ จึงรวบรวมหลักฐานขอศาลออกหมายจับไว้ ก่อนติดตามจับกุม นายกิตติ์ธวัช มาดำเนินคดีได้แล้ว จนกระทั่ง เจ้าหน้าที่สืบสวนทราบว่า นายวีระพงศ์ กำลังหลบหนีออกจากพื้นที่เพื่อจะไปกบดานอยู่กับเพื่อนที่กรุงเทพมหานคร โดยสารรถไฟขบวนสายตรัง – กรุงเทพอภิวัฒน์ ซึ่งจะผ่านชุมทางสถานีรถไฟทุ่งสง จึงวางแผนจับกุมได้ดังกล่าว
สอบสวน นายวีระพงศ์ ผู้ต้องหาให้การรับสารภาพว่า ได้รับการว่าจ้างจาก นายกิตติ์ธวัช จำนวน 5,000 บาท ให้ช่วยขับรถยนต์ไปทวงหนี้ค่ายาเสพติด เมื่อไปถึงบ้านหลังเกิดเหตุ นายกิตติ์ธวัชได้ใช้ปืนเอ็ม 16 กราดยิงเข้าไปในบ้านหลังดังกล่าว โดยก่อเหตุจำนวนสองครั้ง แล้วแยกย้ายกันหลบหนี กระทั่งตนมาถูกจับกุมขณะกำลังนั่งรถไฟจะหนีไปกบดานกับเพื่อนที่ กทม.
สำหรับนายวีระพงศ์ ฯ หรือฉู่ เคยมีประวัติต้องคดีพยายามฆ่า พื้นที่ สภ.ทุ่งทอง จ.ภูเก็ต เมื่อปี 2559 พ้นโทษมาประมาณ 5 ปี ส่วนนายกิตติ์ธวัชฯ หรือจอน ได้ก่อเหตุลักษณะเดียวกันมาแล้วหลายท้องที่ในพื้นที่ภูธรภาค 8 ภาค 9 ต่อเนื่องกัน จึงนำตัวส่งพนักงานสอบสวน สภ.โคกยาง ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป