รมว.ยุติธรรม ไฟเขียว ดีเอสไอ ลุยคดีอั้งยี่-ฟอกเงิน สว. เต็มที่ ปม เขากระโดง ให้รอคำสั่งศาล

รมว.ยุติธรรม ไฟเขียว ดีเอสไอ ลุยคดีอั้งยี่-ฟอกเงิน สว. เต็มที่ ไม่ขอแทรกแซงสำนวนคดีฮั้ว สว. – เรื่องสืบสวนคดีเขากระโดง ไม่ทราบว่าดีเอสไอจะรับเรื่องสืบสวนคดีเขากระโดงเป็นคดีพิเศษได้หรือไม่
เมื่อเวลา 11.50 น. วันที่ 26 ก.ย. ที่กระทรวงยุติธรรม ถนนแจ้งวัฒนะ พล.ต.ท.รุทธพล เนาวรัตน์ รมว.ยุติธรรม กล่าวว่า สำหรับการกระทรวงยุติธรรมวันนี้วันแรก ตนรู้สึกดีใจที่ได้มารับตำแหน่งในฐานะ รมว.ยุติธรรม ซึ่งตั้งแต่วันที่ 19 ก.ย.ที่ผ่านมา มีพระบรมราชโองการแต่งตั้งรัฐมนตรี และจนถึงวันที่ตนได้เข้าถวายสัตย์ปฏิญาณ ก็ยังไม่ได้มาพูดคุยกับพี่น้องสื่อมวลชน ซึ่งตนก็เข้าใจว่าท่านก็อยากสอบถามอะไรต่าง ๆ แต่ก็ต้องเน้นย้ำว่าอาจติดในเรื่องของกฎหมายระเบียบต่าง ๆ ที่ต้องผ่านขั้นตอนการถวายสัตย์ไปก่อน วันนี้ตนเข้ากระทรวงยุติธรรมครั้งแรกก็อยากมาพูดคุยกับพี่น้องสื่อมวลชน
อย่างไรก็ตาม ในเรื่องของการบริหารงานต่าง ๆ ในกระทรวงยุติธรรม เรื่องของนโยบาย ตนขอเป็นว่าหลังจากที่ทางนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี ได้แถลงนโยบายต่อรัฐสภาในวันจันทร์และวันอังคารนี้ก่อน ซึ่งหลังจากนายกรัฐมนตรีได้แถลงนโยบายแล้วนั้น ทางกระทรวงยุติธรรมก็จะมีการแถลงนโยบายเช่นเดียวกัน ซึ่งร่างนโยบายของกระทรวงฯ ทางสื่อมวลชนอาจทราบอยู่แล้ว ส่วนว่าวันนี้ตนขอพรประการใดต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ระหว่างสักการะนั้น ตนได้กราบไหว้สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกจุดของกระทรวงยุติธรรม โดยขอพรให้ทำงานราบรื่น เพราะตนก็เคยเป็นข้าราชการประจำมาก่อน ทุกสิ่งทุกอย่างก็ทำงานมาอายุราชการก็ 41 ปี ก็ถือว่าผ่านการทำงานมาพอสมควร
พล.ต.ท.รุทธพล เปิดเผยถึงนโยบายเร่งด่วน 4 เดือน ว่า นโยบายเร่งด่วนที่สามารถพูดได้ก็คือเรื่องการปราบปราบการพนัน และยาเสพติด ที่เป็นนโยบายที่เราพูดได้ก็เพราะว่าเป็นนโยบายของรัฐบาลเหมือนกัน โดยตนจะเน้นไปที่การปราบปรามพนันออนไลน์ สแกมเมอร์ คอลเซ็นเตอร์ ส่วนเรื่องการปราบปรามยาเสพติด ตนขอย้อนไปว่าสมัยรับราชการประจำ ตนได้ทำงานเกี่ยวกับการปราบยาเสพติดมาก่อน เชื่อว่าไม่มีปัญหาในการทำงานด้านยาเสพติดแน่นอน เพราะเรามีฐานข้อมูลอยู่แล้ว
ส่วนเรื่องสแกมเมอร์ เราก็จะเร่งรัดเต็มที่ เพราะทราบว่าทางดีเอสไอก็มีปฏิบัติการจับกุมการขุดบิตคอยน์เถื่อน ลอบใช้ไฟฟ้าหลวงจนทำให้การไฟฟ้าฯ ได้รับความเสียหายพันกว่าล้านบาท อีกทั้งยังมีเรื่องของการจับกุมละเมิดลิขสิทธิ์ ส่วนเรื่องการปราบปรามการพนันออนไลน์และยาเสพติดมีตัวชี้วัด/เป้าหมายอย่างไรนั้น ตนอยากเรียนว่าหน่วยงานมีตัวชี้วัดอยู่แล้ว เพราะเจ้าหน้าที่ก็มีการสกัดพื้นที่ชั้นในชั้นนอก โดยสำนักงาน ป.ป.ส. ดำเนินการมาต่อเนื่อง
พล.ต.ท.รุทธพล เปิดเผยถึงคดีคงค้างอื่นที่ติดค้างมาจากรัฐบาลชุดเก่าเพื่อจะสานต่อ ว่า ให้ว่ากันไปตามกฎหมาย หน่วยงานใดรับผิดชอบก็ดำเนินการต่อไป เพราะตนในฐานะ รมว.ยุติธรรม ก็คงกำกับนโยบายเพียงเท่านั้น โดยยึดหลักนิติธรรม ให้เป็นไปตามกฎหมาย อันไหนที่เขาทำมาแล้ว ก็ให้ดำเนินการต่อไปได้เลย ดังนั้น ถ้าสื่อมวลชนได้รับฟังการแถลงนโยบายของนายกฯ ในวันจันทร์และวันอังคารนี้ ส่วนนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งในนโยบายของนายกฯ
เมื่อถามถึงคดีเขากระโดง จ.บุรีรัมย์ และคดีอั้งยี่ ฟอกเงิน ฮั้ว สว. ว่ามีทิศทางทำคดีอย่างไรบ้าง พล.ต.ท.รุทธพล กล่าวว่า ในส่วนของคดีฮั้ว สว. ทราบว่าเป็นการดำเนินการของทาง กกต. อยู่แล้ว ก็ให้ กกต. รับผิดชอบดำเนินการไป ส่วนคดีเขากระโดง ก็ให้ผู้รับผิดชอบดำเนินการไปได้ ซึ่งจริง ๆ แล้ว หน่วยงานที่เกี่ยวข้องคือการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) และกรมที่ดิน และเท่าที่ทราบ รฟท. จะยื่นฟ้องคู่กรณีประมาณกว่า 900 ราย เพราะถือคติว่าจะยื่นฟ้องทั้งหมด ตนก็คงจะต้องรอคำพิพากษาของศาลในส่วนนี้
เมื่อถามว่าหลายฝ่ายกังวลว่ารัฐบาลชุดนี้หรือ รมว.ยธ. เองจะเข้าไปแทรกแซงการทำคดีหรือไม่ พล.ต.ท.รุทธพล กล่าวปฏิเสธว่า ไม่หรอกครับ ตนไม่คิดที่จะแทรกแซง เพราะเรื่องนี้ค่อนข้างละเอียดอ่อน การจะเข้าไปแทรกแซงมันต้องคิดให้ดี อย่างไรรายละเอียดความคืบหน้าทางคดีต่าง ๆ ต้องสอบถามกับทางปลัดกระทรวงยุติธรรมแทน ส่วนหน่วยงานไหนรับผิดชอบก็ให้ดำเนินการได้เลย
เมื่อถามถึงคดีอาญาอั้งยี่-ฟอกเงิน สว. ซึ่งดีเอสไอรับผิดชอบอยู่นั้น จะให้เดินหน้าต่อหรือไม่ พล.ต.ท.รุทธพล กล่าวว่า ให้ดีเอสไอดำเนินการต่อเนื่องได้เลย เพราะในเรื่องนี้บางคนก็บอกว่า กลัวว่าตนจะมาแทรกแซง แต่ตนอยากเรียนว่า คดีทั่วไปแม้ลัก วิ่ง ชิง ปล้น มันก็จะมีข้อกฎหมายกับข้อเท็จจริงอยู่ ดังนั้น ต่อให้เป็นคนจังหวัดบุรีรัมย์ เชียงราย ยะลา อุบลราชธานี แม่ฮ่องสอน ก็มีกฎหมายเดียวกันทั้งหมด ส่วนข้อเท็จจริงทางดีเอสไอดำเนินการมาตั้งนานแล้ว ซึ่งรายละเอียดต่าง ๆ คงต้องสอบถามทางปลัด ยธ. ว่าความคืบหน้าคดีจะมีมากน้อยแค่ไหน
เมื่อถามว่านายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี ได้มีข้อสั่งการอะไรเกี่ยวกับ 2 คดีนี้เป็นพิเศษหรือไม่ พล.ต.ท.รุทธพล กล่าวว่า ไม่มีครับ
เมื่อถามว่าตอนนี้คดีเขากระโดงในส่วนที่ดีเอสไอรับผิดชอบ ยังเป็นเพียงเรื่องสืบสวนเท่านั้น มีโอกาสจะรับเป็นคดีพิเศษในเร็ววันนี้หรือไม่ พล.ต.ท.รุทธพล กล่าวว่า ไม่ทราบเลยครับ คงต้องค่อนข้างระมัดระวัง เพราะตนไม่รู้ว่าการเข้าไปดูจะเป็นการไปแทรกแซงหรือไม่ เพราะอย่างที่ทราบเวลาของรัฐบาลนี้มีเพียง 4 เดือน หากเข้าไปแทรกแซงแล้วมีคนไปร้องศาล ศาลสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่ ก็คงไม่สามารถทำงานได้ตามนโยบายของรัฐบาลได้
