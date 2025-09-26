สาวผวา! หนุ่มข้างห้องทะเลาะแฟน ยิงปืนทะลุกำแพงเข้าห้อง กระสุนเฉียดไปโดนโต๊ะกินข้าว

ตร.หัวหมาก บุกห้องจับ หนุ่มปืนดุ ทะเลาะแฟนก่อนใช้ปืนยิงระงับโมโห กระสุนทะลุไปห้องเพื่อนบ้าน ทำหวาดผวา โร่แจ้งความ
เมื่อวันที่ 26 กกันยายน พ.ต.ท.สวภณ คะอังกุ สวป.สน.หัวหมาก ได้รับแจ้งจากผู้เสียหายว่ามีเหตุใช้อาวุธปืนยิงกันภายในคอนโดแห่งหนึ่ง ภายในซอยพระรามเก้า45 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ จึงรายงาน พ.ต.อ.นเรนทร์ เครื่องสนุก ผกก.สน.หัวหมาก พ.ต.ท.ยุทธภูมิ ฝอยทอง รอง ผกก.ป.สน.หัวหมาก ทราบก่อนนำเจ้าหน้าที่สายตรวจ และชุดสืบสวนเข้าตรวจสอบ
ที่เกิดเหตุเป็นคอนโดเอสวัน เจ้าหน้าที่ได้ไปพบผู้เสียหาย น.ส.บี ( ขอสงวนชื่อ นามสกุล ) ยืนอยู่ที่นิติบุคคลของคอนโด ซึ่งผู้เสียหายอยู่ในสภาพตกใจกลัว พ.ต.ท.สวภณ คะอังกุ สวป.สน.หัวหมาก
ได้สอบถามได้ความว่า ผู้เสียหายอาศัยอยู่ชั้น 2 ของคอนโดดังกล่าว เวลาประมาณ 01.00 น. ทางผู้เสียหายได้ยินเสียงหนุ่ม สาว ทะเลาะกันอย่างรุนแรง ก่อนที่จะมีเสียงปืนดังขึ้นและ ลูกกระสุนปืนได้ทะลุห้องมายังห้องของผู้เสียหาย แต่โชคดีกระสุนไปโดนขาโต๊ะกินข้าวที่เป็นไม้แข็ง จึงไม่ได้รับบาดเจ็บแต่อย่างใด
เจ้าหน้าที่ตำรวจ จึงได้วางแผนนำกำลังขึ้นตรวจสอบห้องที่เกิดเหตุ ทราบว่าเป็นห้อง ชั้น 2 เนื่องจากผู้ก่อเหตุมีอาวุธปืน จึงได้เตรียมกำลังพลใส่ชุดเกราะและโล่รวมถึงอุปกรณ์สำหรับยับยั้งเหตุคนคลุ้มคลั่ง จึงได้ไปตรวจสอบสวบห้องของผู้เสียหาย
พบรอยกระสุนปืนที่บริเวณด้านล่างประตูเข้าห้อง ภายในห้องพบหัวกระสุน ขนาด 9 มม.ตกอยู่ที่พื้นและมีเศษไม้จากขาโต๊ะที่โดนกระสุน ก่อนให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสิ่งแปลกปลอมให้ทั่ว
หลังจากนั้นได้นำกำลังไปยังห้องก่อเหตุ ซึ่งมีรอยกระสุนบริเวณประตูด้านล่างรูตาแมว โดยเจ้าหน้าที่นิติบุคคลได้ทำการเคาะประตูเรียกคนที่อยู่ในห้องก่อเหตุ ได้มี น.ส.จิราวดี อายุ 29 ปี มาเปิดประตู พร้อมให้การว่าผู้ก่อเหตุคือ นายกฤษฎา อายุ 26 ปี แฟนของตนเอง ก่อนเกิดเหตุตนเองและแฟนหนุ่มได้ทะเลาะกันอย่างหนัก ก่อนที่แฟนของตนจะทำปืนลั่น อยู่ภายในห้อง แต่ตอนนี้ได้นำปืนกระบอกดังกล่าวออกไปแล้ว
ต่อมาระหว่างที่เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดจับกุมกำลังสอบปากคำอยู่นั้น นายกฤษฎา ได้กลับมาที่ห้องเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดจับกุมจึงได้แสดงตัวเพื่อขอตรวจค้น
ผลการตรวจค้นไม่พบสิ่งผิดกฎหมายแต่เมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดจับกุมสอบถามนายกฤษฎา จึงสารภาพว่า ตนได้ทำปืนลั่นจริงด้วยความกลัวจึงนำปืนไปแอบไว้ที่อื่น ก่อนยินยอมจะพาเจ้าหน้าที่ตำรวจไปเอาปืนกระบอกดังกล่าว ที่บริเวณลานจอดรถข้างห้องแถวไม่มีเลขที่ภายในชุมชนนาคภาษิต(ซอยพระรามเก้า49) แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวงกรุงเทพฯ
จากการตรวจสอบพบอาวุธปืนขนาด 9 มม. ยี่ห้อซิกซาวเออร์ รุ่นพี320 พร้อมแมกาซีน 1 อัน ซุกซ่อนอยู่ภายในกระเป๋าผ้าสะพายข้าง สีเทาดำ แขวนอยู่บริเวณคอรถสกู๊ตเตอร์ไฟฟ้า สีเทา ยี่ห้อEM ซึ่งนายกฤษฎา รับว่ารถและอาวุธปืนดังกล่าวเป็นของตน เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงได้ทำการจับกุมข้อหาหนัก คือมีอาวุธปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต พกพาอาวุธปืนไปในเมืองหมู่บ้านทางสาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควร ยิงปืนซึ่งใช้ดินระเบิดโดยใช่เหตุ ในเมือง หมู่บ้านหรือที่ชุมนุมชน
ก่อนนำตัวพร้อมของกลางทั้งหมดส่งพนักงานสอบสวน สน.หัวหมากเพื่อดำเนินคดีการตามกฎหมายต่อไป