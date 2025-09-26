รวบแม่ชาวลาววัย 21 เอาทารกใส่กระเป๋าไปทิ้ง สารภาพแยกทางกับพ่อเด็ก ไม่มีปัญญาเลี้ยง

รวบแล้ว แม่ชาวลาววัย 21 ปี เอาทารกใส่กระเป๋าไปทิ้ง สารภาพแยกทางกับพ่อเด็ก ไม่มีปัญญาเลี้ยง
จากกรณีมีเด็กทารกถูกนำมาทิ้งบริเวณหน้าบ้านหลังหนึ่งปากซอยสบายใจ แยก 3 แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวางกรุงเทพมหานคร พบเป็นเด็กทารกเพศชายอยู่ในกระเป๋าสีขาวยังมีชีวิตอยู่ ไม่ทราบว่าผู้ใดเป็นผู้นำมาทิ้ง ทางเจ้าหน้าที่มูลนิธิร่วมกตัญญูนำเด็กทารกไปที่โรงพยาบาลเด็กเพื่อให้แพทย์ทำการตรวจและดูแลสุขภาพของเด็ดต่อไป เหตุเกิดเมื่อวันที่ 25 ก.ย.2568 ที่ผ่านมา
เมื่อวันที่ 26 กันยายน ทางทีมงานได้ลงพื้นที่จุดเกิดเหตุ เพื่อติดตามความคืบหน้าในส่วนของคนดี จากการสอบถามเบื้องต้นทางตำรวจอยู่ระหว่างไล่กล้องวงจรปิดในจุดเกิดเหตุและตามเส้นทางในบริเวณใกล้เคียง เพื่อหาเบาะแสในการติดตามตัวผู้หญิงที่นำทารกมาทิ้ง มาทำการสอบปากคำ เพื่อดำเนินคดีตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไป
ซึ่ง ล่าสุด เจ้าหน้าที่ ตร.เจอตัวแล้ว หญิงที่นำทารกมาทิ้ง ซึ่งทราบว่าเป็นแม่แท้ๆ ของเด็ก
พ.ต.อ.พรเทพ เฉลิมเกียรติ ผู้กำกับ สน.สุทธิสาร ได้สั่งการให้ชุดสืบสวน สน.สุทธิสาร เร่งติดตามผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามขั้นตอนของกฎหมาย โดยการนำของพันตำรวจโท ภัทรพล วิศวกรภักดี สารวัตรสืบสวน ได้นำกำลังเข้าทำการจับกุม น.ส.กุ้ง (นามสมมุติ) อายุ 21 ปี สัญชาติลาว ผู้เป็นมารดาของทารก ได้ที่บ้านพักภายในซอยสบายใจ แยก 1
จากการสอบปากคำเบื้องต้นเจ้าตัวยอมรับสารภาพว่า สาเหตุที่ต้องนำทารกมาทิ้ง เนื้องจากตนไม่มีปัญญาเลี้ยงดูเด็ก ส่วนพ่อของเด็กนั้นอยู่ประเทศลาว และปัจจุบันนี้ตนก็มีแฟนใหม่แล้ว ทางตำรวจจึงแจ้งข้อหา “ผู้ใดทอดทิ้งเด็กอายุไม่เกิน 9 ปี ไว้ในที่ใด โดยทำให้เด็กปราศจากผู้ดูแล” พร้อมนำตัวส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไป
