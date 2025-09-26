พล.ต.ท.รุทธพล รมว.ยธ.ควง ศุภชัย ใจสมุทร เข้ากระทรวง ผู้บริหารยุติธรรม-อธิบดี ต้อนรับ

พล.ต.ท.รุทธพล รมว.ยธ.ควง ศุภชัย ใจสมุทร เข้ากระทรวง ผู้บริหารยุติธรรม-อธิบดีต้อนรับ
เมื่อเวลา 10.45 น. วันที่ 26 ก.ย. ที่กระทรวงยุติธรรม ถนนแจ้งวัฒนะ พล.ต.ท.รุทธพล เนาวรัตน์ รมว.ยุติธรรม มีกำหนดการเข้าปฎิบัติหน้าที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมอย่างเป็นทางการวันแรก เพื่อเตรียมสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตามกำหนดการ พล.ต.ท.รุทธพล เนาวรัตน์ มาถึงบริเวณอาคารกระทรวงยุติธรรม ด้วยรถยนต์ส่วนบุคคล ยี่ห้อ Mercedes-Benz สีดำ ทะเบียน ฬย 9595 กรุงเทพมหานคร การแต่งกายสวมสูทและกางเกงสีน้ำเงินเข้ม ผูกเนคไทสีน้ำเงิน พร้อมกับ นายศุภชัย ใจสมุทร ประธานคณะทำงานฝ่ายกฎหมาย พรรคภูมิใจไทย (ภท.)
โดย พล.ต.ท.รุทธพล มีสีหน้ายิ้มแย้มแจ่มใส กล่าวทักทายพูดคุยกับข้าราชการกระทรวงยุติธรรมอย่างเป็นกันเอง โดยเฉพาะนายศุภชัย ใจสมุทร ที่มีสีหน้ายิ้มแย้ม พูดคุยกับคณะผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม ทั้งนี้ ระหว่างเดินเท้าสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในกระทรวงฯ พล.ต.ท.รุทธพล และนายศุภชัย ต่างใช้สายตากวาดมองดูบรรยากาศโดยรอบอาคารกระทรวงยุติธรรมด้วยความสุข
ต่อมาเวลา 10.45 น. พล.ต.ท.รุทธพล เนาวรัตน์ รมว.ยุติธรรม และคณะเดินทางมาถึงบริเวณทางลาด (Ramp) ชั้น 2 อาคารกระทรวงยุติธรรม ทำความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล (รัชกาลที่ 8) โดยปลัดกระทรวงยุติธรรมพร้อมด้วยคณะผู้บริหารกระทรวงยุติธรรมให้การต้อนรับ บริเวณตราดุลพาห ชั้น 2 สักการะพระภูมิพลาภิบาลทศพลญาณมุนี พระประจำกระทรวงยุติธรรม บริเวณด้านหน้าอาคารกระทรวงยุติธรรม เดินทางไปสักการะศาลจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ และศาลตายาย บริเวณด้านหลังอาคารกระทรวงยุติธรรม สักการะศาลจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ และศาลตายาย บริเวณด้านหลังอาคารกระทรวงยุติธรรม
เดินทางไปยังห้องทำงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ชั้น 11 อาคารกระทรวงยุติธรรม ทำความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 10) ณ บริเวณโถง ชั้น 11 อาคารกระทรวงยุติธรรม สักการะรูปหล่อพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 5) บริเวณภายในสำนักงานรัฐมนตรี ชั้น 11 อาคารกระทรวงยุติธรรม จากนั้นสักการะพระพุทธยุติธรรมโลกนาถ บริเวณภายในห้องทำงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ผู้บริหารกระทรวงยุติธรรมถ่ายภาพร่วมกัน ณ ห้องรับรองกระทรวงยุติธรรม ชั้น 3 อาคารกระทรวงยุติธรรม จากนั้นผู้บริหาร คณะบุคคล และบุคคล ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสรับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เสร็จสิ้นพิธีการ และพร้อมให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนทุกประเด็น
ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่า ในการเข้ารับตำแหน่ง รมว.ยุติธรรม ของ พล.ต.ท.รุทธพล เนาวรัตน์ มีข้าราชการหน่วยงานภายในกระทรวงยุติธรรมมาร่วมงานต้อนรับ แสดงความยินดีและรับฟังนโยบายแนวทางการทำงานของ รมว.ยธ. อย่างเนืองแน่น เป็นไปด้วยความชื่นมื่น
นำโดย นางพงษ์สวาท นีละโยธิน ปลัดกระทรวงยุติธรรม นางจิรภา สินธุนาวา รองปลัดกระทรวงยุติธรรม นายโกมล พรมเพ็ง รองปลัดกระทรวงยุติธรรม นายวัลลภ นาคบัว รองปลัดกระทรวงยุติธรรม นายไตรยฤทธิ์ เตมหิวงศ์ รองปลัดกระทรวงยุติธรรม น.ส.นันทรัศมิ์ เทพดลไชย หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม พ.ต.ท.ประวุธ วงศ์สีนิล อธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน พ.ต.ต.ยุทธนา แพรดำ อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ ร.ต.อ.วิษณุ ฉิมตระกูล รองอธิบดี
กรมสอบสวนคดีพิเศษ ร.ต.อ.สุรวุฒิ รังไสย์ รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ นายอังศุเกติ์ วิสุทธิ์วัฒนศักดิ์ ผอ.กองกิจการอำนวยความยุติธรรม พ.ต.ต.สุริยา สิงหกมล อธิบดีกรมคุมประพฤติ นายสิทธิ สุธีวงศ์ รองอธิบดีกรมประพฤติ พล.ต.ท.ภาณุรัตน์ หลักบุญ เลขาธิการ ป.ป.ส. น.ส.อารีภักดิ์ เงินบำรุง รองเลขาธิการ ป.ป.ส. นายอภิกิต ฉ. โรจน์ประเสริฐ รองเลขาธิการ ป.ป.ส.
นายมานะ ศิริพิทยาวัฒน์ รองเลขาธิการ ป.ป.ส. นายสหการณ์ เพ็ชร์นรินทร์ อธิบดีกรมราชทัณฑ์ พ.ต.ท.เชน กาญจนาปัจจ์ รองอธิบดีกรมราชทัณฑ์ นายพงษ์อภินันทน์ จันกลิ่น เลขานุการกรมราชทัณฑ์ นายวีระกิตติ์ หาญปริพรรณ์ ผอ.สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ นายเสกสรร สุขแสง อธิบดีกรมบังคับคดี นางเพ็ญรวี มาแสง รองอธิบดีกรมบังคับคดี พ.ต.ท.ดร.พงษ์ธร ธัญญสิริ ผอ.สำนักงานกิจการยุติธรรม พ.ต.ท.มนตรี บุณยโยธิน รอง ผอ.สำนักงานกิจการยุติธรรม
ขณะที่หน้าจอโทรทัศน์ที่ติดตั้งภายในอาคารกระทรวงยุติธรรม ได้มีการเปิดภาพและข้อความแสดงความยินดีต้อนรับการเข้ารับหน้าที่ รมว.ยธ.คนใหม่อีกด้วย